Una leyenda de Los Pumas reveló cómo nació su amistad con Julián Álvarez: el gesto de la familia del delantero que lo emocionó

El ex jugador de Los Pumas destacó la humildad y amabilidad del delantero del Atlético de Madrid y la Selección

Agustín Creevy es una de las leyendas de Los Pumas y, durante la recta final de su carrera en el rugby de Inglaterra, conoció a Julián Álvarez, el futbolista campeón del mundo que por aquel entonces brillaba en el Manchester City de Pep Guardiola. El ex hooker nacido en La Plata forjó una gran relación con el delantero oriundo de Calchín y dio detalles de cómo nació aquella amistad con la Araña.

“En realidad, lo había conocido en un viaje antes, cuando yo jugaba en Londres (London Irish) y coincidimos en el mismo hotel. La novia de él, Emi (Emilia Ferrero), que es amiga también y es de hockey, me vio y le dijo: ‘Che, ese jugó en Los Pumas’. Justo él había salido campeón del mundo y, te soy honesto, soy malísimo para (recordar) los nombres. Pero Julián era Julián. Empezamos a charlar, qué sé yo y le dije: ‘Bueno, vamos a comer’“, comenzó a relatar Creevy en una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky en el programa Clank!.

El rugbier de 40 años que disputó 110 partidos con la camiseta de Los Pumas siguió narrando que luego del primer encuentro con el ex goleador de River Plate quedó muy buena relación, se siguieron viendo y Julián tuvo una actitud que jamás olvidará. “Después nos quedamos en contacto y me invitó una final que jugaba el City ahí en Londres (FA Cup en Wembley ante el United). Un día lo llamo y le digo: ‘Che, me estoy yendo a Mánchester solo’, porque mi mujer y mi hija se quedaban en Londres y yo iba y venía. Y nada, me adoptaron. Toda la familia, los papás, los hermanos. Y yo iba a la casa de Julián y estaba ahí, era uno más. Es muy buena familia".

Más tarde, la leyenda de Los Pumas recordó las vacaciones que compartió con Julián Álvarez y su pareja, Emilia Ferrero, en las playas de Formentera, España. En ese viaje, Creevy compartió momentos divertidos con la estrella del Atlético de Madrid y estuvo con su esposa, Virginia Vercelli, y su hija disfrutando del mar. Además, relató una anécdota que vivió con el futbolista en tierras españolas.

La intimidad de las vacaciones de Agustin Creevy junto a Julián Álvarez

“Son muy buena gente. No te das cuenta que es él. A Formentera me fui con él. Nos fuimos juntos. Yo tenía un gorro piluso que me quedaba grande a mí, imagínate a él y se lo ponía. Claro, ahí me cuenta realmente lo que es él en España también. ‘No pasa nada’, me dice. ‘Pero boludo, vamos a tal lado y te van a molestar’. ‘No, no me importa’. Yo pensé que él iba a estar en la suya y él venía todos los días a mi hotel, que era un hotel medio masivo, de esos que bailan... Yo iba a la mañana, me levantaba a las siete también, no solo por eso, sino para reservar unas reposeras más apartadas y a él no le importaba. Él es muy humilde, muy tranquilo. Emi también, es de diez y son muy buena gente“, recalcó Creevy.

Este relato comprueba la afectuosa relación entre el ex rugbier y el futbolista se consolidó en Inglaterra, cuando Creevy jugaba en London Irish y Álvarez en Manchester City. La admiración mutua quedó reflejada en redes sociales cuando, tras el último partido de Creevy con Los Pumas, Álvarez le dedicó un mensaje: “Ejemplo. Orgullo. Inspiración. Sos un grande, LEYENDA”. Este gesto público evidenció la sintonía entre dos referentes del deporte argentino, cuyas carreras se desarrollaron en disciplinas distintas pero con trayectorias internacionales paralelas. Además, ya se los había visto juntos en mayo de 2024, cuando compartieron una cena familiar en Manchester.

La foto de Julián Álvarez, Agustín Creevy y Melendi