Cristiano Ronaldo hizo un gol histórico, pero Al Nassr perdió la final por penales y profundizó una racha negativa del portugués

Al Nassr perdió por penales la final de la Supercopa de Arabia Saudita ante Al Ahli y Cristiano Ronaldo se privó de gritar campeón por primera vez desde su llegada a Medio Oriente. Cuando parecía que el triunfo estaba asegurado, llegó el empate 2-2 del equipo rival al minuto 89 y ya en tanda de penales fue triunfo 5-3 para los blanquiverdes. Con su tanto, el portugués alcanzó una marca histórica en el fútbol mundial.

La historia para el equipo conducido por el portugués Jorge Jesús, que tiene en sus filas a estrellas de la talla del español Íñigo Martínez, el luso Joao Félix, el croata Marcelo Brozovic y el francés Kingsley Coman, había arrancado bien por el tanto de penal de Cristiano al minuto 41 de partido. Sin embargo, el marfileño Franck Kessie igualó para los de la ciudad de Yeda. Los amarillos volvieron a ponerse en ventaja a poco del final: Brozovic firmó el 2-1 a los 82’ y pareció sentenciar la final. Pero el brasileño Roger Ibañez, tras asistencia del argelino Riyad Mahrez, estampó el 2-2 definitivo en el estadio de Hong Kong, donde asistieron 40 mil espectadores.

Ya en la tanda de penales, Al Ahli tuvo 100% de efectividad con los remates del inglés Ivan Toney, Kessie, Mahrez, el saudí Firas Al Buraikan y el brasileño Galeno, mientras que para Al Nassr acertaron Cristiano Ronaldo, Brozovic y Joao Félix, pero falló el cuarto Abdullah Al Khaibari. Fue 5-3 para los dirigidos por el alemán Matthias Jaissle, que solamente habían ganado este trofeo en 2016 y ahora ostenta un total de 33 títulos en sus vitrinas. La tabla histórica de Supercopas saudíes marca la supremacía de Al Hilal, máximo exponente con 5 lauros, mientras que Al Nassr quedó con 2 y fue alcanzado por Al Ahli. Con uno figuran Al Ittihad, Al Fateh y Al Shabab.

Cristiano sigue sin poder ser campeón en Arabia Saudita (REUTERS/Tyrone Siu)

El logro sin precedentes obtenido por Cristiano Ronaldo en Hong Kong es que se convirtió en el único futbolista de la historia en anotar al menos 100 goles con cuatro equipos distintos. CR7 pisó el centenar de goles con la camiseta de Al Nassr, mientras que había registrado 101 con la Juventus, 145 con el Manchester United y 450 con el Real Madrid. Como dato extra, también superó los cien con la casaca de la selección portuguesa, ya que acumula 138 gritos.

Vale mencionar que Al Nassr se había visto beneficiado al clasificarse a esta Supercopa de Arabia Saudita pese a haber terminado tercer en la Liga Profesional Saudí 2024/2025. Esta copa nacional clasifica a cuatro equipos: los campeones y subcampeones del torneo y la Copa del Rey saudí. Como Al Ittihad se apoderó de ambas competiciones, le abrió el cupo al cuadro comandado futbolísticamente por Cristiano, que justamente había eliminado 2-1 a Al Ittihad en semis. Al Ahli tomó la plaza de Al Hilal, quien se negó a disputar la Supercopa tras su participación en el Mundial de Clubes.

Ronaldo es uno de los futbolistas en actividad más laureados de la historia. Ganó 35 títulos sumando los 20 campeonatos nacionales entre Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus, más los internacionales con los Merengues y los Diablos Rojos, a los que se añaden los tres que alzó con la selección portuguesa (Eurocopa 2019 y Nations League 2019 y 2025). Sin embargo, desde su arribo a Al Nassr en el año 2022 todavía no pudo gritar campeón. CR7 acaba de iniciar su cuarta temporada con el elenco de Riad, donde fue subcampeón de liga en 2023 y 2024, perdió la final de Copa del Rey en 2024 y las finales de Supercopa saudí de 2024 y 2025.