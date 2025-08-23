Polémica en Rumania por el sorteo de la Copa: la Federación se defiende tras las acusaciones de manipulación

El polémico sorteo de la Copa Rumanía

El sorteo de los play-offs de la Copa Rumana de fútbol desató una controversia que alcanzó repercusión mundial tras ser transmitido en directo por televisión. La Federación Rumana de Fútbol (FRF) se vio obligada a emitir un comunicado para rechazar de manera categórica las acusaciones de favoritismo y manipulación en la ceremonia, en respuesta a la ola de sospechas generada por la difusión de imágenes sobre el procedimiento empleado para mezclar las bolas.

Según reportó el Daily Mail, la polémica se originó durante el desarrollo del sorteo, cuando Gabriel Bodescu, subsecretario general de la FRF, fue captado intentando mezclar las esferas sorteadoras dentro de un recipiente pequeño, lo que generó dificultades a la hora de removerlas correctamente. La situación llamó la atención tanto de la audiencia televisiva como de los usuarios en plataformas digitales, quienes compartieron fragmentos del momento y comenzaron a especular acerca de la transparencia del proceso.

Las imágenes mostraron a Bodescu moviendo las bolas con la mano y manteniendo reiteradamente el contacto con una en particular. A continuación, el árbitro a cargo terminó extrayendo esa bola y anunció el emparejamiento de Farul Constanța, equipo de primera división, contra Corvinul Hunedoara, representante del ascenso. Varios hinchas manifestaron su desconfianza y razonaron sus sospechas con comentarios sobre la secuencia de gestos en la urna.

Las principales críticas en redes sociales apuntaron a que la manipulación no permitía mezclar las bolas de manera adecuada por el tamaño reducido del recipiente. Una cuenta afirmó que el sorteo estaba “amañado”, y otro usuario sugirió: “Pensó que nadie lo estaba mirando en ese momento”. Algunos matizaron la gravedad de la situación señalando la imposibilidad de revolver las bolas sin riesgo de que caigan fuera del contenedor. “Para echarlo a suertes, el recipiente debe ser mucho más grande que su contenido. Aquí ni siquiera hay forma de mezclarlo sin derramarlo al suelo. Lo cual no quita que ese tipo fuera un pésimo ilusionista”, escribió otro de los espectadores.

La viralización del video y su replicación en diversos medios rumanos incrementó la presión pública sobre la FRF. Ante la sombra de sospecha, la Federación Rumana de Fútbol publicó un comunicado buscando disipar los rumores y subrayando la integridad del procedimiento. “La FRF admite que el tamaño de la urna utilizada para los sorteos era menor de lo que hubiera sido ideal para garantizar una mezcla más fácil de las bolas. Sin embargo, esto no afectó en modo alguno la imparcialidad del proceso, ya que la mezcla y el sorteo se llevaron a cabo de conformidad con los procedimientos, delante de representantes de algunos de los clubes participantes en esta fase y en directo por FRF TV, garantizando la transparencia y la imparcialidad”, detalló la entidad.

La federación negó cualquier incidencia que hubiera favorecido la suerte de los equipos implicados y calificó las acusaciones de infundadas. En su descargo, remarcó: “La Federación Rumana de Fútbol rechaza categóricamente cualquier intento de crear la impresión de que hubo favoritismo o arreglo en el sorteo, específicamente el partido Corvinul Hunedoara – Farul Constanta, y sigue comprometida con los principios de integridad, transparencia y equidad en la organización de las competiciones nacionales, manteniéndose firmemente en contra de cualquier sugerencia infundada sobre manipulación”.

La controversia no tardó en propagarse a los sectores dirigenciales de los clubes involucrados. Dan Bobuțanu, alcalde de Hunedoara, se sumó al debate y defendió la validez del sorteo ante los micrófonos de Gazeta Sporturilor. “Los dos que hicieron el sorteo no eligieron los bolos ni las bolas ellos mismos. No, se encontraron ante un hecho consumado”, explicó. El funcionario minimizó la posibilidad de irregularidades al señalar que todo el proceso estuvo expuesto al escrutinio público: “No podemos acusarlos de nada, de que de alguna manera nos ordenaran jugar con Farul, sobre todo porque todo se televisó. No tenía sentido presentar una queja ni pedir que se reanudara el sorteo”.

Bobuțanu destacó incluso un posible beneficio colateral: “Jugamos en casa, donde recibimos a un muy buen equipo y esperamos que el público venga en gran número a apoyar al equipo, a jugar con estadio lleno y también para sacar un rédito económico, no sólo para clasificar a los grupos de la Copa. Sobre todo porque después de este incidente recibí más cobertura mediática de lo habitual”.

Tras la difusión del video y el debate abierto, la Federación Rumana reiteró su compromiso de mantener la confianza en la organización del torneo, reiterando que la transmisión televisiva en vivo y la presencia de dirigentes de los clubes garantizan el cumplimiento de normas de transparencia y equidad.