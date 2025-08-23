Sin Messi, el Inter Miami chocará con el DC United por la MLS: hora, TV y formaciones

El Inter Miami jugará sin la presencia de Lionel Messi (IMAGN IMAGES/Sam Navarro)

Sin la presencia de Lionel Messi, el Inter Miami deberá verse las caras con el DC United por una nueva semana de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). El encuentro tendrá lugar en el estadio Audi Field de Washington, desde las 20:30 (hora de Argentina) y contará con el arbitraje de Ricardo Montero. Transmitirá Apple TV.

El escenario es claro: Las Garzas se presentan en Washington con la mira puesta en conservar su lugar entre los primeros cinco y, además, reservando energías y piezas para su próximo objetivo por las semifinales de la Leagues Cup. Javier Mascherano optó por cuidar a Messi y a Jordi Alba, enfocando la gestión de minutos en función de un calendario apretado y la ambiciosa agenda internacional del club.

"Leo va a descansar por el viaje, por todo lo que supone y por la importancia del miércoles“, manifestó el Jefecito y echó por tierra cualquier especulación de una presencia del capitán argentino. Vale recordar que Messi tampoco disputó el último encuentro frente a Tigres de México, por los cuartos de final de la MLS, pero que si lo vivió desde las tribunas y sus reacciones a la victoria por 2-1 se volvieron virales. El conjunto de Florida se encuentra en el quinto puesto de la Conferencia Este de la MLS con 45 puntos, a 7 del líder Cincinnati, aunque con tres partidos menos.

A pesar de las ausencias, el equipo visitante mantiene un potencial ofensivo de peso, con Luis Suárez como principal referencia de ataque y variantes como Tadeo Allende, Benjamín Cremaschi y Fafa Picault, que buscarán abastecer al delantero uruguayo. La duda principal pasa por la zona de mediocampo, donde Sergio Busquets podría dejar su lugar a Baltasar Rodríguez dependiendo del esquema.

Del otro lado, DC United llega presionado por la necesidad de sumar tres puntos ante su gente. El conjunto dirigido por René Weiler ocupa el decimoquinto lugar de la Conferencia Este y arrastra una racha negativa, con un empate en su última salida frente a CF Montréal y una derrota previa que lo mantiene lejos de los puestos de clasificación. El equipo capitalino aún no ha encontrado consistencia ni en defensa ni en ataque, por lo que este duelo representa una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa y recortar distancias en la tabla.

El historial reciente entre ambos equipos revela una marcada paridad, con alternancia de victorias y varios empates en los últimos seis partidos disputados. El antecedente más cercano data del pasado 18 de mayo, cuando Inter Miami se impuso 1-0 como local. El equipo de la Florida también festejó en el cruce anterior de marzo, mientras que DC United logró imponerse en el primer semestre de 2023 y sacó algún empate que mantiene vivo el espíritu de rivalidad.

Posibles formaciones:

DC United: Luis Barraza; Conner Antley, Lukas MacNaughton, Kye Rowles, David Schnegg; Matti Peltola, Aarón Herrera, Jackson Hopkins, Brandon Servania, Gabriel Pirani; Christian Benteke. DT: René Weller

Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Sergio Busquets o Baltasar Rodríguez, Yannick Bright; Tadeo Allende, Benjamín Cremaschi, Fafa Picault; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Hora: 20:30 (hora de Argentina)

Estadio: Audi Field, Washington

Árbitro: Ricardo Montero

Transmisión: Apple TV

TABLA DE POSICIONES DE LA MLS