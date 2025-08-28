Deportes

La sorpresiva invitación de Colapinto a Taylor Swift y Travis Kelce tras el anuncio de su boda

El piloto bonaerense habló sobre el compromiso de la cantante y el jugador de fútbol americano

Franco Colapinto sobre la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce

Franco Colapinto, quien se prepara para afrontar un nuevo fin de semana de la Fórmula 1 con Alpine en el circuito Zandvoort, donde se desarrollará el Gran Premio de los Países Bajos 2025, dio a conocer una nueva faceta suya al hablar del compromiso del momento entre la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano, Travis Kelce.

En una entrevista con Sky Sports, el piloto bonaerense fue consultado por el reciente anuncio de Swift y Kelce que revolucionó las redes sociales y respondió: “Amo a Taylor y también amo a Travis, y es genial que se vayan a casar”.

Luego, los volvió a elogiar y les hizo una invitación especial: “Son una pareja estupenda. Esperemos que vengan a una carrera después de la boda y podamos tenerlos aquí disfrutando de la F1 también”. Vale recordar Kelce es uno de los propietarios de la escudería Alpine junto con Patrick Mahomes, quien también se desempeña en los Kansas City Chiefs de la NFL, y otras estrellas.

Taylor Swift y Travis Kelce
Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso y revolucionaron las redes sociales (Instagram/Taylor Swift)

Cabe mencionar que no es la primera vez que Colapinto habla públicamente de Taylor. El día de su cumpleaños número 22, el pilarense celebró en su cuenta de Instagram con una publicación en la que etiquetó a la artista y escribió:El loco 22, que lindo número”, en relación a una canción de Swift.

Además, luego de su debut en la Máxima, a Colapinto le obsequiaron varias "friendship bracelets"(brazaletes de la amistad), un accesorio que utilizan las fanáticas de la cantante. "Tengo como 200 pulseras. Están en la mochila. Si me las llego a poner, me toman todo el brazo. Parezco Taylor Swift”, había expresado en diálogo con el tiktoker Alex Pelao.

El anuncio del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce el 26 de agosto de 2025 marcó el punto culminante de una relación que, en apenas dos años, pasó de la especulación a convertirse en uno de los romances más seguidos tanto en el mundo del espectáculo como en el deporte. La pareja compartió la noticia a través de una serie de fotografías que mostraban el momento en que Kelce se arrodilló y entregó el anillo de compromiso, una pieza con un gran diamante montado en oro amarillo.

El mensaje que acompañó las imágenes aludía con humor a sus profesiones: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”. La reacción en redes sociales fue inmediata, con miles de seguidores celebrando la unión de la cantautora y el jugador de la NFL.

Por su parte, en vísperas de la decimoquinta fecha del Campeonato Mundial de la FIA, Colapinto compartió su balance tras un año de intensa actividad. El propio piloto describió el periodo como “un año frenético, con muchos altibajos, pero todo ha contribuido a mi desarrollo”. Además, anticipó que las condiciones meteorológicas serán variables durante el fin de semana, lo que, en sus palabras, representa una oportunidad para buscar un resultado favorable en el tramo otoñal del calendario.

Durante el receso veraniego, Colapinto aprovechó para descansar y fortalecer su preparación física. A través de sus redes sociales, mostró imágenes de sus vacaciones junto a familiares y amigos en un entorno mediterráneo, pero también evidenció el rigor de su entrenamiento para encarar la segunda parte del campeonato. El piloto expresó: “Disfruté de unas vacaciones estupendas y de un tiempo precioso con mi familia y amigos con el clima mediterráneo durante el verano. También me centré en mi entrenamiento y mi estado físico, y estoy listo para retomar el ritmo y comenzar la segunda mitad de la temporada”.

El regreso de la Fórmula 1 tras el cierre obligatorio de fábricas sitúa a la categoría en la costa de Holanda Septentrional, donde el circuito de Zandvoort se extiende entre dunas y presenta curvas emblemáticas como Tarzan (T1), Hugenholtz (T3) y Arie Luyendijk (T14). Este escenario, que ya fue testigo del podio de Pierre Gasly con Alpine, se prepara para recibir a los equipos bajo un pronóstico de clima inestable, similar al de ediciones anteriores.

El calendario de la segunda mitad de la temporada 2025 incluye las siguientes fechas: Gran Premio de los Países Bajos (29, 30 y 31 de agosto), Gran Premio de Italia (5, 6 y 7 de septiembre), Gran Premio de Azerbaiyán (19, 20 y 21 de septiembre), Gran Premio de Singapur (3, 4 y 5 de octubre), Gran Premio de Estados Unidos (17, 18 y 19 de octubre), Gran Premio de México (24, 25 y 26 de octubre), Gran Premio de Brasil (San Pablo) (7, 8 y 9 de noviembre), Gran Premio de Las Vegas (20, 21 y 22 de noviembre), Gran Premio de Qatar (28, 29 y 30 de noviembre) y Gran Premio de Abu Dabi (5, 6 y 7 de diciembre).

