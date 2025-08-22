No es Michael Jordan: Dennis Rodman sorprendió al revelar quién fue su rival más difícil

El testimonio de Rodman abre debate sobre qué hace realmente difícil a un rival en el básquet (AP/Michael Conroy)

Dennis Rodman, figura icónica y uno de los mejores defensores de la historia de la NBA, dejó boquiabiertos a fanáticos y especialistas al revelar en una transmisión en vivo junto al streamer Neon quién fue, para él, el rival más difícil de enfrentar dentro de las canchas. La charla, seguida en directo por miles de personas, instaló un debate inesperado: Rodman no eligió a Michael Jordan.

Consultado de manera directa, Rodman respondió sin dudar: “James Worthy, de los Lakers. Siempre él”. La frase sorprendió incluso entre exjugadores y analistas, y según publicó The Athletic en su repaso del episodio: “Rodman reescribió el consenso. Nadie lo vio venir: al preguntársele por su mayor desafío, mencionó a Worthy sin la más mínima vacilación”.

La rivalidad Rodman-Jordan: datos y contexto

El asombro se entiende a la luz de la relación histórica y deportiva entre Rodman y Jordan. Antes de convertirse en compañeros y ganar tres títulos juntos con los Chicago Bulls en los años 90, sus enfrentamientos fueron una constante en los duelos entre Bulls y Detroit Pistons, conocidos como los “Bad Boys”.

Según estadísticas de Basketball Reference, Rodman y Jordan se enfrentaron en 59 partidos oficiales, con 33 victorias para Rodman y 26 para Jordan. En los Playoffs, el registro favorece levemente a Rodman: 12 triunfos contra 10.

Rodman y Jordan: una rivalidad histórica con 59 enfrentamientos y estadísticas pareja (Kyle Terada-USA TODAY Sports/ Reuters)

La competencia entre ambos incluyó episodios decisivos, como las Finales de la Conferencia Este de 1989 y 1990, cuando los Pistons eliminaron a los Bulls y abrieron el camino hacia los campeonatos de Detroit.

The Athletic, al analizar la confesión del exjugador, señaló: “Lo más interesante es que Rodman ya conocía como pocos la mentalidad y el repertorio de Jordan, y aun así eligió a otro enemigo silencioso como su mayor escollo”.

James Worthy: el desafío silencioso

¿Por qué Worthy fue tan difícil para Rodman? Al elegir a “Big Game James”, el ex Pistons remarcó una serie de cualidades a veces invisibles para el espectador casual. Worthy, clave en los Lakers tricampeones de los 80, sumó un MVP de Finales y fue sinónimo de producción confiable en partidos de máxima exigencia.

De acuerdo con Basketball Reference, Rodman y Worthy se cruzaron 17 veces en temporada regular, con 10 triunfos para Rodman y 7 para Worthy; en Playoffs, la ventaja para el exdefensor fue de 7-4.

James Worthy, clave en los Lakers tricampeones, es destacado por Rodman como su mayor desafío (AP/Jessica Hill)

Pero más allá de los resultados, Rodman aseguró que la intensidad, la versatilidad y la capacidad física de Worthy lo obligaron a emplearse siempre al límite. Worthy podía anotar cerca del aro, lanzar de media distancia o liderar el contragolpe, convirtiéndose en una amenaza constante en todos los frentes.

The Guardian retomó la cita central y destacó el impacto tras bambalinas: “Para Rodman era Worthy, no Jordan, quien le generaba más desvelo. Y muchos en la NBA ahora se animan a decirlo abiertamente”.

Lo que no muestran las estadísticas

Las palabras de Rodman abrieron el debate sobre qué hace realmente difícil a un rival. Para el exjugador, se trata de algo que va más allá de los números o los títulos: es la sensación, noche tras noche, de no saber si podrías contenerlo completamente. Worthy no solo era letal anotando, sino también un dolor de cabeza por su inteligencia y despliegue físico constante.

En los años 80 y 90, la NBA vivió una de sus épocas doradas. El respeto se forjaba en cada choque físico, en rivalidades intensas que traspasaban las planillas. El reconocimiento de Rodman pone en valor a esos adversarios que, sin contar siempre con la mayor fama, dejaban huella entre los jugadores que compartieron cancha con ellos.

La NBA de los 80 y 90 vivió rivalidades intensas que forjaron respeto más allá de la fama (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Duelos que marcaron historia

El testimonio de Rodman desafía la narrativa más repetida de la NBA y revaloriza el respeto silencioso entre quienes protagonizaron la mejor época del básquet mundial. James Worthy, con sus tres campeonatos, un MVP de las Finales y el reconocimiento de uno de los defensores más temidos, se ubica como una de las mayores amenazas a las que jamás se enfrentó Rodman.

Tal como resumió The Athletic: “Rodman rompió el molde y lo hizo con la verdad de los vestuarios, donde el respeto genuino trasciende la popularidad mediática”.

El mayor enigma para el intrépido Dennis Rodman no estuvo vestido de rojo en Chicago, sino de púrpura y oro en Los Angeles. Y así, la historia suma un capítulo inesperado entre las leyendas del deporte.