Deportes

La leyenda de Los Pumas Agustín Creevy mostró la intimidad de su vacaciones con Julián Álvarez

El ex rugbier estrenó su Vlog con imágenes de los días de descanso que compartió con el delantero de Atlético Madrid y su pareja Emilia Ferrero en Formentera

Guardar
La intimidad de las vacaciones de Agustin Creevy junto a Julián Álvarez

Al finalizar la temporada del fútbol europeo, Julián Álvarez decidió desconectarse junto a Agustín Creevy y su círculo íntimo en las playas de Formentera, España. Durante varios días, el ex Puma disfrutó de la compañía del atacante de Atlético Madrid y de la pareja del futbolista Emilia Ferrero, además de estar con su compañera Virginia Vercelli y su hija, alternando entre paisajes de aguas turquesas, comidas y juegos a la orilla del mar.

La experiencia quedó registrada en un video de 25 minutos subido por Creevy a su canal de YouTube, donde se lo ve explorando su faceta como creador de contenido con un “Vlog Mal Filmado”. Desde hace algunas semanas, el histórico hombre de Los Pumas utiliza este mecanismo para mostrar distintos fragmentos de su vida.

En este caso, Creevy repasó los días que compartió con la estrella del Atlético Madrid y Emilia Ferrero en Formentera. El Araña se mostró relajado en cada salida, mientras que Creevy aportó su habitual sentido del humor, captando momentos espontáneos y situaciones desopilantes. El recorrido incluso incluyó una escapada a las playas, donde Julián y uno de sus acompañantes coincidieron con Ronaldo Nazario en un restaurante: se tomaron una foto junto al mítico goleador brasileño, episodio que provocó un reclamo jocoso de Creevy por no haber sido presentado.

Creevy y Julían compartieron tiempo
Creevy y Julían compartieron tiempo en las playas de Formentera

En uno de los momentos captados por Creevy, se los vio estando solos y disfrutando del agua de las paradisíacas playas de Formentera. Asombrado por la cantidad de olas, en tono de broma, Julián expresó: “Parece Mar del Plata”. “No, terrible”, respondió el rugbier en sintonía con esas palabras. También hubo un espacio para que Álvarez utilice su drone para dar una escena aérea del paradisiaco lugar que escogieron para descansar antes del inicio de la temporada con Atlético Madrid.

La foto de Julián Álvarez,
La foto de Julián Álvarez, Agustín Creevy y Melendi

La relación entre el ex rugbier y el futbolista se consolidó en Inglaterra, cuando Creevy jugaba en London Irish y Álvarez en Manchester City. La admiración mutua quedó reflejada en redes sociales cuando, tras el último partido de Creevy con Los Pumas, Álvarez le dedicó un mensaje: “Ejemplo. Orgullo. Inspiración. Sos un grande, LEYENDA”. Este gesto público evidenció la sintonía entre dos referentes del deporte argentino, cuyas carreras se desarrollaron en disciplinas distintas pero con trayectorias internacionales paralelas. Además, ya se los había visto juntos en mayo de 2024, cuando compartieron una cena familiar en Manchester.

El viaje a las Baleares coincidió con un periodo de celebraciones personales para Álvarez y Ferrero. Días antes, la pareja visitó Argentina y organizó un evento familiar para revelar el sexo de su primer hijo. En una escena cargada de simbolismo futbolístico, el delantero ejecutó un penal que, al convertirse en gol, liberó humo celeste y confirmó que esperan un varón.

El recorrido de Creevy en el rugby comenzó en el club San Luis de La Plata. Su debut con Los Pumas se produjo el 23 de abril de 2005 en una victoria ante Japón por 68-36, cuando ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Federico Genoud. Inicialmente se desempeñaba como tercera línea, pero luego se reconvirtió en hooker, posición en la que alcanzó reconocimiento internacional.

Su historial en Copas del Mundo es extenso. En Nueva Zelanda 2011, participó desde el banco de suplentes en los partidos contra Inglaterra, Rumania, Escocia, Georgia y el equipo local en cuartos de final. En 2015, asumió la capitanía en Wembley ante los All Blacks y lideró al equipo frente a Georgia, Tonga, Irlanda y Australia. En Japón 2019, fue titular en el debut ante Francia en Tokio y suplente en los encuentros frente a Tonga, Inglaterra y Estados Unidos.

En total jugó 110 partidos con el seleccionado argentino y ostenta el récord de haber sido capitán en 51 tests entre 2014 y 2018, un hito sin precedentes en el combinado nacional.

Por su parte, Julián se prepara para afrontar una nueva temporada con el Colchonero y buscará repetir los buenos números que lo convirtieron en un pilar fundamental para el equipo que dirige Diego Simeone. El surgido de River Plate viene de marcar 29 goles en 57 partidos: Atlético Madrid iniciará su camino en La Liga este domingo desde las 16.30 (de Argentina) cuando visite al Espanyol.

Temas Relacionados

Julián ÁlvarezAgustín CreevyLos Pumasdeportes-argentinaEmilia Ferrero

Últimas Noticias

Preocupación por Luka Doncic: un compañero se cayó encima de su rodilla y debió abandonar el partido de su selección

El base esloveno se encontraba disputando un amistoso de cara al Eurobasket ante Letonia cuando una desafortunada acción lo dejó fuera de la cancha

Preocupación por Luka Doncic: un

Santiago Simón se despidió de River Plate con una emotiva carta y fue presentado en su nuevo club: “Fue el honor más grande de mi vida”

El volante de 23 años fue oficializado en el Toluca de México después de jugar en la Primera del Millonario desde 2020

Santiago Simón se despidió de

En un partido vibrante y con polémicas, Platense derrotó a San Lorenzo en Vicente López

El Calamar se impuso 2-1 como local por los tantos de Ronaldo Martínez (Báez para el Ciclón). Ambos equipos terminaron con diez

En un partido vibrante y

Los Pumas iniciarán su camino en el Rugby Championship ante los All Blacks en Córdoba: hora, TV y formaciones

El combinado argentino debutará en la competencia que reúne a los mejores conjuntos de hemisferio sur ante su par de Nueva Zelanda. Desde las 18.10, por ESPN 2 y Disney+

Los Pumas iniciarán su camino

Las confesiones de Arruabarrena: de los audios que Osvaldo le mandaba de madrugada a la fuerte frase sobre el caso del gas pimienta

El ex entrenador de Boca Juniors dio detalles de su relación con el hoy cantante y recordó el Superclásico contra River

Las confesiones de Arruabarrena: de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fue preso por matar a

Fue preso por matar a un niño y en su placard hallaron el cadáver de una joven desaparecida: el oscuro historial del excomisario Horacio Grasso

Plazos fijos: cuáles son los bancos que pagan tasas de más del 40 por ciento

El glaciar Perito Moreno vive un retroceso sin precedentes y enciende alertas sobre el cambio climático

El Gobierno define la lista en CABA: los confirmados, las figuras que suenan y los casilleros sin nombre

Clausuraron tres fiestas clandestinas en Córdoba: más de 1.200 personas desalojadas y ataques a la Policía

INFOBAE AMÉRICA
Macron, Merz y Starmer convocaron

Macron, Merz y Starmer convocaron una nueva reunión de la coalición de socios de Ucrania tras la cumbre entre Trump y Putin

Descubrieron en Australia un fósil de ballena prehistórica con dientes afilados

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia llamó a los ciudadanos a votar sin celulares en medio de denuncias de coacción

Cómo la psicología explica la obsesión de Van Gogh por el color amarillo

Multitudinarias protestas en Israel para exigir la liberación de los rehenes en Gaza

TELESHOW
Ale Sergi de Miranda!, separado

Ale Sergi de Miranda!, separado de su novia Cinthia Bustamante después de 10 años: su romance y la canción que le dedicó

Quiénes son las actrices que reemplazarán a Marixa Balli en LAM

La tarde de Mauro Icardi y la China Suárez: relax junto a la piscina y una foto que disparó rumores de embarazo

Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino, cumplió 12 años: festejo de familia ensamblada y un saludo sorpresa

Karen Reichardt: de la tapa de Playboy en los años 90 a reinventarse como defensora de animales y candidata a diputada de Javier Milei