El Diablito Echeverri debutó en el Bayer Leverkusen a dos días de ser presentado como nuevo refuerzo

Claudio Echeverri tuvo sus primeros minutos como jugador del Bayer Leverkusen. A 48 horas de su presentación oficial, el Diablito fue parte de la derrota del elenco alemán por 2-1 frente al Hoffenheim, en condición de local, por la primera fecha de la Bundesliga.

El debut del ex jugador de River Plate se concretó a los 40 minutos del segundo tiempo, cuando el entrenador neerlandés Erik ten Hag decidió darle rodaje en lugar del argelino Ibrahim Maza con la idea de buscar modificaciones en la ofensiva que pueda revertir el marcador.

La actuación de Echeverri se limitó a 12 minutos, incluyendo el tiempo adicional. Durante ese breve lapso, el futbolista chaqueño completó cinco pases correctos y realizó tres gambetas, mostrando movilidad y disposición para asociarse, aunque sin poder exigir al arquero rival.

Claudio Echeverri tuvo sus primeros minutos con la camiseta le Bayer Leverkusen (Foto: Reuters/Leon Kuegeler)

El desarrollo del partido en el BayArena tuvo un inicio prometedor para el Leverkusen, que se adelantó en el marcador a los 6 minutos gracias al inglés Jarell Quansah. Sin embargo, el Hoffenheim igualó a los 25 minutos con un tanto del kosovar Fisnik Asllani.

Ya en la segunda mitad, antes del cuarto de hora, Tim Lemperle —asistido por Asllani— anotó el gol que selló la victoria visitante, la cual sorprendió a los locales y a sus seguidores, quienes esperaban un mejor arranque tras el subcampeonato de la temporada anterior.

En el banco de suplentes del Leverkusen también estuvo el ex delantero de Vélez, Alejo Sarco, aunque no llegó a ingresar y aún aguarda su debut oficial en la Bundesliga. Por su parte, Exequiel Palacios permanece fuera de las convocatorias debido a una lesión en el tendón de la corva sufrida durante el último amistoso de pretemporada frente al Pisa.

El próximo compromiso para el Bayer Leverkusen será el sábado 30 de agosto frente al Werder Bremen, por la segunda fecha del certamen doméstico. El encuentro tendrá lugar en el Weserstadion, desde las 10:30 (hora de Argentina).

Un detalle llamativo en el arribo de Echeverri al club alemán es el dorsal que porta: tras utilizar la 19 en River y la 30 en el Manchester City, en el Leverkusen lleva la camiseta número 9, tradicionalmente reservada para un delantero central, a pesar de que su posición natural es la de mediocampista ofensivo. La camiseta número 10, que hasta la temporada pasada pertenecía al alemán Florian Wirtz—actualmente en el Liverpool—, fue asignada al estadounidense Malik Tillman, quien arribó procedente del PSV.

El Diablito llegó al elenco alemán desde el City en calidad de cedido por una temporada, sin opción de compra. La salida del juvenil argentino del conjunto inglés fue motivada por la falta de oportunidades que iba a tener bajo las órdenes de Pep Guardiola.

El entrenador español explicó en una conferencia reciente las dificultades de gestionar un plantel extenso: “Deberíamos (reducir la plantilla), pero es difícil porque los quiero a todos; los quiero a todos y les gusta estar aquí. Así que la situación no es fácil, pero lo saben. Tenemos muchos jugadores, y, por supuesto, no es una situación ideal”. En ese contexto, el volante chaqueño vio la oportunidad de encontrar más minutos en el Leverkusen y, una vez que las negociaciones llegaron a buen puerto, viajó a Alemania para realizarse la revisión médica.

El recorrido de Echeverri en el Manchester City fue breve y con escasa participación. Tras su llegada en febrero de 2025, luego de destacarse en el Sudamericano Sub 20 con la selección argentina juvenil, solo disputó tres partidos oficiales. Su debut se produjo el 17 de mayo, cuando jugó 14 minutos en la final de la FA Cup ante el Crystal Palace. Su único gol con los Ciudadanos ocurrió en el Mundial de Clubes, con un tiro libre frente al Al Ain en la fase de grupos, en lo que fue su último encuentro con el equipo inglés debido a una lesión en el tobillo derecho.