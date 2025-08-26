La desafiante frase de Checo Pérez luego de anunciar su vuelta a la Fórmula 1 con Cadillac

Sergio "Checo" Pérez volverá a la F1 después de un año sabático (Jovani Pérez)

El anuncio de que Sergio Pérez regresará a la Fórmula 1 en 2026 como piloto de Cadillac junto a Valtteri Bottas marca un nuevo capítulo en la trayectoria del mexicano, quien dejó claro que no siente la necesidad de reivindicarse tras su salida de Red Bull al finalizar 2024.

La carrera de Pérez en la máxima categoría comenzó en 2011 y, hasta su desvinculación de Red Bull, se mantuvo como un referente de la misma. El año 2024 resultó especialmente complejo para el piloto de Guadalajara, quien enfrentó dificultades con el monoplaza RB20 y una escasez de resultados que derivó en la pérdida de su asiento. No obstante, la situación del equipo de Milton Keynes evidenció que los problemas no recaían únicamente en el mexicano. Liam Lawson inició la temporada en las últimas posiciones y, tras solo dos carreras, fue reemplazado por Yuki Tsunoda, quien apenas logró siete puntos en 12 grandes premios. Aunque como atenuante, trascendió que los dos autos de la escudería austriaca siempre tuvieron la puesta a punto como le gusta al cuádruple campeón mundial, Max Verstappen, con movimiento en la parte trasera (sobrevirancia) y con un tren delantero muy firme.

Sin embargo, Checo dejó atrás su desvinculación con Red Bull donde tenía contrato hasta 2026. Durante un encuentro con la prensa, Pérez abordó las razones que lo impulsaron a regresar a la competición y enfatizó que su retorno no responde a la búsqueda de una revancha personal. El piloto expresó: “No siento que tenga nada que demostrar. No solo por los pilotos actuales o los próximos que ocupen mi asiento, sino incluso antes de eso. Ahora todos se olvidan. Ha sido un lugar muy complicado, donde hay que adaptarse constantemente y construir confianza mentalmente. Es un desafío muy particular”.

Además, subrayó la falta de resultados del equipo tras su salida: “No creo que tenga nada que demostrar cuando ves la cantidad de puntos que han sumado. Es como cinco puntos en toda la temporada. Así que no creo que tenga nada que probar en ese sentido”.

El enfoque del azteca para esta nueva etapa se centra en recuperar el placer por la competición. Según se desprenden de sus palabras: “Para mí se trata más de volver a disfrutar del deporte. Quiero disfrutar del deporte que amo, del deporte que me ha dado tanto. No podía darme el lujo de irme de la forma en que me fui. Por eso estoy volviendo con este nuevo proyecto. Espero que sea muy exitoso, pero más que nada quiero disfrutar este regreso”.

Sergio Pérez tenía contrato con Red Bull hasta fines de 2026, pero fue desvinculado a fines del año pasado (Abu Dabi EFE/EPA/ALI HAIDER)

Tras su salida de Red Bull, el mexicano optó por alejarse de los circuitos y de la exposición mediática, dedicando tiempo a su familia y a reflexionar sobre su futuro profesional. Relató que este periodo de distanciamiento fue fundamental, especialmente porque la confirmación de su salida del equipo llegó hacia el final del año. “Fue muy importante tener este tiempo lejos del automovilismo, especialmente porque recién hacia fin de año quedó claro que no iba a continuar en Red Bull. En lugar de meterme en algo solo por seguir en la parrilla, necesitaba desconectarme un poco y entender qué quería realmente para la próxima etapa de mi carrera. Al principio no lo tenía nada claro, sobre todo en los primeros meses”, analizó el mexicano de 35 años.

El proceso de conversaciones con Cadillac resultó determinante para su decisión de regresar. El piloto destacó que el atractivo del proyecto radica en su carácter integral, más allá de la simple aspiración a podios o puntos. Pérez reconoció que este tiempo fuera de la competición le permitió redescubrir su gusto por el entrenamiento físico, una actividad que antes no disfrutaba y que ahora considera esencial para su preparación.

“No he manejado nada en un tiempo, salvo karting con mi hijo, pero tenemos planes con el equipo para probar un F1 antes de fin de año. Y el próximo año, con la gran cantidad de test que vamos a tener, ese óxido se va a ir muy rápido. Sé de qué se trata la F1 y estaré listo para rendir desde la primera carrera”, concluyó el Checo.

Su vuelta será en el Gran Premio de Australia 2026, que se celebrará en Melbourne del 6 al 8 de marzo. Luego de un año sabático en cuanto a la competición, Sergio “Checo” Pérez iniciará su segunda etapa en la Fórmula 1.