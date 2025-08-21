Tras lograr la continuidad de Cuti Romero, Tottenham piensa en una joven figura con presente en la selección argentina

La posibilidad de que Nico Paz se sume al Tottenham Hotspur ha cobrado fuerza en las últimas horas, en un contexto donde la directiva del club londinense considera que su fichaje representa la opción más factible para reforzar la plantilla. Según The Independent, las condiciones económicas y contractuales que rodean al mediocampista argentino del Como resultan considerablemente más accesibles que las de otros objetivos del mercado, lo que ha llevado a los británicos a priorizar su incorporación. Esta estrategia se enmarca en la urgencia que atraviesa el Tottenham tras una serie de frustraciones en el mercado de pases y la necesidad de evitar repetir el bajo rendimiento de la temporada anterior.

El club, que viene de un debut contundente con una victoria por 3 a 0 frente al Burnley, busca dejar atrás una campaña reciente marcada por la lucha por la permanencia hasta las últimas jornadas. El título en la Europa League, obtenido en la final ante el Manchester United, fue el único consuelo en un año que, de otro modo, habría quedado en la memoria como uno de los peores de la institución. En este escenario, la presión por sumar refuerzos se ha intensificado, especialmente tras la lesión de James Maddison y la negativa de Morgan Gibbs-White a abandonar el Nottingham Forest.

La situación se complicó aún más cuando el Arsenal se adelantó en la carrera por Eberechi Eze, mediocampista del Crystal Palace, dejando al Tottenham sin una de sus principales alternativas para suplir la baja de Maddison. El apremio por cerrar incorporaciones se ha hecho evidente para el resto de los clubes, lo que ha reducido el margen de maniobra de los Spurs y ha encarecido las negociaciones. A pesar de estas dificultades, la dirigencia mantiene abiertas varias opciones y, tras confirmarse la imposibilidad de sumar a Eze, ha presentado nuevas propuestas y ha iniciado contactos con Tyler Dibling del Southampton. Además, se ha evaluado la posibilidad de incorporar a Xavi Simons, aunque su traspaso del Leipzig al Chelsea permanece bloqueado.

En paralelo, The Independent informó que el Tottenham ha intentado reactivar su interés por Conor Gallagher, pero el salario que percibe en el Atlético de Madrid constituye un obstáculo relevante. Dentro del club, la percepción es que la transferencia de Nico Paz es la más viable, dado que las condiciones para su llegada son más favorables en comparación con otros nombres que figuran en la agenda.

El Tottenham también ha seguido de cerca la evolución de Morgan Rogers, aunque la postura del Aston Villa es clara: solo consideraría una oferta que supere los 80 millones de libras (más de 108 millones de dólares), debido a las restricciones del Profit and Sustainability Regulations (PSR). Por otro lado, una propuesta de 67 millones de libras (alrededor de 90,5 millones de dólares) por Savinho del Manchester City fue rechazada, lo que ilustra las dificultades que enfrenta el club londinense para concretar refuerzos de primer nivel.

En medio de este panorama, la única noticia positiva para los Spurs ha sido la renovación de Cristian Cuti Romero, quien fue designado capitán antes de la Supercopa de Europa perdida ante el París Saint-Germain. El club anunció un “nuevo contrato a largo plazo” para el defensor argentino, aunque no especificó la duración del vínculo. A pesar de los rumores que lo vinculaban con una posible salida hacia el Atlético de Madrid, el cordobés de 27 años decidió extender su estadía en el conjunto inglés.

Desde su arribo en agosto de 2021 procedente del Atalanta, el ex Belgrano ha disputado 126 partidos oficiales con el Tottenham y ha convertido ocho goles, uno de ellos en la reciente final internacional frente al equipo parisino. Su desempeño fue determinante en la conquista de la Europa League, donde fue elegido mejor jugador del torneo, mejor jugador de la final y formó parte del equipo de la temporada de la competición.

Romero, quien integra la selección argentina desde 2021, ha sumado a su palmarés el Mundial de Qatar 2022, dos ediciones de la Copa América (2021 y 2024) y la Finalissima en Wembley contra Italia en 2022. Ahora, el capitán podría compartir vestuario en el Tottenham con uno de los talentos emergentes más destacados de la Albiceleste, si finalmente se concreta la llegada de Nico Paz.