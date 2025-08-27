Arranca la venta de entradas para el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

Con la vuelta de Lionel Messi, Argentina se despide de su público en las Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Las entradas para el partido que disputarán la Selección Argentina y Venezuela el próximo jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, estarán a la venta para todo el público a partir de hoy, desde las 17. El encuentro genera gran expectativa por tratarse del último como local del equipo dirigido por Lionel Scaloni en esta fase y por el posible regreso de figuras como Lionel Messi.

Según informó la AFA, la preventa exclusiva para clientes de American Express se realizó el martes 26 de agosto, mientras que la venta general se habilitó hoy a partir de las 17. La comercialización de los boletos se realizará a través de los canales habituales y se espera una demanda alta tanto por el desempeño reciente de la albiceleste como por los nombres incluidos en la prelista.

Los precios varían según sector y ubicación: las entradas generales populares cuestan $90.000, los menores abonan $29.000 para la misma zona, las tribunas Sívori y Centenario altas tienen un valor de $158.000 y en el sector medio ascienden a $320.000. La platea San Martín y Belgrano alta se vende a $260.000, la baja a $450.000 y la media alcanza los $480.000.

El retiro de entradas debe efectuarse de forma presencial en las boleterías del Más Monumental. El canje está disponible el sábado 30 de agosto de 9 a 13, y los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre entre las 9 y las 15. Los menores a partir de 3 años deben abonar el valor de platea completa para acceder al estadio.

El estadio abrirá sus puertas a las 16.30, y se recomienda concurrir con tiempo para evitar demoras. En la tabla de posiciones, Argentina lidera con 35 puntos, seguida por Ecuador y Brasil con 25, y la Vinotinto en séptima ubicación con 18 unidades, ocupando plaza de repechaje.

La prelista de convocados por Scaloni suma novedades con Alan Varela, Valentín Carboni, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y José Manuel López, además del regreso de Messi y Marcos Acuña. Alejandro Garnacho quedó fuera en esta convocatoria.

Completada la fecha de Eliminatorias, la Selección Argentina tiene previstos amistosos internacionales en octubre y noviembre, con una gira por Estados Unidos en octubre y partidos en Angola e India en noviembre, pendientes de confirmación de rivales.

Vale destacar que en el marco de la sanción impuesta por la FIFA ante cánticos homofóbicos y discriminatorios registrados durante el último partido de la Selección Argentina frente a Colombia, la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de diferentes clubes y por organizaciones no gubernamentales comprometidas con la promoción de acciones contra la discriminación. Además, en un sector de la tribuna Centenario Alta se exhibirá una bandera con un mensaje alusivo, dirigida a generar conciencia y fortalecer la erradicación de este tipo de manifestaciones en los estadios.

De este modo, la Asociación del Fútbol Argentino reafirma su compromiso en la lucha contra todo acto discriminatorio, xenofóbico, homofóbico, antisemita y racista. En el partido ante Venezuela se desplegarán distintas acciones complementarias para fomentar la concientización entre los asistentes y continuar promoviendo el respeto en el ámbito del fútbol.

LA LISTA PRELIMINAR PARA LA FECHA FIFA DE SEPTIEMBRE

ARQUEROS:

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Walter Benítez (Crystal Palace)

DEFENSORES:

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Juan Foyth (Villarreal)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Marcos Acuña (River Plate)

Julio Soler (AFC Bournemouth)

MEDIOCAMPISTAS:

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)

Alan Varela (Porto FC)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Claudio Echeverri (Manchester City)

Valentín Carboni (Genoa FC)

DELANTEROS:

José López (Palmeiras)

Nicolás González (Juventus)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como 1907)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Ángel Correa (Pumas de México)

DT: Lionel Scaloni