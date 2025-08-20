Deportes

Con Messi en duda, Inter Miami buscará el pase a semifinales de la Leagues Cup ante Tigres: hora, TV y formaciones

Las Garzas intentarán hacerse fuertes en su casa ante el conjunto mexicano para meterse entre los mejores cuatro de la competencia

Guardar

Horario y dónde ver Inter Miami-Tigres:

El partido se podrá ver a través de la plataforma de streaming AppleTV

21.00 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

20.00 Chile, Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

19.00 Ecuador, Colombia y Perú

18.00 México

15:00 hsHoy

¿Cómo llega Tigres?

Los dirigidos por Guido Pizarro, por su parte, cayeron el fin de semana por 3-1 ante América, lo que los dejó en el sexto lugar del Torneo Apertura. Clasificaron a los cuartos de final de la Leagues Cup gracias a su buen inicio, al golear 4-1 a Houston Dynamo y superar 2-1 a San Diego. Luego, en su última presentación perdieron 2-1 con Los Angeles FC.

14:30 hsHoy

¿Cómo llega Inter Miami?

Las Garzas, que vienen de superar por 3-1 a Los Angeles Galaxy por el torneo local (figuran en la quinta colocación de la Conferencia Este con 45 puntos, siete menos que el líder Cincinnati -pero con tres juegos menos-), avanzaron a esta instancia como el segundo mejor equipo de la MLS en la Fase Uno tras superar a Atlas y Pumas, mientras que venció por penales al Necaxa.

14:00 hsHoy

Probables formaciones:

Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia; Lionel Messi o Fafà Picault y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan Purata, Jesús Garza; Diego Lainez, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera; André-Pierre Gignac, Ángel Correa. DT: Guido Pizarro.

13:55 hsHoy

Las Garzas y el conjunto mexicano se verán las caras este miércoles 20 de agosto, desde las 21, en el Chase Stadium (Fort Lauderdale).

13:50 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Inter Miami y Tigres, correspondiente a los cuartos de final de la Leagues Cup.

Lionel Messi y Luis Suárez,
Lionel Messi y Luis Suárez, las principales cartas en ofensiva del Inter Miami )Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Temas Relacionados

Inter MiamiLionel MessiTigresLeagues CupJavier MascheranoÁngel Correa

Últimas noticias

Se negó a renovar tras recuperarse de una rotura de ligamentos, se iría a Europa y Vélez lo separó del plantel: el duro comunicado del club

Thiago Fernández, el talentoso futbolista de 21 años formado en el Fortín, no jugará más en la institución tras decidir marcharse en condición de libre

Se negó a renovar tras

Independiente recibirá a Universidad de Chile con la obligación de ganar para clasificar a cuartos de la Sudamericana y cortar la crisis: hora, TV y formaciones

El Rojo, que cayó 1-0 en la ida, buscará dar vuelta la serie en Avellaneda pero también sumar un triunfo tras siete presentaciones consecutivas sin celebrar. Jugará desde las 21.30

Independiente recibirá a Universidad de

El posteo de Marcos Rojo tras la clasificación de Racing a los cuartos de final de la Libertadores ante Peñarol

El ex defensor de Boca Juniors fue titular en el encuentro de anoche en el Cilindro de Avellaneda

El posteo de Marcos Rojo

El incómodo momento entre Raducanu y otra figura del tenis en medio de los rumores de romance con Alcaraz: “Triángulo amoroso”

La tenista británica compartió el dobles mixto con el español y, una vez que terminó el partido por el US Open, no quiso abrazar a Jack Draper en el saludo final

El incómodo momento entre Raducanu

La decisión que tomó Osasuna tras la polémica que se generó por la inclusión de Franco Mastantuono en Real Madrid

El presidente del elenco de Pamplona, Luis Sabalza, fue tajante sobre la posibilidad de denunciar a la Casa Blanca por “alineación indebida” del futbolista argentino

La decisión que tomó Osasuna

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tratamiento del colesterol: qué son

Tratamiento del colesterol: qué son las estatinas y por qué despiertan polémica

Paula Chaves celebró los 15 años de Moro, el perro que le regaló Pedro Alfonso y que selló su historia de amor

¿A contraluz o contra luz? La RAE explica cuál es la forma correcta de la grafía

“Werther” regresa al Teatro Colón con dirección de Rubén Szuchmacher

La fuerte suba de tasas ya impactó al mercado de autos 0 km y las ventas caerían 10% en agosto

INFOBAE AMÉRICA

Un nuevo estudio reveló que

Un nuevo estudio reveló que la grasa corporal es una fuente de energía para los tumores cancerosos

Iván Fund, Daniel Hendler y Lucrecia Martel competirán con sus películas en el Festival de San Sebastián

El fiscal del caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional quedó apartado por presunto conflicto de intereses

Manhattan impulsa la mayor transformación residencial en más de 20 años: permitirá la construcción de unas 9.500 nuevas viviendas

Un ciudadano francés permanece secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela desde el mes de junio

DEPORTES

Se negó a renovar tras

Se negó a renovar tras recuperarse de una rotura de ligamentos, se iría a Europa y Vélez lo separó del plantel: el duro comunicado del club

Independiente recibirá a Universidad de Chile con la obligación de ganar para clasificar a cuartos de la Sudamericana y cortar la crisis: hora, TV y formaciones

El posteo de Marcos Rojo tras la clasificación de Racing a los cuartos de final de la Libertadores ante Peñarol

El incómodo momento entre Raducanu y otra figura del tenis en medio de los rumores de romance con Alcaraz: “Triángulo amoroso”

La decisión que tomó Osasuna tras la polémica que se generó por la inclusión de Franco Mastantuono en Real Madrid