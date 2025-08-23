Deportes

Sin Messi, el Inter Miami chocará con el DC United por la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas visitarán al elenco de Washington desde las 20:30. Transmitirá Apple TV

Guardar
El Inter Miami jugará sin
El Inter Miami jugará sin la presencia de Lionel Messi (IMAGN IMAGES/Sam Navarro)

Sin la presencia de Lionel Messi, el Inter Miami deberá verse las caras con el DC United por una nueva semana de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). El encuentro tendrá lugar en el estadio Audi Field de Washington, desde las 20:30 (hora de Argentina) y contará con el arbitraje de Ricardo Montero. Transmitirá Apple TV.

El escenario es claro: Las Garzas se presentan en Washington con la mira puesta en conservar su lugar entre los primeros cinco y, además, reservando energías y piezas para su próximo objetivo por las semifinales de la Leagues Cup. Javier Mascherano optó por cuidar a Messi y a Jordi Alba, enfocando la gestión de minutos en función de un calendario apretado y la ambiciosa agenda internacional del club.

"Leo va a descansar por el viaje, por todo lo que supone y por la importancia del miércoles“, manifestó el Jefecito y echó por tierra cualquier especulación de una presencia del capitán argentino. Vale recordar que Messi tampoco disputó el último encuentro frente a Tigres de México, por los cuartos de final de la MLS, pero que si lo vivió desde las tribunas y sus reacciones a la victoria por 2-1 se volvieron virales. El conjunto de Florida se encuentra en el quinto puesto de la Conferencia Este de la MLS con 45 puntos, a 7 del líder Cincinnati, aunque con tres partidos menos.

A pesar de las ausencias, el equipo visitante mantiene un potencial ofensivo de peso, con Luis Suárez como principal referencia de ataque y variantes como Tadeo Allende, Benjamín Cremaschi y Fafa Picault, que buscarán abastecer al delantero uruguayo. La duda principal pasa por la zona de mediocampo, donde Sergio Busquets podría dejar su lugar a Baltasar Rodríguez dependiendo del esquema.

Del otro lado, DC United llega presionado por la necesidad de sumar tres puntos ante su gente. El conjunto dirigido por René Weiler ocupa el decimoquinto lugar de la Conferencia Este y arrastra una racha negativa, con un empate en su última salida frente a CF Montréal y una derrota previa que lo mantiene lejos de los puestos de clasificación. El equipo capitalino aún no ha encontrado consistencia ni en defensa ni en ataque, por lo que este duelo representa una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa y recortar distancias en la tabla.

El historial reciente entre ambos equipos revela una marcada paridad, con alternancia de victorias y varios empates en los últimos seis partidos disputados. El antecedente más cercano data del pasado 18 de mayo, cuando Inter Miami se impuso 1-0 como local. El equipo de la Florida también festejó en el cruce anterior de marzo, mientras que DC United logró imponerse en el primer semestre de 2023 y sacó algún empate que mantiene vivo el espíritu de rivalidad.

Posibles formaciones:

DC United: Luis Barraza; Conner Antley, Lukas MacNaughton, Kye Rowles, David Schnegg; Matti Peltola, Aarón Herrera, Jackson Hopkins, Brandon Servania, Gabriel Pirani; Christian Benteke. DT: René Weller

Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón, Noah Allen; Sergio Busquets o Baltasar Rodríguez, Yannick Bright; Tadeo Allende, Benjamín Cremaschi, Fafa Picault; Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

  • Hora: 20:30 (hora de Argentina)
  • Estadio: Audi Field, Washington
  • Árbitro: Ricardo Montero
  • Transmisión: Apple TV

TABLA DE POSICIONES DE LA MLS

Temas Relacionados

Lionel MessiInter MiamiMLSDC Unteddeportes-argentina

Últimas Noticias

Los Pumas buscarán un triunfo histórico ante los All Blacks en la segunda fecha del Rugby Championship: hora, TV y formaciones

El seleccionado argentino enfrenta a Nueva Zelanda por la segunda fecha del torneo tras la derrota del sábado pasado. Jugarán en el José Amalfitani desde las 18.10

Los Pumas buscarán un triunfo

San Lorenzo recibirá a Instituto en busca de retomar el liderazgo de su zona en el Clausura: hora, TV y formaciones

Además del duelo en el Nuevo Gasómetro que comenzará a las 14.30, jugarán Atlético Tucumán-Talleres y San Martín-Gimnasia (ambos desde las 20)

San Lorenzo recibirá a Instituto

En un final con polémica, Tigre empató 1-1 contra Independiente Rivadavia por la sexta fecha del Torneo Clausura

El Matador y la Lepra repartieron puntos en Victoria. En primer turno, Barracas Central también igualó por el mismo resultado ante Defensa y Justicia y se mantiene en la cima de la zona A

En un final con polémica,

De las tragedias de Heysel y Hillsborough al Informe Taylor: la transformación del fútbol inglés

Las catástrofes de los años ochenta expusieron la falta de control en los estadios británicos y llevaron a una reforma integral que modernizó las canchas, erradicó la violencia organizada y redefinió la experiencia del hincha

De las tragedias de Heysel

La Liga Profesional confirmó la postergación del partido entre Independiente y Platense por el Torneo Clausura

Tras una disposición de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, el encuentro que debía disputarse el domingo 24 de agosto fue suspendido

La Liga Profesional confirmó la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Clima primaveral en Buenos Aires:

Clima primaveral en Buenos Aires: así estarán el fin de semana y el inicio de la semana

Secuestraron más de 50 kilos de cocaína que estaban escondidos en el tanque de un camión: hay tres detenidos

Volvieron a detener al financista Daniel Casanovas y a su esposa por presuntos negocios irregulares

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

Cómo es el truco de la cebolla para limpiar la parrilla

INFOBAE AMÉRICA
El régimen norcoreano amenazó a

El régimen norcoreano amenazó a Seúl con una “confrontación” tras un incidente con disparos de advertencia en la frontera

Así opera una red de más de mil voluntarios ucranianos que unen fuerzas para apoyar a los militares en el frente

El día que una fanática intentó secuestrar a Al Pacino, el Bronx como refugio y la noche que casi termina en tragedia

La vida de lujos y excesos de Laureano Ortega, el delfín de la dictadura de Nicaragua

Sánchez Berzaín: “Paz o Quiroga, si deciden por el continuismo, tienen los días contados”

TELESHOW
Nath Aponte: “A los 14

Nath Aponte: “A los 14 años me independicé”

Lizardo Ponce: “Piensan que soy amigo de todos”

El orgullo de Pampita: su hija Anita la acompañó durante las grabaciones de Los 8 escalones

Rocío Guirao Díaz y sus hijas asistieron al show de Emilia Mernes en Miami: el encuentro íntimo con la cantante

Es artista callejero, perdió a sus padres, cría a su hermana y se luce en La Voz Argentina: “Me identifico con Ale Sergi”