Con Messi en duda, Inter Miami buscará el pase a semifinales de la Leagues Cup ante Tigres: hora, TV y formaciones

Horario y dónde ver Inter Miami-Tigres:
El partido se podrá ver a través de la plataforma de streaming AppleTV
21.00 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay
20.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)
19.00 Ecuador, Colombia y Perú
18.00 México
Los dirigidos por Guido Pizarro, por su parte, cayeron el fin de semana por 3-1 ante América, lo que los dejó en el sexto lugar del Torneo Apertura. Clasificaron a los cuartos de final de la Leagues Cup gracias a su buen inicio, al golear 4-1 a Houston Dynamo y superar 2-1 a San Diego. Luego, en su última presentación perdieron 2-1 con Los Angeles FC.
Las Garzas, que vienen de superar por 3-1 a Los Angeles Galaxy por el torneo local (figuran en la quinta colocación de la Conferencia Este con 45 puntos, siete menos que el líder Cincinnati -pero con tres juegos menos-), avanzaron a esta instancia como el segundo mejor equipo de la MLS en la Fase Uno tras superar a Atlas y Pumas, mientras que venció por penales al Necaxa.
Probables formaciones:
Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia; Lionel Messi o Fafà Picault y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan Purata, Jesús Garza; Diego Lainez, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera; André-Pierre Gignac, Ángel Correa. DT: Guido Pizarro.
Las Garzas y el conjunto mexicano se verán las caras este miércoles 20 de agosto, desde las 21, en el Chase Stadium (Fort Lauderdale).
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Inter Miami y Tigres, correspondiente a los cuartos de final de la Leagues Cup.