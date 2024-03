Juan Román Riquelme contestó las críticas de Javier Milei

Juan Román Riquelme le respondió a Javier Milei

Javier Milei volvió a apuntar contra Juan Román Riquelme cuando se refirió a su postura a favor del ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas al fútbol argentino en la entrevista de este domingo con La Nación+. “Debería estudiar más el caso para dar nombres concretos. Pero están claros ciertos desmanejos que ocurren en algunos clubes, como uno que tiene una publicidad con determinados productos y después esos productos aparecen a la venta... Boca. La mala gestión de Riquelme lo está llenando de alegrías a River. De hecho, yo fui a votar a favor del candidato de Macri”, golpeó.

A la espera del sorteo de la Copa Libertadores en Luque, el ex N° 10 del Xeneize y actual titular del club respondió a los dichos de Milei: “Imaginate que yo tengo mucho trabajo donde me toca estar hoy, no me quiero imaginar lo que le toca a él. Le deseo que le vaya muy bien, que pueda lograr todo lo que él sueña y que nuestro país pueda salir adelante. Amo mi país, amo ser argentino, he viajado mucho de chiquito por una pelota de fútbol, sino no podría. Y apuesto por Argentina. Mis amigos viajan, mi familia, y yo me quedo acá, yo amo a mi país. Siempre deseo que al que le toque conducir le vaya de la mejor manera. Y le deseo al presidente que logre todos los sueños que tiene y que la gente viva un poco mejor. Que el presidente se acuerde de mí y que sepa mi nombre para mí es un montón. Soy un ciudadano más y le deseo de verdad que le vaya muy bien”, replicó, sin confrontar, en una entrevista con DSports.

Siguiendo con la línea política, también habló de los comicios de diciembre, en los que se impuso a la fórmula Ibarra-Macri: “Las elecciones sabíamos que las teníamos ganadas. “Tenía la obligación de acompañar al hincha, defender al socio y defender al club”, remarcó, a la espera del grupo que dictaminen las bolillas para Boca en la Copa Sudamericana. “Lo hacemos con mucha ilusión. Tenemos que hacer todo para jugar todos los partidos, como lo hicimos en la pasada Libertadores. Hacer una buena campaña en la Sudamericana es llegar a la final”, advirtió.

OTRAS DECLARACIONES DE JUAN ROMÁN RIQUELME

Los dardos a los ex jugadores que lo criticaron: ¿palo para Rolando Schiavi?

“Desde el primer día que tomamos la decisión de armar un Consejo de Fútbol y pusimos coordinadores y entrenadores con la condición de que fueran ex jugadores del club, tuvimos que aguantar muchas críticas. Tuvimos que aguantar hasta a ex jugadores de fútbol, que se creen con derecho a todo, decir que tenés que ser amigo de Riquelme para estar ahí, tenés que comer asado para estar ahí, y que no están preparados. Cuando lo dicen ustedes -por los periodistas- lo entiendo porque es su trabajo. Cuando lo hacen jugadores de fútbol, es una falta de respeto. Eso no se hace. Ayer tuvimos la suerte de jugar una nueva final de la Copa Libertadores con los entrenadores que para los ex jugadores de fútbol que hoy hacen de periodistas decían que no estaban preparados. Estaría bueno que salgan como suelen aparecer en la tele a decir: ‘Me equivoqué y pido disculpas’. Es difícil que lo hagan igual”.

Riquelme admitió que una buena Copa Sudamericana es llegar a la final

Los elogios a Edinson Cavani

“En nuestra liga tenemos al extranjero más importante de todos los tiempos, que es Cavani. Los jugadores de hoy en día, con pocos partidos, están pensando en la plata. Yo les diría que no se aceleren tanto, que disfruten. Creemos que tenemos un gran plantel y un gran grupo. La misma admiración que tengo por Cavani yo la sentía por Trezeguet cuando jugaba en nuestro fútbol. Los centrodelanteros tenían que verlo jugar”.

Las críticas a Valentín Barco

“Más de una vez dije que Barco debía crecer y le ofrecimos renovar. Cuando decía que le faltaban cosas, me criticaban. Lo dice el DT del Brighton y ahora está bien. Todavía no sabemos si Barco es lateral o volante. Eso es porque aún le faltan cosas”.

La diferencia entre Alan Varela y Barco

“El ejemplo de Varela es lo ideal. Jugó más de 100 partidos en el club, ganó cinco títulos y luego se fue a Europa. Nos sentimos parte de su crecimiento porque quiere decir que hicimos bien las cosas”.

Riquelme volvió a criticar la decisión de Barco de irse de Boca

Su respaldo a Diego Martínez

“Estamos muy felices de tener a Diego Martínez en el club. Hay que valorar su trabajo. Creemos que es un técnico preparado para dirigir a nuestro equipo. No tengo dudas de que nos va a hacer jugar bien. No tuvo semanas largas para poder dirigir, tuvo bastantes ausencias por lesiones y convocatorias a las selecciones. Mientras, hasta que termine este campeonato, Rosario Central es el mejor equipo del fútbol argentino. Hizo las cosas mejor que el resto y por eso ganó”.

Los casos Benedetto y Fabra

“Cuando llegó Benedetto para nosotros era un sueño y estamos felices de que esté en el club. Va a darnos muchas alegrías”.

“Fabra es el jugador extranjero con más títulos en la historia del club y no tenemos duda de que va a seguir dándonos lo mejor”.

El mejor futbolista de River al que enfrentó

“Cuando jugaba Ortega, yo tenía la obligación de mirar la tele. Me olvidaba de la camiseta. Fue el mejor jugador al que yo enfrenté del equipo rival, sin dudas. Yo quería que él jugara. Ver cómo la paraba, cómo gambeteaba, lo miraba por tele cómo frenaba, cómo enganchaba. Yo jugaba en contra y disfrutaba”.

Lo que significa Boca en su vida

“Yo estoy seguro de que Boca sin duda puede vivir y va a seguir existiendo porque es lo más grande que hay, pero yo sin Boca no puedo vivir. Se disfruta, se descansa poco, pero con una felicidad enorme cada día estar en Boca”.