La explosión de Rodrygo al ser reemplazado por Xabi Alonso en el Real Madrid: la revelación de la lectura de labios

El brasileño completó 63 minutos en el triunfo 3-0 ante el Real Oviedo y evidenció su malestar cuando fue sustituido

La escena que más comentarios generó tras la victoria del Real Madrid sobre el Real Oviedo no se produjo en el campo, sino en el banco de suplentes. Las cámaras captaron el momento en que Rodrygo abandonó el terreno de juego junto a Franco Mastantuono, dejando ver su descontento con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “¡Joder! Andate a la mierda. Siempre es lo mismo en cada partido… Joder”, soltó, según la interpretación de un especialista en lectura de labios.

El partido, correspondiente a LaLiga, terminó con un contundente 3-0 a favor del Merengue, que alineó a Mastantuono como titular. El equipo dirigido por Xabi Alonso mostró solidez y control durante los 90 minutos, aunque la atención mediática se desvió hacia la reacción de Rodrygo al ser sustituido. El brasileño, que recientemente atravesó tensiones con el entrenador, permaneció en el plantel tras especulaciones sobre su futuro, pero su actitud en el banco reavivó las dudas sobre su integración en el grupo.

Consultado en conferencia de prensa, Xabi Alonso minimizó el incidente y reafirmó su confianza en el jugador: “No pasa nada, cuento con él y esto solo es un partido. El Mundial de Clubes fue un contexto diferente por la competición que era, lo que cuenta es la temporada. Por supuesto que cuento con él”.

Rodrygo explotó al ser sustituido
Además, Alonso valoró positivamente el desempeño de Rodrygo durante el encuentro: “Creo que ha hecho un buen partido, en la primera parte en ese lado se asociaban bien con Álvaro Carreras, Arda Güler a veces caía, Kylian también, etcétera. Ha tenido situaciones de uno contra uno, algún tiro, el Oviedo estaba bastante bajo y costaba encontrar ese hueco, pero sí que me ha gustado. Después de la semana pasada, pues necesitábamos a todos y Rodrygo es uno más”.

Al margen de la reacción del brasileño, Alonso se enfocó en la importancia de la presión y la capacidad de transición, elementos que permitieron al Real Madrid sentenciar el encuentro: “Desde la defensa hemos robado, hemos transitado y los dos últimos goles nos han dado la tranquilidad. Ha sido un partido muy serio fuera de casa, muy completo, con una grandísima actitud el equipo, con y sin balón jugando como un equipo. Me ha gustado mucho, muchas cosas que he visto”.

Nacido el 9 de enero de 2001 en Osasco, São Paulo, Rodrygo Silva de Goes inició su formación futbolística en el club Santos a los diez años, donde primero integró el equipo de fútsal. Su ascenso fue meteórico: en marzo de 2017, el técnico Dorival Júnior lo convocó para entrenar con el primer equipo en la antesala de un partido de Copa Libertadores en Perú. Apenas cuatro meses después, el 21 de julio, firmó su primer contrato profesional por cinco años.

Sus buenas actuaciones llamaron la atención del elenco español, que concretó su traspaso en junio de 2018, cuando ambos clubes acordaron su incorporación para la temporada 2019-2020 por un monto total de 45 millones de euros (más de USD 52.000.000).

Desde su llegada a la Casablanca, Rodrygo disputó 271 partidos, en los que convirtió 68 goles y brindó 51 asistencias, según datos proporcionados por el sitio especializado, Transfermarkt. Además, fue parte de 13 títulos, en los que se destacan la Champions League (2), el Mundial de Clubes (la antigua edición) y La Liga de España (3).

¿Su reacción marcará un antes y un después? Según The Athletic, luego del incidente, Rodrygo le habría pedido a su agente que le buscara destino antes del cierre en el mercado de pases, pautado para fin de mes.

