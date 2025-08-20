El Diablito Echeverri llegó a Alemania, se hizo la revisión médica y firmará contrato con su nuevo club

El Diablito Echeverri aterrizó en Alemania yse hizo la revisión médica

La novela se terminó y el futuro de Claudio Echeverri quedó definido: el Diablito dejó el Manchester City para unirse al Bayer Leverkusen de Alemania. El atacante de 19 años oficializará en las próximas horas su desembarco en el combinado alemán a préstamo por un año, sin opción de compra.

El jugador surgido de River Plate corría desde atrás en la consideración de Pep Guardiola en el elenco inglés, por lo que debió buscar una salida. Entre ofertas de Roma de Italia, Borussia Dortmund de Alemania y Girona de España, el Diablito eligió uno de los clubes más poderosos actualmente de la Bundesliga.

Un video del periodista Marlon Irlbacher de la cadena Sky mostró al argentino arribando durante la última hora del martes al aeropuerto de Düsseldorf y el periódico alemán Bild informó este miércoles que el Diablito “ya pasó el reconocimiento médico obligatorio” y su traspaso se “hará oficial antes del inicio de la Bundesliga”.

El Bayer Leverkusen debutará en el torneo alemán este sábado 23 de agosto desde las 10.30 de la mañana ante el Hoffenheim como local en el Bayer Arena, aunque oficialmente el certamen se inaugurará el viernes con el choque del último campeón: Bayern Múnich recibirá al RB Leipzig.

El Diablito no tenía espacio en el City y jugará a préstamo por un año en Alemania (Foto: Reuters/Brett Davis)

El atacante de 19 años desembarca en un club con aspiraciones serias que fue el único que logró cortar la hegemonía del Bayern Múnich en las últimas 13 temporadas al consagrarse campeón de la Bundesliga en 2023/24. Los otros 12 títulos, incluido el del calendario pasado, fueron a parar a las vitrinas al multicampeón.

El Leverkusen, que finalizó en la segunda posición del torneo alemán del año pasado, será uno de los cuatro representantes de ese país en la próxima Champions League junto con Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt y los de Múnich. En la pasada edición se despidieron en octavos de final tras sufrir una goleada en el global (5-0) precisamente contra el Bayern.

El Diablito estará bajo las órdenes del ex DT del Ajax y Manchester United Erik ten Hag, quien tomó el mando del banco de suplentes del combinado alemán en mayo de este año para reemplazar a un Xabi Alonso que se marchó al Real Madrid.

El Bayer acaba de perder a una de sus máximas figuras tras la rimbombante venta de Florian Wirtz al Liverpool de Inglaterra a cambio de casi 150 millones de dólares, aunque a la lista de bajas sensibles hay que sumar el nombre de Jeremie Frimpong, quien también desembarcó en Anfield.

Exequiel Palacios, uno de los referentes del Leverkusen (Foto: Reuters/Heiko Becker)

Como contrapartida, se encontrará con otra perla surgida de las inferiores de River Plate que es uno de los emblemas del club: el mediocampista Exequiel Palacios iniciará su sexta temporada en la entidad. Además, Echeverri competirá por un puesto en ofensiva con otra de las promesas del fútbol argentino: Alejo Sarco, delantero de 19 años que se marchó de Vélez libre a comienzos de año y todavía no debutó en Alemania. En los últimos años, Diego Placente y Lucas Alario y Emiliano Buendía (estuvo a préstamo la temporada pasada y retornó al Aston Villa) fueron otros de los argentinos que lucieron los colores de esta institución.

Echeverri fue adquirido por el City en 2024 y apenas disputó 3 partidos oficiales con los Ciudadanos. Su debut en el elenco inglés fue el 17 de mayo de 2025 al ingresar 14 minutos en la final de la FA Cup ante Crystal Palace. El único tanto convertido por el chaqueño fue en el pasado Mundial de Clubes, con un golazo de tiro libre ante Al Ain por la fase de grupos. Aquel fue su último encuentro con la camiseta celeste, ya que terminó con una lesión en su tobillo derecho.

Desde su llegada al Manchester City en febrero, tras su participación en el Sudamericano Sub 20 con Argentina, Echeverri ha tenido una integración paulatina al fútbol europeo. Guardiola ha optado por un proceso de adaptación progresivo, limitando la exposición del jugador en partidos oficiales y priorizando su desarrollo en los entrenamientos.

Sin embargo, Pep también había manifestado en una de sus últimas conferencias de prensa las dificultades que estaba teniendo para gestionar una plantilla demasiado larga y advirtió que habría varias salidas antes del cierre del mercado: “Deberíamos (reducir la plantilla), pero es difícil porque los quiero a todos; los quiero a todos y les gusta estar aquí. Así que la situación no es fácil, pero lo saben”, indicó el DT sin dar nombres en particular. “Tenemos muchos jugadores, y, por supuesto, no es una situación ideal. Al mismo tiempo, tenemos muchos partidos, cada temporada hay más y más y hay que tener un equipo diferente para competir en cada partido”, agregó.

Vale recordar que el Diablito se marchó de River luego de que el club recibiera 24 millones de euros netos, cuando la rescisión ascendía a 25 millones de la moneda europea. Además, es preciso mencionar que el Millonario disfrutó 12 meses más del préstamo de Echeverri a lo largo de todo el 2024. Con la Banda jugó 48 partidos (32 como titular) donde marcó 4 goles y dio 6 asistencias.