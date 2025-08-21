Manuel Lanzini fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Vélez: el mensaje para los hinchas

Vélez Sarsfield se sigue reforzando de cara al Torneo Clausura y los cuartos de final de la Copa Libertadores, en los cuales se medirá ante Racing, y confirmó la incorporación de Manuel Lanzini, quien llega procedente de River Plate.

“Lanzini es de Vélez. Bienvenido Manu”, escribió el Fortín en sus redes sociales para presentar al mediocampista ofensivo de 32 años, que superó con éxito la revisión médica para firmar su contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 y así quedar bajo las órdenes del técnico Guillermo Barros Schelotto. “A todos los hinchas, acá Manu Lanizini les manda un abrazo. ¡Vamos Vélez, carajo!“, expresó el jugador en un video subido por el club.

Cabe recordar que Lanzini no era tenido en cuenta por Marcelo Gallardo y estaba separado del plantel riverplatense, cuestión que fue trascendental para las negociaciones entre los clubes. De esta manera, el jugador que tuvo un paso destacado por el West Ham y Fluminense se incorporará a un equipo velezano que tiene aspiraciones de seguir avanzando en la Libertadores y mejorar su performance en el torneo local, donde debe sumar puntos para alejarse de la zona de descenso en la Tabla Anual y así poder pensar en la clasificación a copas internacionales en 2026.

Lanzini, que disputó 150 partidos con 15 goles y 17 asistencias durante sus dos etapas en River Plate, se convirtió en el quinto refuerzo de Vélez en la temporada y se sumó a las llegadas de Rodrigo Aliendro, Lisandro Magallán, Álvaro Montero y Diego Valdez. A su vez, el Fortín prescindió de jugadores destacados como Valentín Gómez (vendido al Betis), Christian Ordóñez (Parma), Álvaro Montoro (Botafogo) y Thiago Fernández (separado del plantel).

Manuel Lanzini dejó River y se convirtió en nuevo refuerzo de Vélez Sarsfield (ALEJANDRO PAGNI / AFP)

En cuanto a otras novedades del conjunto de Liniers, que viene de eliminar al Fortaleza de Brasil en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores, el defensor Emanuel Mammana renovó su contrato hasta diciembre de 2028. “La continuidad de Mammana representa no solo la garantía de contar con un futbolista de gran nivel, sino también la seguridad de mantener un ejemplo de profesionalismo y compromiso que nutre al grupo y fortalece a los más jóvenes”, escribió el club y agregó: “Vélez asegura la permanencia de un jugador que aporta solidez, personalidad y experiencia, valores fundamentales en la búsqueda de nuevos desafíos deportivos”.

Sobre el presente deportivo, los dirigidos por el Mellizo Barros Schelotto visitarán el próximo lunes 25 de agosto a Godoy Cruz de Mendoza por la sexta fecha del Torneo Clausura. Vélez se encuentra en el cuarto lugar de la Zona B, con 8 puntos y en la Anual acumula 22 unidades.