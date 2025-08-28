La tajante respuesta del representante de Lautaro Martínez frente al interés de un equipo de la Premier League

Lautaro Martínez es el ídolo de los hinchas y capitán de este plantel en el Inter de Italia (Crédito: JUAN MABROMATA / AFP)

Inter de Milán afrontará una temporada marcada por la necesidad de salir campeón en alguno de los frentes en los que competirá, luego de que perdiera los partidos más trascendentales del curso 2024/25. Y, para eso, Lautaro Martínez es una de las grandes esperanzas de la afición, pero su continuidad siempre está en duda en cada uno de los últimos mercados de pases. A falta de pocas horas para el cierre de la ventana de transferencias, hubo un rumor que paralizó a los tifosi.

El representante del delantero, Alejandro Camaño, fue contactado por el sitio partidario FC Inter 1908 frente a diversos trascendidos que vinculaban al Toro con un presunto interés del Newcastle de Inglaterra, pero el agente del campeón del mundo echó por tierra las versiones con una tajante frase: “Lautaro juega en el Inter, el subcampeón de Europa. Es el capitán del Inter y está feliz en el Inter. Hay preguntas que ni siquiera tienen respuesta”.

El Neroazzurro cerró mal la temporada tras la goleada sufrida contra París Saint-Germain (PSG) por 5-0 en la final de la Liga de Campeones, sumada a la eliminación contra Fluminense en los octavos de final del Mundial de Clubes. Esto se sumó a las caídas contra Milan en los derbis por las semis de la Copa Italia y la definición de la Supercopa local; además de la increíble manera en la que se le escapó la Serie A: no le pudo ganar a Lazio como local (2-2) para quedar en la cima de cara a la última fecha y le cedió el título al Napoli.

Estos traspiés no le quitan su inmensa historia como el segundo máximo ganador de Ligas en Italia, con el agregado de ser tricampeón del mundo y de la Champions League. Estos pergaminos son totalmente opuestos a los de Newcastle, que solo ganó dos títulos internacionales en su historia, no gana una Liga desde 1927 y entró por la ventana a la Liga de Campeones tras finalizar en el quinto lugar de la Premier League.

Marcó un gol en el 5-0 contra Torino por la primera fecha de la Serie A (Crédito: Reuters/Daniele Mascolo)

Frente a la negativa por Lautaro Martínez, las Urracas debieron hallar nuevos horizontes antes del 1 de septiembre, fecha de cierre del libro de pases. Debido a esto, el conjunto de St. James Park aceleró por Nick Woltemade, por quien le pagarán 80 millones de euros más objetivos al Stuttgart de Alemania, según precisó el periodista Fabrizio Romano. El delantero de 23 años mide 1.98 de estatura, lo apuntan como el 9 del futuro por su habilidad para jugar como centrodelantero y mediapunta y ya fue convocado por Julian Nagelsmann al combinado alemán para afrontar las semifinales y el partido por el tercer puesto de la UEFA Nations League. Completó 105 minutos entre ambos duelos con derrotas contra Portugal y Francia, respectivamente.

Esta incorporación apunta a mejorar al equipo inglés para su participación en la Orejona, donde competirá en la Fase Liga contra Barcelona, París Saint-Germain (PSG), Benfica, Bayer Leverkusen, PSV, Olympique de Marsella, Athletic Club de Bilbao y Union SG.

Por otro lado, Inter de Italia tendrá un fixture exigente contra Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético de Madrid, Slavia Praha, Ajax, Kairat Almaty y Union SG. De cara a esa seguidilla, Lautaro Martínez intentará volver a ser uno de los principales goleadores de su equipo y del torneo, luego de terminar en la 2024/25 por debajo de Raphinha (13), Serhou Guirassy (13), Harry Kane (11) y Robert Lewandowski (11).

El cuadro de Milán se estrenó en la primera jornada del Calcio con una goleada 5-0 frente a Torino como local, que incluyó un gol y una asistencia del Toro. Volverá a jugar en su estadio este domingo desde las 15:45 (hora argentina) ante Udinese.