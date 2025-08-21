La sentencia de un amigo íntimo de Cristiano Ronaldo sobre Mastantuono: “La coronita, Lamine Yamal, se la dejas a Franco”

Edu Aguirre, amigo de CR7, afirmó que Mastantuono será el nuevo rey

El debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid causó sensación en España. La joya argentina de 18 años no deja de asombrar y algunos consideran que será el nuevo rey del fútbol a nivel mundial en los próximos años.

Edu Aguirre, periodista del popular programa televisivo El Chiringuito, es fanático del Merengue y amigo de Cristiano Ronaldo. En sus redes sociales tiene fotos con el artillero portugués que supo deslumbrar en el Real Madrid. Siempre defendió al lusitano y lo ubicó por encima de Lionel Messi, que es una leyenda del Barcelona.

El comunicador suele seguir la información del Real Madrid y quedó deslumbrado con el ex futbolista de River Plate, quien se estrenó este martes en el triunfo 1-0 ante el Osasuna por la primera fecha de La Liga.

En un breve video difundido en las redes sociales de El Chiringuito, Aguirre elogió a Mastantuono y hasta le mandó un mensaje a Lamine Yamal (también de 18 años), el crack del Barcelona: “Franco Mastantuono. Recuerden el nombre. Tiene el aura. Tiene el pelo rubio tenido de Beckham. Tiene una zurda espectacular. Tiene personalidad. Levantó al Bernabéu en los primeros 30 minutos que hizo. Tiene 18 años. La coronita, Yamal, se la dejas a Franco Mastantuono. Los próximos años es suya“.

Un compañero de Aguirre, el ex futbolista y DT argentino, Jorge D’Alessandro, con su habitual entusiasmo le dedicó una canción al volante ofensivo: “Vamos, vamos, Mastantuono, vamos, vamos, que llegó para grandes tardes en este Real Madrid”.

Franco Mastantuono tuvo un buen debut en el Real Madrid (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El entrenador madridista, Xabi Alonso, manifestó que Mantantuono “tiene pinta. Ha tenido buenos minutos. No había podido estar entrenando con nosotros, pero tenía muchas ganas y a veces lo anímico y lo emocional pesan más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto y es una buena noticia que haya hecho su debut”.

Luego del encuentro, los principales portales deportivos en España se hicieron eco del bautismo de Mastantuono en el equipo merengue y hasta los sitios catalanes destacaron lo hecho por el juvenil argentino.

Lo propio un histórico del Real Madrid como Steve McManaman, campeón de dos ediciones de la UEFA Champions League durante su ciclo en el club blanco, ha detallado su opinión sobre la nueva perla argentina y sentenció que “Juega al fútbol que me gusta”. También otros dos ex jugadores del equipo merengue como Fernando Morientes y Santiago Cañizares analizaron al volante ofensivo y destacaron lo que hizo mientras estuvo en el campo de juego.

Franco ingresó a los 67 minutos del partido en reemplazo de Brahim Díaz. Se mostró con movilidad y precisión en los pases cortos. Ejecutó un tiro de esquina que casi termina en la red y no se achicó en las pelotas divididas. También recuperó y hasta intentó un caño. Por último, tuvo una chance de gol con un remate de su guante zurdo que desvió el arquero Sergio Herrera.

Con su triunfo, el Real Madrid es uno de los ocho líderes de La Liga luego de la primera fecha. En la segunda jornada el equipo de Franco Mastantuono visitará al Oviedo, este sábado desde las 16:30, hora de Argentina.