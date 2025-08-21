Deportes

La dura sanción que recibió Gustavo Costas tras su impetuosa reacción en la derrota de Racing ante Tigre

El técnico de la Academia no podrá estar en el banco de suplentes durante los próximos cuatro compromisos del Torneo Clausura. Quiénes serán los responsables de dirigir al equipo

Luego del clima festivo que se vivió en la lluviosa e inolvidable noche del martes, cuando Racing eliminó a Peñarol y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, llegaron las malas noticias para la Academia.

Es que el Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó con cuatro fechas a Gustavo Costas por quebrar el Código Disciplinario en el encuentro frente a Tigre, que concluyó con victoria para el Matador por 2 a 1, en el compromiso válido por la quinta fecha del Torneo Clausura.

En dicho partido, Adrián Balboa había puesto en ventaja a los albicelestes, pero la expulsión de Franco Pardo en el inicio del complemento y una controvertida jugada a los 35 minutos del segundo tiempo provocaron la ira del experimentado entrenador, quien ya había mostrado actitudes similares contra Nicolás Lamolina en el debut del certamen doméstico contra Barracas Central.

En esta ocasión, sus insultos fueron hacia Darío Herrera, quien después de revisar una jugada en el VAR por el llamado de Fernando Echenique, sancionó un penal por una sujeción de Gabriel Rojas sobre Ignacio Russo.

Las protestas aumentaron cuando Braian Chaco Martínez ejecutó la pena máxima y convirtió el empate parcial para los de Victoria. La decisión encendió la furia de todo Racing, en especial en Costas, quien terminó expulsado tras gritarle “ladrón” al árbitro.

La tensión se trasladó del campo a las tribunas. Los simpatizantes de Racing acompañaron el reclamo del cuerpo técnico, mientras los futbolistas intentaban recuperar la concentración en medio del descontrol. Aunque Marcos Di Césare tuvo una oportunidad clara de cabeza para volver a poner a la Academia en ventaja, el balón se perdió por encima del travesaño. Y en la réplica, tras un contragolpe letal, Ignacio Russo conectó un cabezazo que venció a Gabriel Arias, que concretó el 2 a 1 en favor de Tigre.

Así quedó plasmado un desenlace que dejó a Racing sumando solo cuatro puntos en el torneo y con la obligación de recuperar terreno en el ámbito doméstico para no complicar su pelea por la clasificación hacia la siguiente instancia.

Además, el hijo del DT, Federico Costas, quien se desempeña como preparador físico, también fue sancionado con dos fechas por quebrar el Código Disciplinario. La otra baja que sufrió Racing fue la del defensor con pasado en Unión de Santa Fe, quien sólo recibió una jornada de suspensión por la doble amarilla que observó en el terreno de juego.

Es decir que la Academia no contará con su entrenador para los próximos partidos frente a Argentinos (en La Paternal), el Tatengue (en Avellaneda), San Lorenzo (también en el Cilindro) y Huracán (en el Tomás Adolfo Ducó). Del otro lado de la línea de cal estarán Francisco Bersce y Gonzalo Costas, quienes se desempeñan como ayudantes de campo del ex defensor. Además, en el banco también estará Nacho González, quien se recibió como entrenador, pero se desempeña como entrenador de arqueros.

Cabe señalar que el Bicho también tendrá tres ausencias notables, por las expulsiones en su última presentación frente al Globo. Es decir que Nico Diez no podrá contar con Federico Fattori (recibió dos fechas de suspensión), Francisco Álvarez (una fecha por doble amonestación) y el arquero suplente Gonzalo Siri (2 fechas).

El conjunto de Avellaneda marcha penúltimo en la Zona A del Clausura y sólo supera a Aldosivi en la tabla de posiciones. Si bien todavía restan 11 fechas por disputarse, en Racing saben que deben comenzar a sumar de a tres para seguir aspirando a pelear en todos los frentes.

