La leyenda de Los Pumas Agustín Creevy mostró la intimidad de su vacaciones con Julián Álvarez

La intimidad de las vacaciones de Agustin Creevy junto a Julián Álvarez

Al finalizar la temporada del fútbol europeo, Julián Álvarez decidió desconectarse junto a Agustín Creevy y su círculo íntimo en las playas de Formentera, España. Durante varios días, el ex Puma disfrutó de la compañía del atacante de Atlético Madrid y de la pareja del futbolista Emilia Ferrero, además de estar con su compañera Virginia Vercelli y su hija, alternando entre paisajes de aguas turquesas, comidas y juegos a la orilla del mar.

La experiencia quedó registrada en un video de 25 minutos subido por Creevy a su canal de YouTube, donde se lo ve explorando su faceta como creador de contenido con un “Vlog Mal Filmado”. Desde hace algunas semanas, el histórico hombre de Los Pumas utiliza este mecanismo para mostrar distintos fragmentos de su vida.

En este caso, Creevy repasó los días que compartió con la estrella del Atlético Madrid y Emilia Ferrero en Formentera. El Araña se mostró relajado en cada salida, mientras que Creevy aportó su habitual sentido del humor, captando momentos espontáneos y situaciones desopilantes. El recorrido incluso incluyó una escapada a las playas, donde Julián y uno de sus acompañantes coincidieron con Ronaldo Nazario en un restaurante: se tomaron una foto junto al mítico goleador brasileño, episodio que provocó un reclamo jocoso de Creevy por no haber sido presentado.

Creevy y Julían compartieron tiempo en las playas de Formentera

En uno de los momentos captados por Creevy, se los vio estando solos y disfrutando del agua de las paradisíacas playas de Formentera. Asombrado por la cantidad de olas, en tono de broma, Julián expresó: “Parece Mar del Plata”. “No, terrible”, respondió el rugbier en sintonía con esas palabras. También hubo un espacio para que Álvarez utilice su drone para dar una escena aérea del paradisiaco lugar que escogieron para descansar antes del inicio de la temporada con Atlético Madrid.

La foto de Julián Álvarez, Agustín Creevy y Melendi

La relación entre el ex rugbier y el futbolista se consolidó en Inglaterra, cuando Creevy jugaba en London Irish y Álvarez en Manchester City. La admiración mutua quedó reflejada en redes sociales cuando, tras el último partido de Creevy con Los Pumas, Álvarez le dedicó un mensaje: “Ejemplo. Orgullo. Inspiración. Sos un grande, LEYENDA”. Este gesto público evidenció la sintonía entre dos referentes del deporte argentino, cuyas carreras se desarrollaron en disciplinas distintas pero con trayectorias internacionales paralelas. Además, ya se los había visto juntos en mayo de 2024, cuando compartieron una cena familiar en Manchester.

El viaje a las Baleares coincidió con un periodo de celebraciones personales para Álvarez y Ferrero. Días antes, la pareja visitó Argentina y organizó un evento familiar para revelar el sexo de su primer hijo. En una escena cargada de simbolismo futbolístico, el delantero ejecutó un penal que, al convertirse en gol, liberó humo celeste y confirmó que esperan un varón.

El recorrido de Creevy en el rugby comenzó en el club San Luis de La Plata. Su debut con Los Pumas se produjo el 23 de abril de 2005 en una victoria ante Japón por 68-36, cuando ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Federico Genoud. Inicialmente se desempeñaba como tercera línea, pero luego se reconvirtió en hooker, posición en la que alcanzó reconocimiento internacional.

Su historial en Copas del Mundo es extenso. En Nueva Zelanda 2011, participó desde el banco de suplentes en los partidos contra Inglaterra, Rumania, Escocia, Georgia y el equipo local en cuartos de final. En 2015, asumió la capitanía en Wembley ante los All Blacks y lideró al equipo frente a Georgia, Tonga, Irlanda y Australia. En Japón 2019, fue titular en el debut ante Francia en Tokio y suplente en los encuentros frente a Tonga, Inglaterra y Estados Unidos.

En total jugó 110 partidos con el seleccionado argentino y ostenta el récord de haber sido capitán en 51 tests entre 2014 y 2018, un hito sin precedentes en el combinado nacional.

Por su parte, Julián se prepara para afrontar una nueva temporada con el Colchonero y buscará repetir los buenos números que lo convirtieron en un pilar fundamental para el equipo que dirige Diego Simeone. El surgido de River Plate viene de marcar 29 goles en 57 partidos: Atlético Madrid iniciará su camino en La Liga este domingo desde las 16.30 (de Argentina) cuando visite al Espanyol.