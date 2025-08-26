La definición “elástica” de Pedro para imitar un recordado tanto de Romario: Flamengo goleó 8-0 y quebró una racha de 40 años

El delantero brasileño hizo una "elástica" dentro del área y picó el balón en la goleada ante Vitória

Flamengo apabulló 8-0 al Vitória en el estadio Maracaná por la fecha 21 del Brasileirao y continúa como único líder del campeonato, con 46 puntos y además espera confiado el cruce de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata. En la goleada, que tuvo definiciones de gran calibre, se destacó el tanto de Pedro, quien hizo recordar una famosa jugada del ídolo Romario.

El equipo dirigido por Filipe Luis, que tuvo en el arco al argentino Agustín Rossi, no tuvo contemplaciones ante un rival que se encuentra en puestos de descenso y brilló ante su público en Río de Janeiro con una actuación fenomenal de Pedro, autor de tres goles y figura de la cancha. El delantero de 28 años realizó una “elástica” (controló la pelota de pie a pie), eludió a tres defensores y, cuando el arquero rival Lucas Arcanjo salió a achicar, le picó el esférico por encima de su cuerpo para estampar el 7-0 a los 14 minutos del segundo tiempo.

El ex jugador del Atlético de Madrid Samuel Lino también se destacó con dos goles, al igual que el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, autor de un tanto con dos asistencias. Luiz Araújo y Bruno Henrique, de penal, se anotaron en la victoria del popular club de Río de Janeiro.

El brasileño Pedro fue la gran figura del Flamengo, que derrotó 8-0 a Vitória (REUTERS/Sergio Moraes)

Los fanáticos del Flamengo no tardaron en comparar la “obra de arte” de su goleador con una jugada similar que realizó Romario con la camiseta roja y negra del cuadro carioca. Además, para el Mengao este resultado significó el más abultado en el Brasileirao desde 1984, cuando el Vasco da Gama venció 9-0 ante Tuna Luso. En 1983, Corinthians había derrotado 10-1 a la Sociedad Esportiva Tiradentes. La goleada ante el Vitória también significa la segunda más grande de su historia, ya que en 1981 aplastó 8-0 al Fortaleza.

“Hoy, lo ocurrido fue inolvidable para mí. Este día estará marcado para siempre: pude hacer más de 100 goles en el Maracaná, donde venía de niño, como aficionado. Nunca imaginé realizar este sueño de jugar aquí, marcar goles para el equipo de mi corazón”, declaró Pedro tras su hazaña. El delantero, que debutó como profesional en Fluminense, lleva anotados 147 tantos en 290 partidos con el Flamengo y es una de las piezas claves del equipo.

Hasta el partido del lunes, la mayor derrota de un equipo en la liga brasileña había sido con marcador de 7-0 en tres ocasiones: San Pablo 7-0 Paysandú (2004), Goiás 7-0 Juventude (2003) y Bahía 0-7 Cruzeiro (2003). Nunca antes el Brasileirao, con 20 equipos y que comenzó en 2006, había sufrido una derrota tan abultada, informó el sitio local Globo Esporte.

Por su parte, Flamengo prepara también su cruce contra Estudiantes de La Plata por los cuartos de final de la Libertadores. El encuentro de ida se jugará el próximo jueves 18 de septiembre, a las 21.30 en el estadio Maracaná, mientras que la revancha será el 25/09 en el estadio UNO-Jorge Luis Hirschi de La Plata. Está en juego el pase a las semifinales, donde del otro lado de la llave están Vélez y Racing como posibles rivales.