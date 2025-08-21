Deportes

Godoy Cruz recibe a Atlético Mineiro con la misión de revertir la serie y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Desde las 19, el Tomba se medirá frente al conjunto de Belo Horizonte con la obligación de ganar para evitar la eliminación

Guardar

Luego de la barbarie que se vivió en Avellaneda, en donde se espera una resolución ejemplificadora que podría afectar el futuro deportivo de Independiente y U de Chile, la Copa Sudamericana continuará con su serie de los octavos de final con el duelo que animarán Godoy Cruz y Atlético Mineiro en Mendoza.

El encuentro comenzará a las 19, será transmitido por las señales de ESPN y Disney+ y contará con el arbitraje del chileno Felipe González. Cabe recordar que en Brasil, el conjunto de Cuca se impuso por 2 a 1, por lo que el Tomba estará obligado a ganar para seguir en el certamen continental.

La racha adversa del Bodeguero en instancias eliminatorias se ha convertido en un lastre difícil de ignorar: de los últimos 11 partidos de eliminación directa, el equipo mendocino solo logró ganar en uno, frente a El Porvenir, durante los dieciseisavos de final de la Copa Argentina del año pasado. El resto de los compromisos se saldaron con cinco empates y cinco derrotas.

Por lo tanto, el desafío será revertir esa tendencia negativa ante su público, en el estadio Feliciano Gambarte frente al conjunto brasileño.

El presente del elenco dirigido por Walter Ribonetto está marcado por la ausencia de victorias en el inicio del semestre, una situación que se agravó tras la reciente caída ante River en el Torneo Clausura. Ese resultado no solo alejó al equipo de la pelea en la tabla anual, sino que también incrementó la presión sobre un plantel que busca reencontrarse con su mejor versión en el escenario internacional.

La cita de este jueves representa una oportunidad doble para Godoy Cruz: alcanzar su primer triunfo en la segunda mitad de la temporada y saldar una deuda pendiente en el plano continental.

En cuanto a la alineación, Ribonetto optó por no confirmar el equipo titular en la previa, aunque todo indica que repetirá la formación que cayó 2 a 1 en Belo Horizonte.

El ganador de la serie jugará frente al Bolivar, que en su llave eliminó al Cienciano de Perú con un global de 4 a 0 (2-0 en la ida y 2-0 en la revancha). Los otros equipos que se encuentran en la instancia de los ocho mejores del certamen son Alianza Lima (podría avanzar a semifinales directamente si la Conmebol decidiera expulsar a Independiente y U de Chile por los incidentes de ayer), Fluminense, Once Caldas e Independiente del Valle. El otro cruce que resta por definirse es el de Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar y Andrés Meli; Nicolás Fernández, Guillermo Fernández, Vicente Poggi; Santino Andino, Facundo Altamira y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Atlético Mineiro: Everson; Guilherme Arana, Junior Alonso, Lyanco, Renzo Saravia; Alexsander, Alan Franco, Tomás Cuello, Gustavo Scarpa; Rony y Hulk. DT: Cuca.

Estadio: Feliciano Gambarte (Mendoza)

Hora: 19

Árbitro: Felipe González (Chile)

TV: ESPN y Disney+

Temas Relacionados

Copa SudamericanaAtlético MineiroGodoy Cruzdeportes-argentina

Últimas Noticias

River Plate buscará el pase a los cuartos de la Copa Libertadores ante Libertad: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará hacerse fuerte como local ante el Gumarelo. Desde las 21.30, por Fox Sports, Telefe y Disney+

River Plate buscará el pase

Manuel Lanzini fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Vélez: el mensaje para los hinchas

El ex jugador de River Plate firmó su contrato en el club de Liniers y está a disposición de Guillermo Barros Schelotto

Manuel Lanzini fue presentado oficialmente

Fue la última gran sorpresa de Lionel Scaloni en la selección argentina y ahora Belgrano lo vendió a un un histórico club de Italia

El Pirata oficializó el pase de Mariano Troilo al Parma de la Serie A

Fue la última gran sorpresa

Los documentos que explican cómo se planificó el operativo de seguridad para el partido en Avellaneda y la advertencia sobre la tribuna del conflicto

Infobae consiguió la documentación presentada en la reunión de seguridad del día anterior al encuentro disputado entre Independiente y la U de Chile. Se había hecho hincapié en la peligrosidad del sector de los incidentes

Los documentos que explican cómo

Equi Fernández está en la mira de un gigante de Europa y podría ser compañero de dos jugadores de la selección argentina

El mediocampista surgido en el Xeneize podría desembarcar en el fútbol alemán

Equi Fernández está en la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vuelven a subir los sueldos

Vuelven a subir los sueldos de los senadores: pasarán los $10,2 millones en bruto desde noviembre

Jorge Porcel Jr confirmó que se bajó de la candidatura a diputado porteño: las razones

Cruce público entre Sturzenegger y el presidente de la Cámara de Comercio: “La casta se defiende con uñas y dientes”

Una patota de la UOCRA dejó en coma a un contratista en Puerto Deseado: cómo sigue el caso y el repudio gremial

Quién es Alejandro Vilches, el médico sanitarista designado como interventor de la Agencia de Discapacidad

INFOBAE AMÉRICA
Altos mandos militares de Estados

Altos mandos militares de Estados Unidos y Europa trazaron rutas para una salida negociada en la guerra en Ucrania

Lucha contra la anemia en el Perú: el tratamiento es gratuito y de fácil acceso en los centros de salud, recuerda campaña oficial

Revelaron detalles de la autopsia del streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

El vapeo en adolescentes triplica el riesgo de iniciarse en el tabaquismo tradicional, afirma un estudio global

Luis Ortega estrenará su nueva película en el Festival de San Sebastián

TELESHOW
El problema médico que padece

El problema médico que padece El Polaco y le impedirá estar en el inicio del viaje de egresados de su hija Sol

Se conoció el motivo por el que Wanda Nara viajó a Los Ángeles: todos los detalles

Juariu celebró su maternidad después del cáncer de mama que superó hace más de siete años: “Nunca tuve tanto miedo”

El video subido de tono que la China Suárez compartió de Mauro Icardi en ropa interior

La infidelidad de Gime Accardi trajo problemas con sus amigas: la actitud que tomaron Lali Espósito y Cande Vetrano