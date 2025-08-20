Con Messi en duda, Inter Miami buscará el pase a semifinales de la Leagues Cup ante Tigres: hora, TV y formaciones

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Inter Miami y Tigres, correspondiente a los cuartos de final de la Leagues Cup.

Las Garzas y el conjunto mexicano se verán las caras este miércoles 20 de agosto, desde las 21, en el Chase Stadium (Fort Lauderdale).

Las Garzas, que vienen de superar por 3-1 a Los Angeles Galaxy por el torneo local (figuran en la quinta colocación de la Conferencia Este con 45 puntos, siete menos que el líder Cincinnati -pero con tres juegos menos-), avanzaron a esta instancia como el segundo mejor equipo de la MLS en la Fase Uno tras superar a Atlas y Pumas, mientras que venció por penales al Necaxa.

Los dirigidos por Guido Pizarro, por su parte, cayeron el fin de semana por 3-1 ante América, lo que los dejó en el sexto lugar del Torneo Apertura. Clasificaron a los cuartos de final de la Leagues Cup gracias a su buen inicio, al golear 4-1 a Houston Dynamo y superar 2-1 a San Diego. Luego, en su última presentación perdieron 2-1 con Los Angeles FC.

