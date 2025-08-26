La secuencia en el gol de Lanús que molestó a Gallardo: se fue sin dar la conferencia de prensa

La secuencia en el gol de Lanús que molestó a Gallardo

En la noche del lunes, River Plate vivió un cierre inesperado en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, donde Lanús le arrebató la victoria en la última jugada del encuentro por el Torneo Clausura. Más allá del empate que no le quita la punta del Grupo B, lo que marcó la jornada fue el enojo de Marcelo Gallardo, quien decidió retirarse del estadio sin presentarse a la conferencia de prensa, una decisión que sorprendió tanto a hinchas como a la prensa.

El análisis de TyC Sports desglosó la serie de acciones que derivaron en el gol del Granate, acentuando las fallas y las reacciones que condicionaron el desenlace final. Sostienen que la bronca del entrenador surgió a partir de la secuencia que culminó en el gol del empate del Granate.

El último minuto del partido encontró a River Plate gestionando una salida larga. La pelota viajó en dirección de Juan Fernando Quintero, quien no logró imponerse frente a la marca de Sasha Marcich y perdió el control con demasiada facilidad. A continuación, el equipo visitante recuperó la posesión con rapidez, pero el contragolpe se frustró casi de inmediato. El lateral Gonzalo Montiel demoró en resolver y, ante la presión de Marcich, perdió el balón en una zona de alto riesgo.

Con el balón en su dominio, Lanús avanzó en campo rival intercambiando toques en la zona media, hasta encontrar espacios por la banda derecha. Kevin Castaño liberó la marca y permitió la proyección de Alexis Canelo. En ese momento, Milton Casco quedó retrasado y no consiguió cerrar a tiempo. El centro de Canelo resultó preciso y permitió que Walter Bou peinara la pelota, dejando a Rodrigo Castillo frente al arco para firmar la igualdad, sin oposición de la última línea de River.

Esta información fue en sintonía con lo expresado por el periodista de ESPN Gustavo Yarroch, quien realizó el campo de juego durante la transmisión del juego: “No va a hablar, esto tiene que ver con el enojo que tiene el técnico de River, con la bronca que le generó la última jugada del partido y el empate de Lanús”.

Durante gran parte del partido, Marcelo Gallardo evidenció incomodidad y no encontró respuestas satisfactorias en su equipo. En la transmisión oficial mostraron imágenes donde el técnico instruyó a parte del banco de suplentes para que comenzaran la entrada en calor desde muy temprano en el primer tiempo, una decisión poco habitual en su ciclo. “No lo noté casi en ningún momento conforme con lo que veía. En un momento, de hecho temprano en el primer tiempo, mandó a mover a los suplentes. A Montiel, Driussi. Es muy temprano para lo que es habitual en los partidos de River. De hecho, en un momento miró el reloj, creo que estuvo tentado de meter los cambios en el primer tiempo”, añadió el comunicador.

El empate no altera la posición de River en la cima del Grupo B, ya que el equipo suma 12 unidades y mantiene la diferencia mínima respecto a sus escoltas Vélez y San Lorenzo. De todos modos, en el vestuario quedó la sensación de haber resignado dos puntos en una cancha exigente (el Granate se encuentra a tiro de la cima con 10 puntos). La imagen del entrenador retirándose sin contacto con los medios gráficos ni televisivos selló el clima posterior al encuentro.

La próxima fecha se convierte en una nueva prueba para River, que sigue como candidato firme tras seis jornadas en el Torneo Clausura, pero deberá responder ante un desenlace que dejó frustración tanto en el cuerpo técnico como en el plantel. La próxima prueba del conjunto de Núñez será este jueves, cuando enfrente a Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina. Luego, el 31 de agosto recibirá a San Martín de San Juan por el torneo local. Será la última presentación antes del parate por la Fecha FIFA.

El Granate, por su parte, el 30 de agosto tendrá una dura prueba en el José Amalfitani ante Vélez, otro de los animadores del Torneo Clausura. Más tarde, el 8 de septiembre, buscará meterse en semifinales de la Copa Argentina contra Argentinos Juniors.

Gallardo se fue sin dar conferencia de prensa