“Pusimos el cuerpo en cada jugada”: la emoción de los jugadores de Los Pumas luego del histórico triunfo ante los All Blacks

El rugido de Los Pumas resonó con fuerza en el estadio José Amalfitani cuando, por primera vez en la historia, el seleccionado argentino de rugby logró imponerse como local ante los All Blacks. El triunfo por 29-23 en la segunda fecha del Rugby Championship marcó un hito para el deporte nacional. La magnitud del acontecimiento quedó reflejada en la enorme emoción de los jugadores, que hicieron hincapié en el orgullo que supone la victoria sobre Nueva Zelanda.

“Primero, agradecerle a toda la gente por alentarnos hoy. La verdad que fue una fiesta hoy. Estoy feliz por el equipo. Siempre digo que ganamos y perdemos juntos, y ver la felicidad de los chicos que no les tocó jugar, estaban muy felices con toda la gente del staff y las familias. Entonces, nosotros somos 15 o 23 que nos toca jugar con la camiseta, pero todo el apoyo que hay atrás a veces no se ve. Es muy importante, estoy orgulloso por el equipo. Tuvimos buenos momentos en el partido, otros más o menos, pero siempre nos quedamos en la pelea”, comentó Julián Montoya, capitán de Los Pumas, en diálogo con ESPN.

En esta misma línea, el hooker agregó: “Pusimos el cuerpo en cada jugada y en cada partido. A veces sale mejor y otras peor. De hecho, ahora lo pienso y hubo oportunidades que no tomamos, como el final del primer tiempo que nos perdemos dos tries. Creo que el rugby es un poco eso, dejar de pensar en la perfección y lo mejor es quedarse en la pelea. En el contacto estuvo la clave. Estoy muy feliz, fue el último partido de Nahuel (Tetaz Chaparro), hay muchas emociones juntas y va a ser un día muy especial que no voy a olvidar nunca en mi vida”.

Por su parte, Pablo Matera, la figura de la histórica victoria sobre los All Blacks, remarcó: “Hay veces que el partido ya está jugado, uno juega como entrena, veníamos de tener dos semanas buenas. La primera fue muy buena, pero capaz que no fue el mejor partido. Sabíamos exactamente donde teníamos que afinar. Tuvimos una gran semana, con un montón de condimentos”.

Los Pumas se impusieron por primera vez en suelo argentino sobre los All Blacks (Photo by Diego LIMA / AFP)

Uno de los momentos más especiales también estuvo relacionado con el retiro de Nahuel Tetaz Chaparro, algo que le dio un toque especial a la noche del combinado nacional. “Flaco, si te retiras en ganando nosotros en Argentina, te retiras como te mereces. Además de eso, un montón de condimentos hicieron que sea una semana especial. El último partido en Argentina, con un montón de gente. Soy muy corto plazista. Miro lo que viene el sábado que viene. Intento no irme muy lejos, pero sin dudas era una gran oportunidad y valía la pena darlo todo”, comentó Matera.

Respecto a las claves del juego, argumentó: “Creo que estuvimos más finos. Sabíamos que en la retención de salidas, por ahí los dejábamos pasar y perdimos dos o tres. En el scrum teníamos que ajustar. Si bien no había sido un mal partido, teníamos que dar un paso adelante. Ellos no pudieron tener ninguna ventaja en el scrum, que es algo en lo que somos buenos. Creo que los atacamos mucho, principalmente en el contacto. Todo lo que es el juego corto, correr fuerte, tackles de a dos... Las cosas que nos propusimos, estuvimos bien”.

“No sabes las ganas que teníamos de ganar acá, enfrente de toda nuestra gente. La verdad que es un premio que lo vamos a disfrutar entre todos. Desde los clubes, las uniones, todo este grupo, todos los que hacen que esto sea posible... Es un día muy lindo para todo el rugby argentino. Demuestra un poco lo que es el crecimiento de todos estos años. Al fin llegó acá, en la Argentina”, aseguró por su parte Juan Cruz Mallía.

Al mismo tiempo, con una gran emoción en su rostro, agregó: “Es algo muy difícil de explicar, raro. Antes de entrar, en el vestuario, nos mirábamos... y lo sentís, lo ves en la cara. Ya el finde pasado hubo muestras de algo más. Pudimos corregir en la semana lo que hicimos bien y hablábamos de que íbamos a aprender si podíamos trasladarlo a la cancha este fin de semana. Aprendimos de nuestros errores y se vio el resultado que todos queríamos”.

Los Pumas vivieron una tarde noche histórica en Liniers (Photo by Diego LIMA / AFP)

Al igual que Matera, Mallía hizo hincapié en el trabajo durante la semana para sacar adelante el encuentro: “Creo que lo fuimos a buscar en todo momento. Nos dimos cuenta que con la pelota en la mano somos peligrosos. Había que conservarla y jugarnos al duelo, ir al golpe por golpe. Nos sentíamos cómodos ahí y los atacamos. Vimos que teníamos la oportunidad y lo aprovechamos al máximo”.

El resultado final se selló en tiempo de descuento, cuando Damian McKenzie sumó un penal para los visitantes, aunque la diferencia ya era irreversible tras el penal convertido por Santiago Carreras luego de la amonestación de Sevu Reece, que dejó a Nueva Zelanda con un jugador menos en los minutos finales.

El partido comenzó con un penal de Tomás Albornoz a los dos minutos, pero la igualdad llegó rápidamente por medio de Beauden Barrett. La primera mitad se mantuvo pareja hasta la salida de Albornoz por lesión y el ingreso de Carreras, quien aportó con su puntería en los penales. Los neozelandeses tomaron ventaja con tries de Billy Proctor y Ethan de Groot, pero Juan Martín González igualó el marcador tras aprovechar la superioridad numérica por la tarjeta amarilla a Will Jordan.

En la segunda parte, Carreras acertó dos penales consecutivos y luego una jugada de Pablo Matera permitió el try de Gonzalo García, llevando la diferencia a 26-13. La reacción de los All Blacks llegó con un try de Samisoni Taukei’aho y conversión de McKenzie, pero la amonestación de Reece y el penal de Carreras aseguraron la victoria local.

De esta manera, Argentina logró una victoria histórica ante Nueva Zelanda en Liniers, imponiéndose por 29-23. Este resultado representa el cuarto triunfo de Los Pumas frente a los All Blacks y deja a ambos equipos con 4 puntos en la clasificación, mientras que los neozelandeses lideran el torneo con 6 unidades gracias a los puntos bonus.