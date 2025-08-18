Deportes

Dennis Rodman dio detalles de su relación con Vladimir Putin y los viajes a Rusia: modelos, hotel de lujo y colección de autos

La leyenda de la NBA habló sobre su amistad con el presidente ruso tras sus cinco visitas al país y de sus encuentros con Kim Jong Un, líder del régimen de Corea del Norte

Guardar
Dennis Rodman habló de sus
Dennis Rodman habló de sus visitas a la Rusia de Vladimir Putin (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Dennis Rodman aparció en una transmisión en vivo y detalles sorprendentes sobre sus encuentros personales con Vladimir Putin y Kim Jong Un. La leyenda de la NBA, conocido tanto por su carrera deportiva como por su vida fuera de las canchas, relató experiencias que incluyen cenas lujosas, la presencia de modelos y situaciones insólitas junto a los líderes de Rusia y Corea del Norte.

Durante un streaming con el youtuber N3ON, el cinco veces campeón de la mejor liga de básquet del mundo aseguró que mantuvo una relación cercana con el presidente ruso: “Conozco muy bien a Putin... Me he reunido con Putin cinco veces, tío”. Según su relato, estos encuentros estuvieron marcados por el lujo y la extravagancia. El ex basquetbolista también conocido como El Gusano describió cómo Putin dispuso de diferentes atracciones en su visita al país.

“Ya sabes, esas top models, modelos del infierno. Tiene su propio hotel, su propio concesionario de Ferrari y Lamborghini, cosas así. Me dijo: ‘Dennis, ¿quieres un Lamborghini?’... Lo tuve durante una semana. Solo una semana. Por aquel entonces, estaba soltero”, dijo Rodman y luego señalo a quien es hoy su actual pareja, la rapera DJ Yella. Además, detalló que en una de sus visitas, Putin se encontraba rodeado de entre 12 y 13 modelos, y que cada salida era un despliegue de opulencia.

En 2022, el especialista en rebotes durante su larga estadía en la NBA manifestó su intención de viajar a ese país para intentar mediar en la liberación de Brittney Griner, la estrella de la WNBA detenida por cargos de drogas. En ese momento, Rodman declaró: “Obtuve permiso para ir a Rusia a ayudar a esa chica. Estoy tratando de ir esta semana”. Aunque finalmente no realizó el viaje y Griner fue liberada mediante un intercambio de prisioneros, el episodio puso de manifiesto la naturaleza poco convencional de las relaciones internacionales de Rodman, quien se refirió tanto a Putin como a Kim Jong Un como conocidos personales.

Rodman ganó tres títulos consecutivos
Rodman ganó tres títulos consecutivos con los Chicago Bulls de Michael Jordan (Reuters)

La relación de Rodman con el líder del régimen norcoreano también fue objeto de atención mediática. En la misma transmisión en vivo, el ex jugador afirmó que Kim Jong Un “realmente quiere venir a Estados Unidos” y expresó: “El tipo me cae bien, ¿no?... imaginaos que ese tipo viniera aquí, a Estados Unidos, que realmente quisiera venir aquí, tío. Yo diría: genial”.

Rodman relató que visitó el palacio, la isla y la estación de esquí del líder de Corea del Norte, y que recorrió diversos escenario como invitado especial. El vínculo se remonta a 2013, cuando Rodman viajó al país asiático para una exhibición de baloncesto, lo que dio inicio a una relación personal con Kim, declarado admirador de los Chicago Bulls. Desde entonces, el histórico 91 se convirtió en un visitante habitual, participando en actividades privadas y desplazándose en helicópteros y vehículos oficiales por la capital norcoreana.

En la actualidad, Rodman, de 63 años, sigue generando titulares más allá del ámbito deportivo. Mantiene una relación con la rapera y DJ Yella Yella, quien suele compartir momentos de su vida juntos en redes sociales, mostrando una faceta más cotidiana de uno de los mejores defendores de toda la historia de la NBA.

Rodman disputó 14 temporadas en la NBA y se distinguió por su capacidad defensiva y su dominio en los rebotes. Fue elegido en el Draft de 1986 en la segunda ronda, puesto 27, por los Detroit Pistons, donde jugó hasta 1993. Con los Pistons ganó dos campeonatos de la NBA (1989 y 1990) y desarrolló su reputación como uno de los mejores defensores y reboteadores del baloncesto. En Detroit, recibió el premio al Mejor Jugador Defensivo del Año en dos ocasiones y formó parte del mejor quinteto defensivo de la liga en siete temporadas.

Dennis Rodman con Kim Jong
Dennis Rodman con Kim Jong Un (AP)

En 1993 pasó a los San Antonio Spurs. Allí continuó con su racha como máximo reboteador de la liga y contribuyó a que David Robinson se consolidara como anotador. Sin embargo, su personalidad y algunos episodios extradeportivos complicaron su estadía y terminó saliendo del equipo en 1995.

En ese año llegó a los Bulls para integrarse a un equipo liderado por Jordan y Scottie Pippen. Rodman ganó tres campeonatos consecutivos con los Bulls (1996, 1997 y 1998) y fue clave en la defensa y en la captura de rebotes. Con los Bulls formó parte de uno de los equipos más dominantes en la historia de la NBA. Al abandonar Chicago después de la temporada 1997-98, Rodman tuvo breves pasos por Los Angeles Lakers (1999) y Dallas Mavericks (1999-2000), aunque sin mayor impacto y sin alcanzar los playoffs.

A lo largo de su carrera en la NBA, Rodman fue líder de la liga en rebotes durante siete temporadas consecutivas, logró dos participaciones en el All Star Game, integró varios quintetos defensivos y sumó cinco anillos de campeón. Sus promedios totales en la NBA fueron de 13,1 rebotes, 1,8 asistencias y 7,3 puntos por partido. En 2011 fue incluido en el Salón de la Fama del básquet. En total, Rodman disputó 911 partidos de temporada regular y 169 de playoffs. Es recordado como uno de los mejores reboteadores y defensores de la historia del baloncesto.

Temas Relacionados

Dennis RodmanVladimir PutinKim Jong UnNBARusiaCorea del Nortedeportes-argentina

Últimas Noticias

Thiago Tirante corrió siempre de atrás y perdió la final del Challenger de Cancún

El platense remontó en distintas oportunidades, aunque el checo Dalibor Svrcina contó con la templanza en el momento exacto para cerrar el duelo decisivo 6-4, 5-7 y 6-4

Thiago Tirante corrió siempre de

El llanto desconsolado de Neymar tras la histórica derrota 6-0 que sufrió el Santos: “Nunca pasé por esto en mi vida”

El Peixe cayó por goleada ante Vasco da Gama y estalló una crisis en el club que derivó en la salida del entrenador y la reprobación de los fanáticos

El llanto desconsolado de Neymar

La sentida dedicatoria de Leandro Paredes tras el triunfo de Boca Juniors en Mendoza

El volante miró al cielo y levantó los brazos luego de ser clave en el 1-0 del Xeneize ante Independiente Rivadavia

La sentida dedicatoria de Leandro

Draymond Green habló sobre sus controversiales comportamientos en la NBA: “En la cancha soy una persona distinta”

El reconocido jugador de los Golden State Warriors compartió en el podcast “The Pivot” su proceso de autodescubrimiento y superación personal. Además reflexionó sobre su carácter competitivo y los desafíos emocionales que enfrentó en su carrera

Draymond Green habló sobre sus

Jackie Stewart, la leyenda de la Fórmula 1 ante su desafío más difícil: la enfermedad incurable de su esposa

“La demencia le robó el pasado”, dijo el expiloto a The Times, al explicar cómo la enfermedad transformó su cotidianidad, llevándolo a fundar una organización dedicada a impulsar la investigación científica contra el trastorno neurodegenerativo que afecta a su mujer

Jackie Stewart, la leyenda de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una turista italiana fue atacada

Una turista italiana fue atacada a piedrazos camino al Aeropuerto de Ezeiza: fue internada y perdió el vuelo

La historia del huracán que reescribió la meteorología del espacio y sorprendió a los científicos

Qué función cumplen los electrolitos en el cuerpo y cómo restablecerlos

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados para estas elecciones

Durísima frase de José Luis Espert contra la lista de candidatos del kirchnerismo: “Son todos la misma mierda con distinto olor”

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay dejó en suspenso la

Uruguay dejó en suspenso la oficina de innovación que había abierto en Jerusalén y el gobierno recibe críticas

Ascendieron a 20 los muertos en la explosión en una fábrica rusa de armas

El gobierno uruguayo propuso regular los fondos ganaderos luego de las estafas millonarias a ahorristas

La abogada disidente del chavismo María Alejandra Díaz aseguró que salió de Venezuela y se encuentra en Colombia

El proyecto científico que busca que la planta más solitaria del mundo encuentre pareja

TELESHOW
Pampita y Martín Pepa reconciliados:

Pampita y Martín Pepa reconciliados: las fotos del reencuentro en Estados Unidos

Daniela Christiansson y Maxi López ya saben el sexo de su bebé: el motivo por el que aun no lo darán a conocer

Gustavo Bermúdez recordó la grave enfermedad que atravesó su hija menor y cómo se aferró a la fe: “Ponete la diez”

El enigmático viaje de Wanda Nara a Estados Unidos: cena liviana y selfie a bordo

Luck Ra enfrentó los cuestionamientos de las redes en La Voz Argentina: “¿Puedo decir algo?”