Deportes

Una leyenda de Los Pumas reveló cómo nació su amistad con Julián Álvarez: el gesto de la familia del delantero que lo emocionó

Agustín Creevy dio detalles de la relación que lo une al delantero del Atlético de Madrid, con quien compartió sus vacaciones

Guardar
El ex jugador de Los Pumas destacó la humildad y amabilidad del delantero del Atlético de Madrid y la Selección

Agustín Creevy es una de las leyendas de Los Pumas y, durante la recta final de su carrera en el rugby de Inglaterra, conoció a Julián Álvarez, el futbolista campeón del mundo que por aquel entonces brillaba en el Manchester City de Pep Guardiola. El ex hooker nacido en La Plata forjó una gran relación con el delantero oriundo de Calchín y dio detalles de cómo nació aquella amistad con la Araña.

“En realidad, lo había conocido en un viaje antes, cuando yo jugaba en Londres (London Irish) y coincidimos en el mismo hotel. La novia de él, Emi (Emilia Ferrero), que es amiga también y es de hockey, me vio y le dijo: ‘Che, ese jugó en Los Pumas’. Justo él había salido campeón del mundo y, te soy honesto, soy malísimo para (recordar) los nombres. Pero Julián era Julián. Empezamos a charlar, qué sé yo y le dije: ‘Bueno, vamos a comer’“, comenzó a relatar Creevy en una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky en el programa Clank!.

El rugbier de 40 años que disputó 110 partidos con la camiseta de Los Pumas siguió narrando que luego del primer encuentro con el ex goleador de River Plate quedó muy buena relación, se siguieron viendo y Julián tuvo una actitud que jamás olvidará. “Después nos quedamos en contacto y me invitó una final que jugaba el City ahí en Londres (FA Cup en Wembley ante el United). Un día lo llamo y le digo: ‘Che, me estoy yendo a Mánchester solo’, porque mi mujer y mi hija se quedaban en Londres y yo iba y venía. Y nada, me adoptaron. Toda la familia, los papás, los hermanos. Y yo iba a la casa de Julián y estaba ahí, era uno más. Es muy buena familia".

Más tarde, la leyenda de Los Pumas recordó las vacaciones que compartió con Julián Álvarez y su pareja, Emilia Ferrero, en las playas de Formentera, España. En ese viaje, Creevy compartió momentos divertidos con la estrella del Atlético de Madrid y estuvo con su esposa, Virginia Vercelli, y su hija disfrutando del mar. Además, relató una anécdota que vivió con el futbolista en tierras españolas.

La intimidad de las vacaciones de Agustin Creevy junto a Julián Álvarez

“Son muy buena gente. No te das cuenta que es él. A Formentera me fui con él. Nos fuimos juntos. Yo tenía un gorro piluso que me quedaba grande a mí, imagínate a él y se lo ponía. Claro, ahí me cuenta realmente lo que es él en España también. ‘No pasa nada’, me dice. ‘Pero boludo, vamos a tal lado y te van a molestar’. ‘No, no me importa’. Yo pensé que él iba a estar en la suya y él venía todos los días a mi hotel, que era un hotel medio masivo, de esos que bailan... Yo iba a la mañana, me levantaba a las siete también, no solo por eso, sino para reservar unas reposeras más apartadas y a él no le importaba. Él es muy humilde, muy tranquilo. Emi también, es de diez y son muy buena gente“, recalcó Creevy.

Este relato comprueba la afectuosa relación entre el ex rugbier y el futbolista se consolidó en Inglaterra, cuando Creevy jugaba en London Irish y Álvarez en Manchester City. La admiración mutua quedó reflejada en redes sociales cuando, tras el último partido de Creevy con Los Pumas, Álvarez le dedicó un mensaje: “Ejemplo. Orgullo. Inspiración. Sos un grande, LEYENDA”. Este gesto público evidenció la sintonía entre dos referentes del deporte argentino, cuyas carreras se desarrollaron en disciplinas distintas pero con trayectorias internacionales paralelas. Además, ya se los había visto juntos en mayo de 2024, cuando compartieron una cena familiar en Manchester.

La foto de Julián Álvarez,
La foto de Julián Álvarez, Agustín Creevy y Melendi

Temas Relacionados

Agustín CreevyLos PumasJulián ÁlvarezManchester Citydeportes-argentina

Últimas Noticias

La medida que tomó Miguel Russo con el plantel de Boca Juniors tras cortar la racha de 12 partidos sin ganar

El entrenador xeneize hará concentrar a los futbolistas entre semana

La medida que tomó Miguel

Impacto en San Lorenzo: el presidente Marcelo Moretti pidió levantar su licencia y llamó a reunión de Comisión Directiva

El dirigente busca volver a sus funciones luego de que se corriera de la gestión en abril, cuando estalló el escándalo por la difusión de la cámara oculta en la que se lo ve recibir 25.000 dólares de la madre de un jugador de Inferiores

Impacto en San Lorenzo: el

Ganó USD 2 millones en el tenis, se convirtió en modelo de OnlyFans y cobra 1.000 por cita: “Me ha empoderado”

Sachia Vickery combina su actividad en la plataforma desde 2025 con la disciplina que practica desde hace 16 años de manera profesional

Ganó USD 2 millones en

La licencia por paternidad que pidió un futbolista argentino en España y desató una polémica con su club

Juan Cruz Díaz Espósito quedó en el ojo de la tormenta por tensar su situación en Leganés

La licencia por paternidad que

Tiene 18 años, protagonizó una venta histórica para un club del Ascenso y jugará en un tradicional equipo de Francia

El delantero Julián Vignolo dejó Racing de Córdoba y se unió al Toulouse, que milita en la Ligue 1

Tiene 18 años, protagonizó una
ÚLTIMAS NOTICIAS
UNICEF y asociaciones de medios

UNICEF y asociaciones de medios impulsan una campaña para frenar la desinformación entre adolescentes

Revés para el Gobierno en el Senado: avanza un dictamen que cambia los DNU para quitarle un poder clave

Se desbordó un arroyo en Paraná tras las fuertes lluvias: provocó derrumbes y más de 30 familias fueron asistidas

El fiscal Luciani reclamó la ejecución inmediata de los bienes de Cristina Kirchner

Emergencia en Discapacidad: el Gobierno quiere evitar la implementación y prepara la judicialización de la ley

INFOBAE AMÉRICA
La trascendencia de Hugo Pratt,

La trascendencia de Hugo Pratt, el genio italiano-porteño creador de ‘Corto Maltés’

Rescataron a diez crías de guepardo capturadas para el comercio ilegal en Somalilandia

El abogado de Jimmy Lai defendió la libertad de expresión en los alegatos finales de su juicio por sedición en Hong Kong

Estados Unidos, Emiratos Árabes y potencias aliadas demandan una tregua en Sudán y acceso humanitario ante el agravamiento de la crisis

Japón propuso la creación de una ‘zona económica’ entre el océano Índico y África para reforzar su presencia en el continente

TELESHOW
El duro contraataque de Wanda

El duro contraataque de Wanda Nara a Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”

Luego de cuatro meses, la ex GH Martina Pereyra reveló su íntima reacción al enterarse que le ocultaron la muerte de su abuela

Eva Bargiela y Facundo Moyano ya están divorciados: “Estoy contenta que esta etapa tan difícil se haya terminado”

Una tarde de lluvia, mimos y compañía: Laurita Fernández y su perra Miel inseparables en su casa

La incomodidad de Martín Pepa en la primera salida con Pampita luego de la reconciliación