La efusiva reacción de Messi tras el triunfo del Inter Miami frente a Tigres y el gesto de Antonela Roccuzzo que se hizo viral

Las reacciones de Messi durante el partido del Inter Miami vs. Tigres

El Inter Miami no pudo contar con Lionel Messi en cancha durante la victoria frente a Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup. Sin embargo, el astro rosarino dijo presente en el Chase Stadium para alentar a sus compañeros, ya que no pudo recuperarse de su lesión, y sus reacciones a lo sucedido en el terreno de juego quedaron inmortalizadas en algunos videos que rápidamente se hicieron virales.

Transcurrían apenas 19 minutos del duelo entre el elenco de Florida y los mexicanos cuando Luis Suárez marcó el primer tanto de la noche. Con un penal, el Pistolero estableció el 1-0 para deleite de Messi, que esgrimió una leve sonrisa al ver cómo su amigo abría el pie derecho para vencer al arquero argentino, Nahuel Guzmán.

Luego de una mitad intensa y disputada, en la que los dirigidos por Javier Mascherano pudieron maquillar la ausencia de su capitán y máxima figura, los mexicanos salieron decididos a buscar la igualdad en el complemento. El empate de Tigres llegó a los 66 minutos gracias a una acción individual de Ángel Correa: el delantero se metió entre los centrales, superó la marca de Gonzalo Luján y definió con un remate bajo que venció a Oscar Ustari.

El gol de penal de Luis Suárez para el 1-0 del Inter Miami

Luego de eso, el empate y la definición por penales parecían inevitables, pero el VAR detectó una mano de Iván López tras un remate de Rodrigo De Paul. El árbitro Mario Escobar revisó la jugada y le otorgó un nuevo penal para el equipo local. Suárez tomó la responsabilidad y remató con fuerza hacia la derecha, repitiendo la fórmula y dejando sin chance a Guzmán para firmar el 2-1.

Fue ese el punto de inflexión en el partido que desató la reacción más evidente de Messi. Tras el tanto de su amigo, el Diez vivió los últimos minutos del encuentro parado junto a sus allegados pidiendo airadamente el final del partido. Junto a él se pudo observar a su esposa, Antonela Roccuzzo, quien también sufrió los instantes culminantes con gran intensidad y levantó los brazos marcándole repetidamente al juez que terminara el pleito.

Cerca del final, Tigres rozó el empate en una jugada individual de Ángelito Correa que culminó con un cabezazo de Iván López. El balón superó a Ustari, pegó en los dos postes y salió, sellando la suerte del equipo mexicano y para disfrute de Messi y su familia. Una vez terminado el encuentro, el zurdo rosarino festejó con los puños apretados hacia abajo y se dirigió rápidamente hacia la parte interior del estadio.

Por su parte, Antonela se quedó unos segundos más y celebró el pase de Las Garzas a las semifinales del certamen con una sonrisa en su rostro y con varios aplausos.

En la siguiente instancia, el equipo que viste habitualmente de rosa tendrá que verse la cara con el Orlando City, de la MLS. Será el miércoles 27 de agosto a las 21:30 (hora de Argentina). Del otro lado de la llave esperan Los Ángeles Galaxy y el Seattle Sounders, elencos que también militan en la liga estadounidense.

Sin embargo, antes deberá visitar al DC United, en el estadio Audi Field de Washington, por el certamen doméstico, el próximo sábado desde las 20:30. Las Garzas marchan en el quinto puesto de la Conferencia Este con 45 puntos, a siete del líder Cincinnati, aunque el equipo de Messi tiene tres partidos menos.

Messi no pudo ser parte del partido ante Tigres por una lesión y sus reacciones al encuentro se volvieron virales (AFP)