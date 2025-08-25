La súper estrella por la que Palmeiras pagará más de USD 10 millones de cara al duelo ante River por la Libertadores

Andreas Pereira, jugador del Fulham y con pasado en el Manchester United, intenta robarle el balón a Bruno Fernandes en un encuentro de la Premier League de este año (Reuters/Jason Cairnduff)

Palmeiras sigue rompiendo el mercado de pases sudamericano. Con miras al inminente cruce ante River Plate, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, el Verdao está a punto de anunciar como refuerzo a una súper estrella por la que pagará más de USD 10 millones: se trata de Andreas Pereira.

El club paulista, dirigido por Abel Ferreira, acelera la compra del mediocampista surgido en el Manchester United y actualmente en el Fulham de la Premier League, en reemplazo del colombiano Richard Ríos, transferido recientemente al Benfica.

Tras asegurarse la clasificación y conocer que enfrentará al elenco millonario que conduce Marcelo Gallardo en una serie de alto voltaje, Palmeiras definió a Pereira como el objetivo central del mercado. Las negociaciones con el club inglés avanzaron hacia un acuerdo verbal de poco más de 10 millones de dólares. Según la prensa brasileña, el futbolista desea abandonar Inglaterra y regresar a Sudamérica, donde protagonizó una etapa destacada en Flamengo durante 2021 y 2022. En esa primera experiencia copera en Sudamérica sumó 53 partidos oficiales, 8 goles, 3 asistencias y una controvertida jugada en la final de 2021, cuando una pérdida suya facilitó el gol con el que Palmeiras se consagró campeón.

El propio Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, busca consolidar el mediocampo tras la salida de Richard Ríos, una pieza clave del último ciclo. Desde entonces, la rotación ha incluido a nombres como Emiliano Martínez, Raphael Veiga, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno y Allan, sin lograr la estabilidad deseada en esa zona. La dirigencia apuesta ahora por Andreas Pereira para dar un salto de calidad antes del duelo contra River Plate, rival al que enfrentará el miércoles 17 de septiembre en el partido de ida, en el Estadio Monumental de Buenos Aires; la revancha será el 24 del mismo mes en el Allianz Parque de San Pablo, ambas a las 21:30.

Andreas Pereira celebra un gol con el Fulham de la Premier League, su último club. Además jugó en Granada, Valencia (España), Lazio (Italia) y la selección de Brasil, convocado en la actualidad por Carlos Ancelotti (REUTERS/Phil Noble)

Pereira, de 29 años, suma amplia experiencia internacional: más de cien partidos en Premier League, etapas en Granada, Valencia (España), Lazio (Italia), y un ciclo como habitual en la selección de Brasil, incluido en la nómina de Carlo Ancelotti que lo convocó para un amistoso ante Ecuador. El futbolista busca mayor continuidad y presiona para retirarse del Fulham, donde quedó relegado al banco de suplentes en el inicio de temporada. Su contrato con los londinenses finaliza en 2026, pero el interés de Palmeiras y la conveniencia económica facilitaron el avance de la operación.

La transferencia se produce en un contexto en el que el reglamento de la Libertadores permite sustituir jugadores en la lista de buena fe hasta 72 horas antes del inicio de la serie. Palmeiras, reciente ganador de la competencia y habitual protagonista continental bajo la conducción de Abel Ferreira, ya había mostrado interés por Pereira a principios de año, pero el mediocampista optó entonces por seguir en Inglaterra. El escenario cambió tras la venta de Ríos y la necesidad del club brasileño de sumar experiencia y polifuncionalidad en la mitad de la cancha.

En el plano deportivo, Palmeiras viene de eliminar a Universitario de Perú por un global de 4-0 y se desprendió de su joven figura Estevao, transferido al Chelsea, pero incorpora piezas como Vitor Roque y Ramón Sosa para mantener la competitividad. La expectativa por el cruce con River Plate es máxima, dado el antecedente de la semifinal de 2020 y el valor de la llave en la ruta hacia el título continental. “La próxima etapa será difícil, pero seguimos como siempre”, declaró Abel Ferreira, quien buscará profundizar el dominio de Palmeiras en una competencia donde ya llegó a instancias decisivas en cinco de las últimas seis ediciones.