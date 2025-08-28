El conmovedor gesto del Ruso Rodríguez con una niña en el último triunfo de Argentinos: “Sus ojos se iluminaron”

El Ruso Rodríguez saltó al terreno de juego en La Paternal de la mano de Alma (@danikatz_ok)

Diego Rodríguez tuvo un conmovedor gesto con Alma, una pequeña que padece la enfermedad conocida como “huesos de cristal”. En el último partido de Argentinos Juniors, en el que se impuso por 4-1 sobre Racing de Avellaneda, el Ruso salió al terreno de juego del Estadio Diego Armando Maradona de la mano de la niña. Cabe resaltar que no es la primera vez que el arquero realiza una obra de este carácter.

Su propia esposa, Daniela Katz, compartió en su cuenta personal de X (antes Twitter) el emocionante momento en el que el Ruso Rodríguez saltó al campo de juego en La Paternal de la mano de Alma. “Y aunque en el fútbol muchas veces importa solo un resultado, quiero decirles que para nosotros, como familia, hay muchas otras cosas que también valen oro. El domingo Alma entró a la cancha con Diego y sus ojos se iluminaron de una forma tan hermosa que no pude contener mis lágrimas al verla”, describió en un tuit.

A esto, agregó: “Ella tiene la enfermedad más conocida como: ‘los huesos de cristal’ (osteogénesis Imperfecta, un trastorno genético que causa huesos extremadamente frágiles y propensos a fracturarse con facilidad). Gracias al esfuerzo propio y de sus padres, aprendió a convivir con esta afección y, con un gran esfuerzo, entró a la cancha sin el andador. ¿Entienden eso? Una campeona nata. ¡Salió con Diego y quiso vivir el momento caminando por su cuenta!”.

Alma, la pequeña que padece la enfermedad conocida como 'huesos de cristal' que acompañó al Ruso Rodríguez (@danikatz_ok)

Daniela Katz, periodista, sumó detalles de la emocionante tarde en La Paternal para la familia de Alma. “Fueron dos minutos mágicos para su familia, pero también lo fueron para nosotros. Y de yapa, me encontré con esas dos bellezas cuando terminó el partido que querían cuidar a mis bebas. Deseo poder disfrutar muchos más momentos como estos… el deporte es una fiesta, se trata de aprender a vivirla”, destacó la esposa del Ruso Rodríguez.

Vale resaltar que esta no es la primera vez en la que el arquero de 36 años tiene un gesto de esta índole. En la final de la Copa Argentina 2019, donde River Plate se impuso por 3-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, el Ruso, que jugaba en el elenco Ferroviario, le regaló sus guantes a una niña con síndrome de Down.

“Luego de la premiación, se me acercó la chica de la foto. Me dio un gran abrazo y me felicitó por el partido. ‘Sos un arquerazo’, me dijo con mucha emoción. Cuando le pregunté de qué equipo era hincha, me respondió con una inocencia hermosa señalando la tribuna de River. Me reí y decidí, en ese preciso momento, que mis guantes de la final ya tenían dueña”, describió en una publicación en su Instagram.

El posteo del Ruso Rodríguez al enterarse del fallecimiento de Deymar (@rusorodriguezok)

Por su parte, en marzo de 2024, el Ruso Rodríguez realizó un gesto similar al salir al terreno de juego del Estadio Libertadores de América, acompañado de Deymar, en un duelo entre Independiente y Argentinos Juniors. Lamentablemente, el niño, que padecía una grave enfermedad, falleció posteriormente.

“Hace unos días conocí a un amiguito que llenó mi corazón de esperanza y alegría. Estábamos muy ansiosos porque este martes íbamos a volver a entrar de la mano a la cancha. Tristemente, hoy nos enteramos de su partida. Se fue un luchador, un guerrero. Se fue un niño que nos enseñó a sonreír en los momentos más duros. Se fue un héroe que tuvo la bendición de tener una familia que dio todo para que cumpla su gran sueño futbolero. Gracias por tantas enseñanzas en tan poco tiempo. Abrazo al cielo Deymar”, escribió el Ruso en su cuenta de Instagram con la foto del pequeño en sus brazos.

Deymar tuvo la oportunidad de presenciar algunos partidos de la Copa de la Liga y conocer a sus ídolos del fútbol. Además del día en el que salió con el Ruso Rodríguez, pudo visitar las concentraciones y predios de varios equipos del certamen local y sacarse fotos con los jugadores. El niño presenció varios partidos en La Bombonera y salió al campo de juego en los estadios de River Plate, Racing y Vélez, entre otros.