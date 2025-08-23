Deportes

Así quedaron las tablas del Clausura y la clasificación a las copas internacionales tras el comienzo de la sexta fecha

Rosario Central venció a Newell’s y se consolida como puntero de la Tabla Anual, mientras que San Lorenzo alcanzó la cima de su zona

Angel Di María fue la
Angel Di María fue la figura del clásico rosarino ante Newell's (Fotobaires) Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.

La sexta fecha del Torneo Clausura siguió este sábado con la victoria como local (1-0) de San Lorenzo ante Instituto de Córdoba, resultado que le permitió al Ciclón alcanzar de manera transitoria a River Plate en lo más alto de la Zona B. Además, como plato fuerte, Rosario Central derrotó 1-0 a Newell’s en el clásico rosarino gracias a un golazo de Ángel Di María.

El Canalla ratificó su buen presente y lidera con 45 puntos la Tabla Anual, lo que estaría llevando al equipo dirigido por Ariel Holan a la próxima Copa Libertadores. Además, el elenco rosarino quedó detrás de River y San Lorenzo en la Zona B, dentro de los puestos de playoffs.

El gol del juvenil Branco Salinardi fue suficiente para que el equipo de Damián Ayude siga firme en el torneo y expectante con conseguir un lugar en la próxima Copa Libertadores. Los de Boedo tienen 38 puntos en la tabla acumulada, en la misma línea de Argentinos Juniors y a uno de Boca, que se está metiendo al torneo continental más importante.

La jornada comenzó el viernes con los empates 1-1 de Tigre-Independiente Rivadavia y Barracas Central-Defensa y Justicia. Ambos encuentros comenzaron con victorias parciales de los visitantes, pero en el cierre, los locales llegaron a la igualdad. En el caso del Guapo, el punto sirvió para sostener la punta en la Zona A, con 11 unidades, y a la espera de lo que ocurra con los escoltas Huracán y Estudiantes, que pueden pasarlo.

En cambio, para el Matador, el empate sobre la hora ante la Lepra mendocina le permitió quedar entre los clasificados a playoffs, con 8 unidades. En la Tabla Anual, tanto Tigre como Barracas continúan en zona de clasificación a Copa Sudamericana 2026 y siguen soñando con un cupo para la Libertadores.

LAS TABLAS DE POSICIONES:

EL CRONOGRAMA DE LA FECHA 6 DEL TORNEO CLAUSURA:

  • VIERNES 22/08

Barracas Central 1-1 Defensa y Justicia

Tigre 1-1 Independiente Rivadavia

  • SÁBADO 23/08

San Lorenzo 1-0 Instituto

Rosario Central 1-0 Newell’s

20.00: Atlético Tucumán vs Talleres

20.00: San Martín de San Juan vs Gimnasia

  • DOMINGO 24/8

14.00: Unión de Santa Fe vs Huracán

16.15: Argentinos Juniors vs Racing

18.15: Boca Juniors vs Banfield

  • LUNES 25/8

15.00: Deportivo Riestra vs Sarmiento

17.00: Godoy Cruz vs Vélez

19.00: Belgrano vs Central Córdoba

19.15: Estudiantes de La Plata vs Aldosivi

21.15: Lanús vs River Plate

