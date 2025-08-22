La respuesta del Cholo Simeone en medio de la polémica que se generó por sus cambios en la derrota de Atlético Madrid

La frase de Diego Simeone sobre los cambios en la derrota de Atlético Madrid

La reciente derrota por 2-1 del Atlético de Madrid frente al Espanyol intensificó la atención sobre las decisiones técnicas de Diego “Cholo” Simeone, en particular por la salida de Julián Álvarez, una de las figuras más ovacionadas por la afición y foco de la prensa local. Ante el revuelo generado, el entrenador argentino ofreció su perspectiva en conferencia de prensa, marcando posición tras las críticas recibidas desde diversos sectores.

Simeone, al ser consultado por los medios sobre las decisiones que tomó en la caída contra el conjunto catalán, manifestó: “No me voy a poner a explicar cada cambio que hago, pero para la información de posiblemente que alguno pese a estar todos los días viendo los entrenamientos nuestros no vieron, Alex por Sorloth la semana pasada estaba con el isquiotibial cargado y obviamente no participó de algunos entrenamientos y entrenó creo si no me equivoco una o dos veces en el final de semana, por eso entendíamos que teníamos que empezar con Alex, que también estaba molesto del aductor, ya desde el partido con Newcastle, que la semana pasada también estaba con alguna molestia dentro del partido con el Espanyol”.

Atlético de Madrid, según detalló el propio entrenador, gestionó la semana previa al partido con especial atención a las cargas físicas y molestias musculares de sus delanteros, una situación que llevó a modificar el once titular y ajustar los relevos durante el segundo tiempo. “Creo que los cambios fueron buenos, donde el equipo no pudo expresar lo que los cambios intentaron hacer. La jugada en el minuto 70 entre Matteo (Ruggeri) y Raspadori que rompe al fondo y tira el centro atrás podría ser el 2-0 que no fue, y bueno después aparecieron los dos goles de ellos, vinieron los goles y evidentemente terminamos perdiendo un partido que no creo que merecimos perder, pero bueno ganaremos alguno que no vamos a merecer ganar, como esto sucede siempre”, sostuvo Simeone, quien insistió en la necesidad de contemplar factores internos para comprender ciertas decisiones estratégicas.

La polémica generada por la salida de Julián Álvarez provocó también reacciones fuera del campo. Algunas versiones de la prensa local sugirieron que existió malestar en el entorno cercano al delantero argentino, debido a la expectativa creada alrededor de su papel en el ataque rojiblanco y al impacto de su sustitución en la dinámica del equipo. El público mostró una ovación particular para Álvarez durante la presentación oficial del plantel, lo que potenció el debate sobre su importancia en el proyecto deportivo del club y el nivel de exposición mediática que rodea sus actuaciones.

No obstante, el Cholo también fue uno de los más ovacionados por el público durante la presentación oficial del plantel para afrontar esta temporada. “Sigue creciendo la responsabilidad, con el trabajo del equipo vamos a competir bien como comenté en un acto muy bonito. Hay un propósito de seguir creciendo en el mundo, es maravilloso. Ser parte de ese crecimiento la afición, nosotros, mucha gente que trabaja en el Atlético desde hace mucho tiempo, nos honra y nos hace felices. A partir de ahí, el compromiso es que se sientan identificados con lo que hace el equipo”, manifestó.

“Veo a los chicos bien, como ante el Espanyol, en el que hicimos muchas cosas buenas y otras para mejorar. Espero un partido intenso por parte de ambos equipos. Ellos proponen un juego ofensivo y con calidad, y eso nos exigirá dar el máximo”, analizó el entrenador argentino de cara al compromiso de este sábado como local ante Elche. Y luego, añadió: “No cambia mucho de lo que veníamos trabajando desde el inicio de la pretemporada: tener claro lo que hay que hacer, centrarnos en nosotros, seguir creciendo en este camino, y confiar en la seguridad que nos da el equipo, que eso se vea dentro del juego”.

Para cerrar, hizo hincapié en el constante cariño que recibe por parte de los aficionados colchoneros: “Emoción. Después de tanto tiempo, tener el apoyo incondicional de la gente me genera una responsabilidad aún mayor de la que ya tengo. Sé que estamos en un momento importante, con muchos cambios en el plantel: siete esta temporada, seis la anterior. Es un proceso de crecimiento importante, con buenos futbolistas que necesitan tiempo, pero ojalá ese tiempo sea el menor posible. Que la gente se sienta identificada con lo que ve en el campo”.