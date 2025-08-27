Deportes

Arranca la venta de entradas para el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

El conjunto albiceleste disputará su último partido como local en el estadio Monumental ante la Vinotinto

Guardar
Con la vuelta de Lionel
Con la vuelta de Lionel Messi, Argentina se despide de su público en las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Las entradas para el partido que disputarán la Selección Argentina y Venezuela el próximo jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, estarán a la venta para todo el público a partir de hoy, desde las 17. El encuentro genera gran expectativa por tratarse del último como local del equipo dirigido por Lionel Scaloni en esta fase y por el posible regreso de figuras como Lionel Messi.

Según informó la AFA, la preventa exclusiva para clientes de American Express se realizó el martes 26 de agosto, mientras que la venta general se habilitó hoy a partir de las 17. La comercialización de los boletos se realizará a través de los canales habituales y se espera una demanda alta tanto por el desempeño reciente de la albiceleste como por los nombres incluidos en la prelista.

Los precios varían según sector y ubicación: las entradas generales populares cuestan $90.000, los menores abonan $29.000 para la misma zona, las tribunas Sívori y Centenario altas tienen un valor de $158.000 y en el sector medio ascienden a $320.000. La platea San Martín y Belgrano alta se vende a $260.000, la baja a $450.000 y la media alcanza los $480.000.

El retiro de entradas debe efectuarse de forma presencial en las boleterías del Más Monumental. El canje está disponible el sábado 30 de agosto de 9 a 13, y los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre entre las 9 y las 15. Los menores a partir de 3 años deben abonar el valor de platea completa para acceder al estadio.

El estadio abrirá sus puertas a las 16.30, y se recomienda concurrir con tiempo para evitar demoras. En la tabla de posiciones, Argentina lidera con 35 puntos, seguida por Ecuador y Brasil con 25, y la Vinotinto en séptima ubicación con 18 unidades, ocupando plaza de repechaje.

La prelista de convocados por Scaloni suma novedades con Alan Varela, Valentín Carboni, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y José Manuel López, además del regreso de Messi y Marcos Acuña. Alejandro Garnacho quedó fuera en esta convocatoria.

Completada la fecha de Eliminatorias, la Selección Argentina tiene previstos amistosos internacionales en octubre y noviembre, con una gira por Estados Unidos en octubre y partidos en Angola e India en noviembre, pendientes de confirmación de rivales.

Vale destacar que en el marco de la sanción impuesta por la FIFA ante cánticos homofóbicos y discriminatorios registrados durante el último partido de la Selección Argentina frente a Colombia, la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de diferentes clubes y por organizaciones no gubernamentales comprometidas con la promoción de acciones contra la discriminación. Además, en un sector de la tribuna Centenario Alta se exhibirá una bandera con un mensaje alusivo, dirigida a generar conciencia y fortalecer la erradicación de este tipo de manifestaciones en los estadios.

De este modo, la Asociación del Fútbol Argentino reafirma su compromiso en la lucha contra todo acto discriminatorio, xenofóbico, homofóbico, antisemita y racista. En el partido ante Venezuela se desplegarán distintas acciones complementarias para fomentar la concientización entre los asistentes y continuar promoviendo el respeto en el ámbito del fútbol.

LA LISTA PRELIMINAR PARA LA FECHA FIFA DE SEPTIEMBRE

ARQUEROS:

  • Emiliano Martínez (Aston Villa)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
  • Walter Benítez (Crystal Palace)

DEFENSORES:

  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
  • Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
  • Juan Foyth (Villarreal)
  • Nicolás Otamendi (Benfica)
  • Facundo Medina (Olympique de Marsella)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Marcos Acuña (River Plate)
  • Julio Soler (AFC Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS:

  • Leandro Paredes (Boca Juniors)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)
  • Alan Varela (Porto FC)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Giovani Lo Celso (Real Betis)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)
  • Claudio Echeverri (Manchester City)
  • Valentín Carboni (Genoa FC)

DELANTEROS:

  • José López (Palmeiras)
  • Nicolás González (Juventus)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Nicolás Paz (Como 1907)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milán)
  • Franco Mastantuono (Real Madrid)
  • Ángel Correa (Pumas de México)

DT: Lionel Scaloni

Temas Relacionados

selección argentinaselección de VenezuelaLionel MessiLionel ScaloniAFAdeportes-argentina

Últimas Noticias

El Inter Miami de Messi buscará la final de la Leagues Cup ante su clásico Orlando City: hora, TV y formaciones

Las Garzas, dirigidas por Javier Mascherano, intentarán acceder a la definición del certamen internacional. Desde las 21.30, por Apple TV

El Inter Miami de Messi

La reflexión del Ruso Verea sobre la violencia en Independiente-U de Chile: “Hubo una romantización a la barra”

El ex arquero y periodista deportivo analizó el flagelo de la violencia en el fútbol y el reciente episodio en Avellaneda

La reflexión del Ruso Verea

Ordenaron ocho detenciones y allanamientos por los incidentes en el partido entre Independiente y U de Chile

Se trata de hinchas del elenco de Avellaneda que son investigados por su participación en los graves enfrentamientos ocurridos durante el encuentro por la Copa Sudamericana

Ordenaron ocho detenciones y allanamientos

Un jugador de Boca habló del quiebre en el vestuario y la influencia de Leandro Paredes: “Hubo una charla que nos cambió la mentalidad”

Juan Barinaga se refirió a la realidad del Xeneize y marcó el antes y el después para volver a ganar

Un jugador de Boca habló

El presidente de Independiente detalló los 4 puntos clave del descargo ante Conmebol y apuntó contra U de Chile: “Fue un plan de violencia premeditado”

Néstor Grindetti afirmó que la dirigencia de chilena optó por “encubrir” a los fanáticos de ese club que protagonizaron hechos de violencia en Avellaneda

El presidente de Independiente detalló
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los alquileres en CABA subieron

Los alquileres en CABA subieron más que la inflación en agosto: cuáles son los barrios más baratos y los más caros

Cómo es el edificio neogótico del antiguo correo de Gante que renació como hotel boutique de lujo

La diputada nacional Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

El extraño secuestro narco que el “Cositorto colombiano” denunció en Argentina

¿El café molido debe conservarse en la heladera?

INFOBAE AMÉRICA
La isla paradisiaca que impone

La isla paradisiaca que impone reglas estrictas a los turistas que no cumplan con las normas establecidas

Lula da Silva y José Mulino abordarán en Brasilia las posibilidades que Panamá ofrece al Mercosur

Los apagones afectarán de forma simultánea a casi la mitad de Cuba este miércoles

El jefe del Partido Popular Europeo instó a ratificar el acuerdo UE-Mercosur y a apostar por comercio con Latinoamérica

Bolivia: liberación de Camacho y Pumari reabre el debate de la crisis política de 2019 y aviva la polarización

TELESHOW
La llamativa táctica de Eugenia

La llamativa táctica de Eugenia Tobal y su marido para que su relación perdure: “Es la clave”

Romina Uhrig se sumó a una plataforma de contenido para adultos: “Ahora podrás conocer mi otro lado”

Luego del nacimiento de Otto, las Trillizas de Oro anunciaron la llegada de su nieto 21: “El cuento de nunca acabar”

Pilar Smith se reconcilió con su pareja luego de más de un año separados: “La distancia sirve para valorar”

Daniel Agostini lamentó la inesperada muerte de su representante: “Siempre vivirás en mi corazón”