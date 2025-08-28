Deportes

La tajante respuesta del representante de Lautaro Martínez frente al interés de un equipo de la Premier League

El agente desterró los rumores vinculados a un sondeo del Newcastle por el pase del capitán del Inter. Las Urracas acordaron la llegada de Nick Woltemade, del Stuttgart de Alemania, a cambio de 80 millones de euros

Guardar
Lautaro Martínez es el ídolo
Lautaro Martínez es el ídolo de los hinchas y capitán de este plantel en el Inter de Italia (Crédito: JUAN MABROMATA / AFP)

Inter de Milán afrontará una temporada marcada por la necesidad de salir campeón en alguno de los frentes en los que competirá, luego de que perdiera los partidos más trascendentales del curso 2024/25. Y, para eso, Lautaro Martínez es una de las grandes esperanzas de la afición, pero su continuidad siempre está en duda en cada uno de los últimos mercados de pases. A falta de pocas horas para el cierre de la ventana de transferencias, hubo un rumor que paralizó a los tifosi.

El representante del delantero, Alejandro Camaño, fue contactado por el sitio partidario FC Inter 1908 frente a diversos trascendidos que vinculaban al Toro con un presunto interés del Newcastle de Inglaterra, pero el agente del campeón del mundo echó por tierra las versiones con una tajante frase: “Lautaro juega en el Inter, el subcampeón de Europa. Es el capitán del Inter y está feliz en el Inter. Hay preguntas que ni siquiera tienen respuesta”.

El Neroazzurro cerró mal la temporada tras la goleada sufrida contra París Saint-Germain (PSG) por 5-0 en la final de la Liga de Campeones, sumada a la eliminación contra Fluminense en los octavos de final del Mundial de Clubes. Esto se sumó a las caídas contra Milan en los derbis por las semis de la Copa Italia y la definición de la Supercopa local; además de la increíble manera en la que se le escapó la Serie A: no le pudo ganar a Lazio como local (2-2) para quedar en la cima de cara a la última fecha y le cedió el título al Napoli.

Estos traspiés no le quitan su inmensa historia como el segundo máximo ganador de Ligas en Italia, con el agregado de ser tricampeón del mundo y de la Champions League. Estos pergaminos son totalmente opuestos a los de Newcastle, que solo ganó dos títulos internacionales en su historia, no gana una Liga desde 1927 y entró por la ventana a la Liga de Campeones tras finalizar en el quinto lugar de la Premier League.

Marcó un gol en el
Marcó un gol en el 5-0 contra Torino por la primera fecha de la Serie A (Crédito: Reuters/Daniele Mascolo)

Frente a la negativa por Lautaro Martínez, las Urracas debieron hallar nuevos horizontes antes del 1 de septiembre, fecha de cierre del libro de pases. Debido a esto, el conjunto de St. James Park aceleró por Nick Woltemade, por quien le pagarán 80 millones de euros más objetivos al Stuttgart de Alemania, según precisó el periodista Fabrizio Romano. El delantero de 23 años mide 1.98 de estatura, lo apuntan como el 9 del futuro por su habilidad para jugar como centrodelantero y mediapunta y ya fue convocado por Julian Nagelsmann al combinado alemán para afrontar las semifinales y el partido por el tercer puesto de la UEFA Nations League. Completó 105 minutos entre ambos duelos con derrotas contra Portugal y Francia, respectivamente.

Esta incorporación apunta a mejorar al equipo inglés para su participación en la Orejona, donde competirá en la Fase Liga contra Barcelona, París Saint-Germain (PSG), Benfica, Bayer Leverkusen, PSV, Olympique de Marsella, Athletic Club de Bilbao y Union SG.

Por otro lado, Inter de Italia tendrá un fixture exigente contra Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praha, Ajax, Kairat Almaty y Union SG. De cara a esa seguidilla, Lautaro Martínez intentará volver a ser uno de los principales goleadores de su equipo y del torneo, luego de terminar en la 2024/25 por debajo de Raphinha (13), Serhou Guirassy (13), Harry Kane (11) y Robert Lewandowski (11).

El cuadro de Milán se estrenó en la primera jornada del Calcio con una goleada 5-0 frente a Torino como local, que incluyó un gol y una asistencia del Toro. Volverá a jugar en su estadio este domingo desde las 15:45 (hora argentina) ante Udinese.

Temas Relacionados

Lautaro MartínezInterNewcastleSerie APremier LeagueNick WoltemadeStuttgartdeportes-argentina

Últimas Noticias

La mala noticia que recibió Lucas Blondel mientras se encuentra relegado por Miguel Ángel Russo en Boca

El lateral, de 28 años, todavía no sumó minutos desde el desembarco del DT en el Xeneize

La mala noticia que recibió

Con formación confirmada, River Plate busca el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina ante Unión

El Millonario intenta meterse entre los mejores ocho de la competencia contra el Tatengue. Desde las 21.15, por TyC Sports

Con formación confirmada, River Plate

Pipo Gorosito reavivó una vieja polémica sobre el fútbol argentino y el europeo: el ejemplo de Boca que utilizó

El técnico de Alianza Lima comparó el nivel del fútbol local con el del Viejo Continente y fue tajante: “Es 300 veces más difícil”. También opinó de los incidentes entre Independiente y la U de Chile, donde uno de los dos será su rival en cuartos de la Sudamericana

Pipo Gorosito reavivó una vieja

La sorpresiva invitación de Colapinto a Taylor Swift y Travis Kelce tras el anuncio de su boda

El piloto bonaerense habló sobre el compromiso de la cantante y el jugador de fútbol americano

La sorpresiva invitación de Colapinto

El conmovedor gesto del Ruso Rodríguez con una niña en el último triunfo de Argentinos: “Sus ojos se iluminaron”

El arquero saltó al campo de juego contra Racing de la mano de Alma, quien sufre la enfermedad conocida como “huesos de cristal”

El conmovedor gesto del Ruso
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le extrajeron sangre a tres

Le extrajeron sangre a tres policías para hallar al quinto hombre que violó y mató a Natalia Melmann

Llega la tormenta de Santa Rosa y hay alerta por una nueva ciclogénesis: qué dice el pronóstico para el fin de semana

De Taylor Swift a Dua Lipa: cómo son los anillos de compromiso más llamativos del año

Identifican un mecanismo clave de la esclerosis múltiple que podría abrir nuevas vías para el tratamiento

Elecciones 2025, en vivo: el transporte público será gratuito el 7 de septiembre y el 26 de octubre en PBA

INFOBAE AMÉRICA
La Casa Blanca reveló que

La Casa Blanca reveló que Trump no está “contento” pero tampoco “sorprendido” por los ataques rusos contra la capital de Ucrania

Ventajas de la motocicleta en México: todo lo que debes saber

Cómo las ondas de radio que podrían mejorar la capacidad de percibir olores, según un experimento

Universidad peruana ofrece titulación profesional en 5 meses: ¿en qué consiste y cómo postular?

Rusia fuerza el desplazamiento de civiles ucranianos al intensificar sus ataques en Dnipropetrovsk y Donetsk

TELESHOW
La tajante respuesta de Juan

La tajante respuesta de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, por las críticas que recibió al ser tildado de tóxico

Paloma Silberberg, la expareja de Nico González, detalló cómo descubrió una infidelidad del jugador: “Accedí a las cámaras”

Sabrina Carpenter en la Argentina: de abrir los shows de Taylor Swift al anunció de su presencia en Lollapalooza 2026

Se confirmó el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán: su hija Sofía Gala será la actriz que encarnará su juventud

Jimena Barón mostró cómo vacunaron a sus hijos Momo y Arturo en su casa