Fran Cerúndolo, tras su remontada épica en el US Open: “Los primeros sets fueron muy malos, me costó muchísimo”

Francisco Cerúndolo clasificó a la segunda ronda del US Open

En una jornada que quedará marcada por su capacidad de superación, Francisco Cerúndolo avanzó a la segunda ronda del US Open 2025 tras una remontada de cinco sets frente al italiano Matteo Arnaldi. El tenista argentino, quien llegó al torneo con una preparación comprometida por una lesión, revirtió una desventaja de dos parciales para imponerse con un marcador final de 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3. Tras el partido, Cerúndolo analizó la victoria y la describió no como un triunfo tenístico, sino como el resultado de una batalla mental y física en la que supo sobreponerse a sus propias limitaciones y a un contexto adverso que lo tuvo al borde de la eliminación.

El porteño, número 19 del mundo, llegó a Flushing Meadows rodeado de incertidumbre. Su participación en la gira norteamericana sobre cemento se vio interrumpida abruptamente durante el Masters 1000 de Toronto, donde un desgarro de grado uno en los abdominales lo forzó a retirarse. La recuperación no fue sencilla, ya que un cuadro febril complicó el proceso. “Nunca es fácil cuando uno vuelve de una lesión. Encima, cuando me fui a recuperar, me enfermé, entonces en vez de recuperarme estuve una semana en cama”, confesó tras la victoria de este martes. Esta falta de continuidad se hizo evidente en el inicio de su partido contra Arnaldi (62). “Llegué acá sin dolores, pero con cero ritmo, y volver a la competencia cuesta. Hoy me costó muchísimo”, agregó. Esa falta de ritmo se tradujo en un dominio inicial del italiano, quien se adjudicó los dos primeros sets por 6-3 y 6-2, dejando al argentino sin margen de error.

Durante esos primeros parciales, Cerúndolo admitió haberse sentido superado en todos los aspectos del juego. “Los primeros dos sets fueron muy malos. Me sentía lento, me sentía apagado de piernas, desconfianza en todos los golpes”, detalló. La desazón interna era evidente para él: “Por dentro uno estás frustrado, estás un poco decepcionado porque te ves jugando tan mal, te ves sin ninguna herramienta, ningún golpe en el que te puedas aferrar. Es complicado”. Sin embargo, la naturaleza de los partidos de Grand Slam, disputados al mejor de cinco sets, le ofreció una ventana que supo capitalizar. “Sé que estos partidos son diferentes a todo el resto, son más largos, es muy difícil que se mantengan al 100% también durante todo el tiempo. Sabés que siempre alguna oportunidad vas a tener y bueno, era a lo que yo me estaba aferrando”, reconoció.

El cambio estratégico llegó cuando se vio dos sets abajo. Consciente de que su tenis no fluía, Cerúndolo modificó su planteamiento. “Empecé a meter la bola un poco al medio porque tampoco estaba jugando bien y hacerlo jugar un poco más a él”, describió sobre la táctica elegida para la remontada final. “Estaba esperando que en algún momento me dé una mínima chance de ponerme iguales en el tercero y bueno, ahí ver cómo estaba yo. Cuando recuperé el quiebre ahí, traté de aferrarme a eso”. La táctica funcionó. Logró un quiebre en el tercer set que le permitió ganarlo por 7-5. A partir de ese momento, la dinámica del encuentro cambió.

“Creo que cuando terminé ganando el tercero, ahí empecé a jugar un poco mejor al tenis, empecé a ser un poco más agresivo que al principio. Cada vez que quería tomar riesgos se me iban afuera, entonces estaba jugando muy despacio y lo dejaba jugar muy cómodo a él, pero bueno, creo que ahí después empecé a fluir un poquito mejor”, concluyó acerca del duelo de primera ronda. Con esa nueva confianza, se llevó el cuarto set por 6-4 y selló la remontada con un 6-3 en el parcial definitivo.

A pesar del desgaste de un partido de cinco sets, Cerúndolo afirmó haber terminado en buen estado físico, algo que consideró positivo dada su falta de actividad previa. “Por suerte terminé bien, entonces creo que de ese lado está buenísimo haber jugado bastante tiempo en cancha porque solo había entrenado esta semana”, señaló. Su próximo rival en la segunda ronda será el suizo Leandro Riedi, que más tarde eliminó en sets corridos al español Pedro Martínez, por 6-4, 6-2 y 6-3. Sobre el tenista llegado de la qualy, comentó: “Lo tengo muy poco visto la verdad, sé que es un jugador que le pega muy fuerte, saca bien, creo que tiene buen revés, pero lo miraré un poco más porque sé que también es un jugador muy intermitente a nivel físico”.

Con el triunfo de Cerúndolo, el balance de la delegación argentina en la primera ronda del US Open cierra con tres jugadores en la siguiente instancia. Además de Fran, Tomás Etcheverry (59) y Francisco Comesaña (54) -los tres singlistas convocados por Javier Frana para el duelo de Copa Davis ante Países Bajos- siguen en carrera en el último Grand Slam del año.