Godoy Cruz recibe a Atlético Mineiro con la misión de revertir la serie y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Luego de la barbarie que se vivió en Avellaneda, en donde se espera una resolución ejemplificadora que podría afectar el futuro deportivo de Independiente y U de Chile, la Copa Sudamericana continuará con su serie de los octavos de final con el duelo que animarán Godoy Cruz y Atlético Mineiro en Mendoza.

El encuentro comenzará a las 19, será transmitido por las señales de ESPN y Disney+ y contará con el arbitraje del chileno Felipe González. Cabe recordar que en Brasil, el conjunto de Cuca se impuso por 2 a 1, por lo que el Tomba estará obligado a ganar para seguir en el certamen continental.

La racha adversa del Bodeguero en instancias eliminatorias se ha convertido en un lastre difícil de ignorar: de los últimos 11 partidos de eliminación directa, el equipo mendocino solo logró ganar en uno, frente a El Porvenir, durante los dieciseisavos de final de la Copa Argentina del año pasado. El resto de los compromisos se saldaron con cinco empates y cinco derrotas.

Por lo tanto, el desafío será revertir esa tendencia negativa ante su público, en el estadio Feliciano Gambarte frente al conjunto brasileño.

El presente del elenco dirigido por Walter Ribonetto está marcado por la ausencia de victorias en el inicio del semestre, una situación que se agravó tras la reciente caída ante River en el Torneo Clausura. Ese resultado no solo alejó al equipo de la pelea en la tabla anual, sino que también incrementó la presión sobre un plantel que busca reencontrarse con su mejor versión en el escenario internacional.

La cita de este jueves representa una oportunidad doble para Godoy Cruz: alcanzar su primer triunfo en la segunda mitad de la temporada y saldar una deuda pendiente en el plano continental.

En cuanto a la alineación, Ribonetto optó por no confirmar el equipo titular en la previa, aunque todo indica que repetirá la formación que cayó 2 a 1 en Belo Horizonte.

El ganador de la serie jugará frente al Bolivar, que en su llave eliminó al Cienciano de Perú con un global de 4 a 0 (2-0 en la ida y 2-0 en la revancha). Los otros equipos que se encuentran en la instancia de los ocho mejores del certamen son Alianza Lima (podría avanzar a semifinales directamente si la Conmebol decidiera expulsar a Independiente y U de Chile por los incidentes de ayer), Fluminense, Once Caldas e Independiente del Valle. El otro cruce que resta por definirse es el de Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Guillermo Fernández, Vicente Poggi; Santino Andino, Facundo Altamira y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Atlético Mineiro: Everson; Guilherme Arana, Junior Alonso, Lyanco, Renzo Saravia; Alexsander, Alan Franco, Tomás Cuello, Gustavo Scarpa; Rony y Hulk. DT: Cuca.

Estadio: Feliciano Gambarte (Mendoza)

Hora: 19

Árbitro: Felipe González (Chile)

TV: ESPN y Disney+