Deportes

Manuel Lanzini se despidió de River Plate con una carta en las redes: la omisión que llamó la atención

El volante le dijo adiós al Millonario tras su incorporación a Vélez

Manuel Lanzini se despidió de
Manuel Lanzini se despidió de River y evitó nombrar a Marcelo Gallardo (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Luego de dejar de ser jugador de River Plate y ser oficializado como nuevo refuerzo de Vélez Sarsfield, Manuel Lanzini se despidió del Millonario con un largo mensaje en sus redes sociales. La publicación, difundida tras su presentación en el Fortín, no solo marcó el cierre de una etapa, sino que también dejó entrever una ausencia significativa: el mediocampista no mencionó a Marcelo Gallardo.

“Hoy me toca despedirme una vez más de este club que me dio absolutamente todo desde chico. Fue otra etapa hermosa, con aciertos y errores, porque no siempre las cosas salen como uno sueña, pero siempre traté de dejar lo mejor de mí dentro y fuera de la cancha”, comenzó el posteo de Lanzini en su cuenta de Instagram, al que acompañó con un collage de fotos de su tránsito por la institución.

En el siguiente párrafo, escribió un agradecimiento para varias personas del club, en el que el nombre del Muñeco no apareció: “Quiero agradecerle a Jorge (Brito) por haberme abierto nuevamente las puertas del club, a mis compañeros por dejarme ser parte de un grupo humano increíble, lleno de valores que para mí son fundamentales, y al hincha, porque más allá de las diferencias que puedan surgir, saben que siempre defendí esta camiseta con el corazón”.

El posteo de Lanzini
El posteo de Lanzini

La salida de Lanzini de River se produjo en un contexto particular. Aunque el mercado de pases ya había concluido, el futbolista de 32 años logró desvincularse del club de Núñez para sumarse a Vélez, donde el técnico Guillermo Barros Schelotto había insistido con su incorporación, aunque no lo hizo en condición de libre, ya que eso le impediría jugar el Torneo Clausura, tal como le pasó a Marcos Rojo en Racing.

El regreso de Lanzini a River en 2023 generó expectativas elevadas. Con 30 años y una década de experiencia en la Premier League, su retorno fue visto como una oportunidad para reforzar el plantel que en ese entonces dirigía Martín Demichelis. Sin embargo, su llegada coincidió con el inicio de la competencia, lo que le impidió realizar la pretemporada y dificultó su readaptación al fútbol argentino. El primer semestre resultó discreto, marcado por lesiones y un rendimiento irregular.

Ya con el regreso de Gallardo, el volante gozó de algunos momentos de protagonismo, pero su rendimiento nuevamente no estuvo a la altura de las expectativas y poco a poco fue siendo relegado y mirado de reojo por el hincha. De todos modos, el punto de quiebre recién se dio una vez finalizado el Mundial de Clubes, debido a que el Muñeco decidió apartarlo del plantel.

En total, disputó 59 partidos y anotó dos goles: uno decisivo ante Boca en la Bombonera por la Liga Profesional 2024 y otro en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 frente a Independiente del Valle. En cuanto a títulos, sumó el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024.

“Me llevo recuerdos imborrables: volver a salir campeón, reencontrarme con un gol en el clásico y, sobre todo, el orgullo de haber representado a River una vez más. ¡Gracias de corazón, familia riverplatense!“, concluyó Lanzini en un mensaje que no pasó desapercibido.

