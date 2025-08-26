Deportes

La desafiante frase de Checo Pérez luego de anunciar su vuelta a la Fórmula 1 con Cadillac

El mexicano analizó su retorno a la Máxima y fue tajante para hablar de las exigencias que tendrá en 2026

Guardar
Sergio "Checo" Pérez volverá a
Sergio "Checo" Pérez volverá a la F1 después de un año sabático (Jovani Pérez)

El anuncio de que Sergio Pérez regresará a la Fórmula 1 en 2026 como piloto de Cadillac junto a Valtteri Bottas marca un nuevo capítulo en la trayectoria del mexicano, quien dejó claro que no siente la necesidad de reivindicarse tras su salida de Red Bull al finalizar 2024.

La carrera de Pérez en la máxima categoría comenzó en 2011 y, hasta su desvinculación de Red Bull, se mantuvo como un referente de la misma. El año 2024 resultó especialmente complejo para el piloto de Guadalajara, quien enfrentó dificultades con el monoplaza RB20 y una escasez de resultados que derivó en la pérdida de su asiento. No obstante, la situación del equipo de Milton Keynes evidenció que los problemas no recaían únicamente en el mexicano. Liam Lawson inició la temporada en las últimas posiciones y, tras solo dos carreras, fue reemplazado por Yuki Tsunoda, quien apenas logró siete puntos en 12 grandes premios. Aunque como atenuante, trascendió que los dos autos de la escudería austriaca siempre tuvieron la puesta a punto como le gusta al cuádruple campeón mundial, Max Verstappen, con movimiento en la parte trasera (sobrevirancia) y con un tren delantero muy firme.

Sin embargo, Checo dejó atrás su desvinculación con Red Bull donde tenía contrato hasta 2026. Durante un encuentro con la prensa, Pérez abordó las razones que lo impulsaron a regresar a la competición y enfatizó que su retorno no responde a la búsqueda de una revancha personal. El piloto expresó: “No siento que tenga nada que demostrar. No solo por los pilotos actuales o los próximos que ocupen mi asiento, sino incluso antes de eso. Ahora todos se olvidan. Ha sido un lugar muy complicado, donde hay que adaptarse constantemente y construir confianza mentalmente. Es un desafío muy particular”.

Además, subrayó la falta de resultados del equipo tras su salida: “No creo que tenga nada que demostrar cuando ves la cantidad de puntos que han sumado. Es como cinco puntos en toda la temporada. Así que no creo que tenga nada que probar en ese sentido”.

El enfoque del azteca para esta nueva etapa se centra en recuperar el placer por la competición. Según se desprenden de sus palabras: “Para mí se trata más de volver a disfrutar del deporte. Quiero disfrutar del deporte que amo, del deporte que me ha dado tanto. No podía darme el lujo de irme de la forma en que me fui. Por eso estoy volviendo con este nuevo proyecto. Espero que sea muy exitoso, pero más que nada quiero disfrutar este regreso”.

Sergio Pérez tenía contrato con
Sergio Pérez tenía contrato con Red Bull hasta fines de 2026, pero fue desvinculado a fines del año pasado (Abu Dabi EFE/EPA/ALI HAIDER)

Tras su salida de Red Bull, el mexicano optó por alejarse de los circuitos y de la exposición mediática, dedicando tiempo a su familia y a reflexionar sobre su futuro profesional. Relató que este periodo de distanciamiento fue fundamental, especialmente porque la confirmación de su salida del equipo llegó hacia el final del año. “Fue muy importante tener este tiempo lejos del automovilismo, especialmente porque recién hacia fin de año quedó claro que no iba a continuar en Red Bull. En lugar de meterme en algo solo por seguir en la parrilla, necesitaba desconectarme un poco y entender qué quería realmente para la próxima etapa de mi carrera. Al principio no lo tenía nada claro, sobre todo en los primeros meses”, analizó el mexicano de 35 años.

El proceso de conversaciones con Cadillac resultó determinante para su decisión de regresar. El piloto destacó que el atractivo del proyecto radica en su carácter integral, más allá de la simple aspiración a podios o puntos. Pérez reconoció que este tiempo fuera de la competición le permitió redescubrir su gusto por el entrenamiento físico, una actividad que antes no disfrutaba y que ahora considera esencial para su preparación.

“No he manejado nada en un tiempo, salvo karting con mi hijo, pero tenemos planes con el equipo para probar un F1 antes de fin de año. Y el próximo año, con la gran cantidad de test que vamos a tener, ese óxido se va a ir muy rápido. Sé de qué se trata la F1 y estaré listo para rendir desde la primera carrera”, concluyó el Checo.

Su vuelta será en el Gran Premio de Australia 2026, que se celebrará en Melbourne del 6 al 8 de marzo. Luego de un año sabático en cuanto a la competición, Sergio “Checo” Pérez iniciará su segunda etapa en la Fórmula 1.

Temas Relacionados

deportes-internacionalSergio "Checo" PérezCadillacRed BullFórmula 1deportes-argentina

Últimas Noticias

El golazo de chilena de una promesa de Boca al que candidatean al premio Puskás: la oferta desde el exterior que rechazaron

Iker Zufiaurre se despachó con dos tantos en el triunfo de la Reserva del Xeneize ante Aldosivi en Mar del Plata. Su historia

El golazo de chilena de

Solana Sierra cayó en su debut en el US Open ante la rumana Sorana Cirstea

La europea, ex número 21 del mundo, se impuso en sets corridos de manera contudente, por 7-5 y 6-0

Solana Sierra cayó en su

Djokovic sorprendió al revelar que planea entrenar a una gran promesa del tenis tras su retiro: “Le saldrá caro”

El serbio jugará esté miércoles por la segunda ronda del US Open, pero ya piensa en el día en el que cuelgue la raqueta

Djokovic sorprendió al revelar que

La jugada estratégica que realizó Alpine para mejorar el auto de Colapinto en la Fórmula 1

La escudería francesa contrató a Kris Midgley, nuevo responsable de aerodinámica, que proviene de Ferrari. Cómo se reforzó el equipo para remontar en la segunda parte del año

La jugada estratégica que realizó

Otra polémica de Alejandro Garnacho: mientras define su futuro, se mostró junto a “dos morenas misteriosas”

Un prestigioso diario británico hizo foco en la salida del futbolista junto a dos influencers españolas

Otra polémica de Alejandro Garnacho:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre ignoró una pequeña

Un hombre ignoró una pequeña herida y casi pierde la pierna: la innovadora técnica que evitó la amputación

Según un estudio, la actividad económica cayó 1% en julio, pero mejoró 3,6% en relación al año pasado

Hallaron el ADN de otras dos personas en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Detuvieron al secretario general de la UOCRA de Puerto Deseado por ordenar el ataque que dejó en coma a un contratista

Diez pizzerías de Buenos Aires fueron reconocidas como emblemas de la gastronomía porteña

INFOBAE AMÉRICA
Rafael Grossi confirmó que inspectores

Rafael Grossi confirmó que inspectores de la OIEA ya se encuentran de nuevo en Irán

Los grupos afines a Evo Morales amenazaron con movilizaciones masivas si la Justicia de Bolivia libera a Jeanine Áñez

La Justicia de Bolivia ordenó la detención domiciliaria para Luis Fernando Camacho y la libertad para Marco Pumari

Cumbre en Ginebra entre Irán y potencias europeas: el régimen persa podría sufrir más sanciones de la ONU contra el programa nuclear

Crisis política en Francia: el líder del principal partido opositor dijo que Emmanuel Macron debe convocar a elecciones anticipadas o renunciar

TELESHOW
Laura Esquivel reveló el motivo

Laura Esquivel reveló el motivo por el que no regresaría a Patito Feo: “Largué”

Nació Cata, la hija de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg: “Soñamos tanto con vos”

El cálido encuentro de Cris Morena con dos Erreway, Felipe Colombo y Benjamín Rojas: “Linda tarde. Linda charla”

Sofía “Jujuy” Jiménez reveló su pasión oculta durante Los 8 Escalones: “Es una herramienta de autoconocimiento”

La furia de Dalma y Gianinna Maradona luego del accidente de Claudia Villafañe: “Hay Tata para rato”