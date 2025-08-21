Deportes

Las perlitas de la presentación del plantel del Atlético de Madrid: la estruendosa ovación a Julián Álvarez y el guiño a Thiago Almada

El club al que dirige Diego Simeone mostró ante su público a la plantilla y los refuerzos de cara a una nueva temporada

El Atlético de Madrid vivió la “Noche de Bienvenida 2025″, el evento en el que presenta el plantel a sus hinchas y, como era de esperarse, los argentinos del equipo fueron protagonistas de una jornada especial que congregó a 35.114 espectadores y que se transformó en una celebración colectiva de identidad y pertenencia.

El primer representante albiceleste en saltar al campo para recibir el cariño de su público en el Riyadh Air Metropolitano fue Julián Álvarez. La Araña, cuando era el turno de la presentación del plantel jugador por jugador, recibió una de las ovaciones más destacadas por la totalidad del estadio, que coreó su nombre y lo aplaudió.

Luego, fue el turno de Nahuel Molina. El lateral no recibió el mismo cariño que el delantero con pasado en River Plate e incluso el portal español El Desmarque señaló que se escucharon algunos silbidos para el defensor campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022.

Tras eso, tuvo lugar la presentación de los refuerzos y fue el turno de Thiago Almada. La introducción al Guayo se la dio el cantante Dani Fernández, quien es un reconocido hincha del Colchonero y fue uno de los invitados especiales de la noche. Con una sonrisa en su rostro, el volante surgido de Vélez Sarsfield saludó a la hinchada. “Damos la bienvenida a un crack”, escribió la cuenta oficial del Atleti en redes sociales.

Además, Johnny Cardoso, Dávid Hancko, Álex Baena, Matteo Ruggeri, Marc Pubill y Giacomo Raspadori completaron la lista de los nuevos fichajes.

El capitán Koke tomó la palabra para agradecer el apoyo de la afición y transmitir confianza en el equipo: “Increíble el recibimiento que he tenido yo y mis compañeros. He visto muchos niños con la camiseta del Atleti, como hacía yo cuando era pequeño. No empezamos bien el otro día, pero confianza absoluta en mis compañeros. Veo cómo trabajan y cómo se dejan el alma y van a llegar cosas bonitas esta temporada. Agradecer a todos los que habéis venido, a los que están en casa. Ha sido un día increíble y Forza Atleti siempre”.

La cita superó el formato de la edición anterior al reunir no solo a los fichajes de los equipos masculino y femenino, sino también a los planteles completos y al Atlético Madrileño, dirigido por Fernando Torres.

La presencia del Niño, siempre ovacionado, marcó uno de los momentos más emotivos de la velada. Torres, al dirigirse a la afición, subrayó el vínculo que lo une al club: “Siempre es un placer volver a casa, es especial pisar el césped y estar con nuestra gente. Yo he crecido aquí, ahora tenemos un grupo extraordinario de futbolistas que sueñan con estar delante de vosotros jugando en este estadio”.

El cierre institucional lo protagonizó el entrenador Diego Simeone, quien enfatizó el desafío colectivo y el crecimiento del club: “Tenemos un propósito por delante todos que es enorme. El crecimiento del club es enorme, y lo tenemos que cuidar, trabajar, y estando siempre juntos vamos a seguir creciendo. Han llegado muchos chicos nuevos con juventud, ilusión, ganas de hacer las cosas bien. No tengo duda de que vamos a competir. Nuestra búsqueda es que ustedes se sientan tan importantes como nosotros dentro, que les logremos transmitir lo que querrían hacer si estuvieran aquí jugando”.

la comunión entre las tribunas y el equipo se hizo patente cuando el estadio entonó el cántico “quien no salte madridista es, es”, al que se sumaron jugadores de todas las categorías, incluidas las jugadoras del Femenino y los integrantes del Madrileño. El acto concluyó con una foto de familia de los tres equipos y el himno del Atlético de Madrid coreado por más de 35.000 voces, antes de la vuelta al campo para agradecer el apoyo.

