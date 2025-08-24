El gesto viral de Cristiano Ronaldo con sus compañeros del Al Nassr tras perder una final

El gesto de Cristino Ronaldo a sus compañeros del Al Nassr tras perder una final

Un video que circuló recientemente en redes sociales reveló un momento que las cámaras oficiales no captaron: Cristiano Ronaldo reunió a sus compañeros del Al Nassr tras la derrota en la final de la Supercopa de Arabia Saudita y, con un gesto enérgico, les indicó que levantaran la cabeza. Este episodio puso de manifiesto el liderazgo del portugués, de 40 años, fuera del campo, incluso en circunstancias adversas.

La final, disputada entre el Al Nassr y el Al Ahli, concluyó con un empate 2-2 en los 90 minutos reglamentarios. Cristiano Ronaldo marcó uno de los goles de su equipo, pero la definición por penales favoreció al Al Ahli, que se impuso por 5-3. Esta derrota representó un golpe especialmente duro para el conjunto dirigido por el astro portugués, que desde su llegada al fútbol árabe mantiene como objetivo pendiente la conquista de un título local. Un lunar enorme para una leyenda que impulsó el fútbol árabe y percibe un contrato de 200 millones de euros al año.

La frustración de Cristiano Ronaldo fue evidente durante y después del encuentro. A pesar de su extenso palmarés y de haberlo ganado todo en clubes como el Real Madrid, el delantero mostró una actitud competitiva inquebrantable. Su reacción tras el pitido final reflejó la intensidad con la que vive cada compromiso y la decepción por no haber alcanzado el campeonato con el Al Nassr. Insultó al aire y reclamó enfáticamente por cómo se le escapó la vuelta olímpica a su escuadra.

No obstante, el video difundido en las últimas horas mostró una faceta distinta del portugués. En las imágenes, se observa cómo, pese a la desilusión, Cristiano Ronaldo se dirige a sus compañeros y los anima a no dejarse abatir por la derrota. Con un gesto claro, les pide que mantengan la frente en alto, señalándose el mentón. “Levanten la cabeza”, fue la consigna que, según el registro, buscó infundir ánimo tras el resultado adverso, antes de que el plantel subiera al escenario a buscar la medalla de subcampeón.

La caída en la Supercopa se suma a una serie de intentos fallidos de Cristiano Ronaldo por consagrarse campeón en Arabia Saudita, una meta que aún permanece pendiente en su carrera.

Para alimentar su mito, CR7 firmó un logro sin precedentes en Hong Kong: se convirtió en el único futbolista de la historia en anotar al menos 100 goles con cuatro equipos distintos. Pisó el centenar de goles con la camiseta de Al Nassr, mientras que había registrado 101 con la Juventus, 145 con el Manchester United y 450 con el Real Madrid. Como dato extra, también superó los cien con la casaca de la selección portuguesa, ya que acumula 138 gritos.

Sin embargo, desde su arribo a Al Nassr en el año 2022 todavía no pudo gritar campeón. Cristiano acaba de iniciar su cuarta temporada con el elenco de Riad, donde fue subcampeón de liga en 2023 y 2024, perdió la final de Copa del Rey en 2024 y las finales de Supercopa saudí de 2024 y 2025.