Dennis Rodman dio detalles de su relación con Vladimir Putin y los viajes a Rusia: modelos, hotel de lujo y colección de autos

Dennis Rodman habló de sus visitas a la Rusia de Vladimir Putin (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Dennis Rodman aparció en una transmisión en vivo y detalles sorprendentes sobre sus encuentros personales con Vladimir Putin y Kim Jong Un. La leyenda de la NBA, conocido tanto por su carrera deportiva como por su vida fuera de las canchas, relató experiencias que incluyen cenas lujosas, la presencia de modelos y situaciones insólitas junto a los líderes de Rusia y Corea del Norte.

Durante un streaming con el youtuber N3ON, el cinco veces campeón de la mejor liga de básquet del mundo aseguró que mantuvo una relación cercana con el presidente ruso: “Conozco muy bien a Putin... Me he reunido con Putin cinco veces, tío”. Según su relato, estos encuentros estuvieron marcados por el lujo y la extravagancia. El ex basquetbolista también conocido como El Gusano describió cómo Putin dispuso de diferentes atracciones en su visita al país.

“Ya sabes, esas top models, modelos del infierno. Tiene su propio hotel, su propio concesionario de Ferrari y Lamborghini, cosas así. Me dijo: ‘Dennis, ¿quieres un Lamborghini?’... Lo tuve durante una semana. Solo una semana. Por aquel entonces, estaba soltero”, dijo Rodman y luego señalo a quien es hoy su actual pareja, la rapera DJ Yella. Además, detalló que en una de sus visitas, Putin se encontraba rodeado de entre 12 y 13 modelos, y que cada salida era un despliegue de opulencia.

En 2022, el especialista en rebotes durante su larga estadía en la NBA manifestó su intención de viajar a ese país para intentar mediar en la liberación de Brittney Griner, la estrella de la WNBA detenida por cargos de drogas. En ese momento, Rodman declaró: “Obtuve permiso para ir a Rusia a ayudar a esa chica. Estoy tratando de ir esta semana”. Aunque finalmente no realizó el viaje y Griner fue liberada mediante un intercambio de prisioneros, el episodio puso de manifiesto la naturaleza poco convencional de las relaciones internacionales de Rodman, quien se refirió tanto a Putin como a Kim Jong Un como conocidos personales.

Rodman ganó tres títulos consecutivos con los Chicago Bulls de Michael Jordan (Reuters)

La relación de Rodman con el líder del régimen norcoreano también fue objeto de atención mediática. En la misma transmisión en vivo, el ex jugador afirmó que Kim Jong Un “realmente quiere venir a Estados Unidos” y expresó: “El tipo me cae bien, ¿no?... imaginaos que ese tipo viniera aquí, a Estados Unidos, que realmente quisiera venir aquí, tío. Yo diría: genial”.

Rodman relató que visitó el palacio, la isla y la estación de esquí del líder de Corea del Norte, y que recorrió diversos escenario como invitado especial. El vínculo se remonta a 2013, cuando Rodman viajó al país asiático para una exhibición de baloncesto, lo que dio inicio a una relación personal con Kim, declarado admirador de los Chicago Bulls. Desde entonces, el histórico 91 se convirtió en un visitante habitual, participando en actividades privadas y desplazándose en helicópteros y vehículos oficiales por la capital norcoreana.

En la actualidad, Rodman, de 63 años, sigue generando titulares más allá del ámbito deportivo. Mantiene una relación con la rapera y DJ Yella Yella, quien suele compartir momentos de su vida juntos en redes sociales, mostrando una faceta más cotidiana de uno de los mejores defendores de toda la historia de la NBA.

Rodman disputó 14 temporadas en la NBA y se distinguió por su capacidad defensiva y su dominio en los rebotes. Fue elegido en el Draft de 1986 en la segunda ronda, puesto 27, por los Detroit Pistons, donde jugó hasta 1993. Con los Pistons ganó dos campeonatos de la NBA (1989 y 1990) y desarrolló su reputación como uno de los mejores defensores y reboteadores del baloncesto. En Detroit, recibió el premio al Mejor Jugador Defensivo del Año en dos ocasiones y formó parte del mejor quinteto defensivo de la liga en siete temporadas.

Dennis Rodman con Kim Jong Un (AP)

En 1993 pasó a los San Antonio Spurs. Allí continuó con su racha como máximo reboteador de la liga y contribuyó a que David Robinson se consolidara como anotador. Sin embargo, su personalidad y algunos episodios extradeportivos complicaron su estadía y terminó saliendo del equipo en 1995.

En ese año llegó a los Bulls para integrarse a un equipo liderado por Jordan y Scottie Pippen. Rodman ganó tres campeonatos consecutivos con los Bulls (1996, 1997 y 1998) y fue clave en la defensa y en la captura de rebotes. Con los Bulls formó parte de uno de los equipos más dominantes en la historia de la NBA. Al abandonar Chicago después de la temporada 1997-98, Rodman tuvo breves pasos por Los Angeles Lakers (1999) y Dallas Mavericks (1999-2000), aunque sin mayor impacto y sin alcanzar los playoffs.

A lo largo de su carrera en la NBA, Rodman fue líder de la liga en rebotes durante siete temporadas consecutivas, logró dos participaciones en el All Star Game, integró varios quintetos defensivos y sumó cinco anillos de campeón. Sus promedios totales en la NBA fueron de 13,1 rebotes, 1,8 asistencias y 7,3 puntos por partido. En 2011 fue incluido en el Salón de la Fama del básquet. En total, Rodman disputó 911 partidos de temporada regular y 169 de playoffs. Es recordado como uno de los mejores reboteadores y defensores de la historia del baloncesto.