“Será el futuro del equipo” y “llegó para grandes tardes”: las repercusiones en España del debut de Mastantuono en Real Madrid

El fervor de Jorge D'Alessandro por el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid

El debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid fue seguido de cerca por los principales portales deportivos de España, en especial los de la capital y los de Barcelona. A continuación, el panorama de los medios tras el estreno del ex River Plate en la Casa Blanca.

El joven que acaba de cumplir 18 años tuvo su bautismo en el propio Santiago Bernabéu, nada menos. Fue en el triunfo 1-0 ante el Osasuna en el encuentro que cerró la primera fecha de La Liga.

“El tiki-taka aburre al Bernabéu... y Mastantuono lo sabe“, tituló Marca en su análisis de cada jugador. A la hora de evaluar la labor del argentino describió que ”tiene el don del entretenimiento“.

En tanto que AS planteó una cobertura del argentino en tres artículos. Primero mostró la ovación que recibió Franco cuando ingresó: “La impresionante reacción del Bernabéu al debut de Mastantuono con el Real Madrid”. Luego recurrió al argentino para titular la nota sobre la conferencia de prensa del entrenador Xabi Alonso.

“Tiene buena pinta”, utilizó el portal madridista, citando al ex volante campeón mundial con su selección. También la presencia del juvenil dio lugar para la polémica ya que según Miguel Galán, presidente de CENAFE (Centro Nacional de Formación de entrenadores de fútbol) avisó que “al minuto 67, se alinea a Mastantuono y se produce alineación indebida, porque la inscripción del jugador como integrante del equipo ‘B’ ha sido realizada con manifiesta mala fe. Osasuna tiene 24 horas desde la finalización del partido para impugnar el encuentro”.

*El resumen del debut de Mastantuono

Desde Barcelona también llegaron las repercusiones. Sport, por su parte, tituló “Mastantuono: un debut con más personalidad que acierto”. El artículo firmado por Didac Péyret destacó que “el argentino no se escondió y dejó algunos detalles, pero le faltó contundencia en los metros finales”. Además, elogió que "el argentino está llamado a ser el futuro del Madrid; Rodrygo, en cambio, ya parece parte de un pasado lejano. El brasileño se quedó sin debutar en un encuentro donde Xabi Alonso mostró sus intenciones".

Mientras que Mundo Deportivo se refirió a Mastantuono en su boletín de calificaciones: “El argentino debutó en el Real Madrid y se notó que aún le falta para entenderse en el campo con sus compañeros”.

En televisión también se habló de Franco y acaparó el arranque de El Chiringuito, donde el ex futbolista y DT argentino, Jorge D’Alessandro, con su habitual entusiasmo le dedicó una canción al volante ofensivo: “Vamos, vamos, Mastantuono, vamos, vamos, que llegó para grandes tardes en este Real Madrid”.

Franco ingresó a los 67 minutos del partido en reemplazo de Brahim Díaz. Se mostró con movilidad y precisión en los pases cortos. Ejecutó un tiro de esquina y no se achicó en las pelotas divididas. También recuperó y hasta intentó un caño. Por último, tuvo una chance de gol con un remate de su guante zurdo que desvió el arquero Sergio Herrera.

Con su triunfo, el Real Madrid es uno de los ocho líderes de La Liga luego de la primera fecha. En la segunda jornada el equipo de Franco Mastantuono visitará al Oviedo, este sábado desde las 16:30, hora de Argentina.

PORTADAS DE MASTANTUONO:

El análisis de Marca

Uno de los elogios de AS

El medio catalán Sport destacó la labor del argentino

Mesurada visión de Mundo Deportivo, que también se ubica en Barcelona