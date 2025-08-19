Deportes

“Será el futuro del equipo” y “llegó para grandes tardes”: las repercusiones en España del debut de Mastantuono en Real Madrid

La lupa de los principales medios españoles sobre el estreno del argentino en el Merengue. Los elogios y hasta una canción improvisada

Guardar
El fervor de Jorge D'Alessandro por el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid

El debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid fue seguido de cerca por los principales portales deportivos de España, en especial los de la capital y los de Barcelona. A continuación, el panorama de los medios tras el estreno del ex River Plate en la Casa Blanca.

El joven que acaba de cumplir 18 años tuvo su bautismo en el propio Santiago Bernabéu, nada menos. Fue en el triunfo 1-0 ante el Osasuna en el encuentro que cerró la primera fecha de La Liga.

“El tiki-taka aburre al Bernabéu... y Mastantuono lo sabe“, tituló Marca en su análisis de cada jugador. A la hora de evaluar la labor del argentino describió que ”tiene el don del entretenimiento“.

En tanto que AS planteó una cobertura del argentino en tres artículos. Primero mostró la ovación que recibió Franco cuando ingresó: “La impresionante reacción del Bernabéu al debut de Mastantuono con el Real Madrid”. Luego recurrió al argentino para titular la nota sobre la conferencia de prensa del entrenador Xabi Alonso.

Tiene buena pinta”, utilizó el portal madridista, citando al ex volante campeón mundial con su selección. También la presencia del juvenil dio lugar para la polémica ya que según Miguel Galán, presidente de CENAFE (Centro Nacional de Formación de entrenadores de fútbol) avisó que “al minuto 67, se alinea a Mastantuono y se produce alineación indebida, porque la inscripción del jugador como integrante del equipo ‘B’ ha sido realizada con manifiesta mala fe. Osasuna tiene 24 horas desde la finalización del partido para impugnar el encuentro”.

*El resumen del debut de Mastantuono

Desde Barcelona también llegaron las repercusiones. Sport, por su parte, tituló “Mastantuono: un debut con más personalidad que acierto”. El artículo firmado por Didac Péyret destacó que “el argentino no se escondió y dejó algunos detalles, pero le faltó contundencia en los metros finales”. Además, elogió que "el argentino está llamado a ser el futuro del Madrid; Rodrygo, en cambio, ya parece parte de un pasado lejano. El brasileño se quedó sin debutar en un encuentro donde Xabi Alonso mostró sus intenciones".

Mientras que Mundo Deportivo se refirió a Mastantuono en su boletín de calificaciones: “El argentino debutó en el Real Madrid y se notó que aún le falta para entenderse en el campo con sus compañeros”.

En televisión también se habló de Franco y acaparó el arranque de El Chiringuito, donde el ex futbolista y DT argentino, Jorge D’Alessandro, con su habitual entusiasmo le dedicó una canción al volante ofensivo: “Vamos, vamos, Mastantuono, vamos, vamos, que llegó para grandes tardes en este Real Madrid”.

Franco ingresó a los 67 minutos del partido en reemplazo de Brahim Díaz. Se mostró con movilidad y precisión en los pases cortos. Ejecutó un tiro de esquina y no se achicó en las pelotas divididas. También recuperó y hasta intentó un caño. Por último, tuvo una chance de gol con un remate de su guante zurdo que desvió el arquero Sergio Herrera.

Con su triunfo, el Real Madrid es uno de los ocho líderes de La Liga luego de la primera fecha. En la segunda jornada el equipo de Franco Mastantuono visitará al Oviedo, este sábado desde las 16:30, hora de Argentina.

PORTADAS DE MASTANTUONO:

El análisis de Marca
El análisis de Marca
Uno de los elogios de
Uno de los elogios de AS
El medio catalán Sport destacó
El medio catalán Sport destacó la labor del argentino
Mesurada visión de Mundo Deportivo,
Mesurada visión de Mundo Deportivo, que también se ubica en Barcelona

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco MastantuonoReal MadridLa LigaOsasunadeportesespndeportes-argentina

Últimas Noticias

Vélez vence a Fortaleza en Liniers y se acerca a los cuartos de la Copa Libertadores

El equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto se impone 2-0 en Liniers después del empate 0-0 en la ida disputada en Brasil. Televisa Fox Sports y Disney+

Vélez vence a Fortaleza en

La dura respuesta de Battaglia a Cascini luego de que lo tildara de “desagradecido” por su paso como DT de Boca

Seba le contestó al Mosquito, quien al despedirse del Consejo de Fútbol de Boca apuntó contra el ex entrenador

La dura respuesta de Battaglia

Los grandilocuentes elogios de Xabi Alonso a Mastantuono tras su debut en el Real Madrid: “Tiene pinta, no le pesa la camiseta”

El entrenador de la Casa Blanca apostó por el juvenil argentino en el segundo tiempo del triunfo ante el Osasuna, por la Liga de España

Los grandilocuentes elogios de Xabi

La AFA dio a conocer la programación de la fecha 7 del Clausura: cuándo se jugará el clásico entre San Lorenzo y Huracán

El cronograma completo, con el foco puesto en el clásico entre el Ciclón y el Globo

La AFA dio a conocer

Jugada estratégica en la Fórmula 1: Alpine contrató a un referente de McLaren

El equipo francés se prepara para ser protagonista el año próximo y fichó a un profesional que estuvo ocho temporadas en el equipo inglés que hoy domina en la Máxima

Jugada estratégica en la Fórmula
ÚLTIMAS NOTICIAS
En los últimos doce meses,

En los últimos doce meses, los subsidios a los servicios públicos cayeron 26,6 por ciento

El frente Unión y Libertad confirmó sus candidatos para la Primera Sección de las elecciones bonaerenses

Santiago del Estero: una rectora murió al volcar su auto cuando volvía a su casa

La línea D del subte tendrá un “Vagón de lectores” este sábado: de qué se trata la actividad

Ignoró una mancha en la nariz y resultó ser cáncer de piel: “La gente no se da cuenta”

INFOBAE AMÉRICA
Diplomáticos de Israel y Siria

Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron para avanzar en una desescalada

La Unión Europea y Estados Unidos siguen negociando la declaración conjunta tras su acuerdo sobre los aranceles

Víctimas de la represión en Venezuela expusieron sus testimonios en el Congreso argentino

Guyana denunció que la mayoría de las drogas que ingresan al país provienen de Venezuela

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea acompañará la segunda vuelta de las presidenciales en Bolivia

TELESHOW
El apoyo de las famosas

El apoyo de las famosas a Gimena Accardi luego de que confesara su infidelidad a Nico Vázquez

Las estrellas internacionales que podrían colaborar con Tini Stoessel: “Es genial”

La palabra de Nico Vázquez luego de que Gimena Accardi confirmara su infidelidad: “Nos estamos divorciando”

La historia del anillo de Tini Stoessel que confirmaría los rumores de compromiso con Rodrigo de Paul

Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA