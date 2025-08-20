Quién es Bodhana Sivanandan, la niña de 10 años que derrotó a un gran maestro y marcó un hito en el ajedrez femenino

La joven prodigio británica se convierte en la jugadora femenina más joven en derrotar a un gran maestro y obtiene el título de Maestra Internacional Femenina (REUTERS/Suzanne Plunkett)

A sus diez años, Bodhana Sivanandan ha hecho historia en el ajedrez internacional tras convertirse en la jugadora femenina más joven en derrotar a un gran maestro.

El triunfo, logrado en el Campeonato Británico de Ajedrez 2025 celebrado en Liverpool, le permitió obtener el título de Maestra Internacional Femenina y la destacó como una figura emergente en el deporte.

Nacida y criada en Londres, y con raíces tamiles por parte de sus padres, originarios de Trichy (Tiruchirappalli), en el estado de Tamil Nadu (India), la pequeña descubrió su pasión por el ajedrez de manera fortuita durante la pandemia, cuando encontró un tablero en su casa de Harrow.

Un logro único y una nueva marca internacional

El récord de Sivanandan se consolidó cuando, con diez años, cinco meses y tres días, superó al experimentado gran maestro Peter Wells, de sesenta años, en una partida decisiva. La Federación Internacional de Ajedrez validó el resultado, permitiendo a la británica superar la marca que tenía la estadounidense Carissa Yip desde 2019.

El triunfo de Sivanandan supera el récord de Carissa Yip y la posiciona como referente del ajedrez femenino internacional.- Freepik

Con este logro, Bodhana se posicionó como la jugadora femenina más joven en lograr una victoria de este calibre, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones y el futuro del ajedrez femenino.

El ascenso de Sivanandan no se limita al récord de Liverpool. La joven prodigio fue reconocida en 2025 con el título de Maestra Internacional Femenina, escalón previo al máximo galardón femenino del ajedrez.

El crecimiento vertiginoso de Bodhana ha suscitado expectativas sobre su potencial para alcanzar la categoría de gran maestra, una meta que solo un grupo reducido de ajedrecistas logra antes de la adolescencia.

Origen de un talento singular

Bodhana comenzó a jugar ajedrez a los cinco años durante la pandemia, desarrollando un estilo autodidacta y único (REUTERS/Suzanne Plunkett)

La trayectoria de Sivanandan es notable también por su peculiar inicio. Comenzó a interesarse por el ajedrez a los cinco años, durante la pandemia, cuando un amigo de su padre llevó un tablero a la casa familiar.

De la curiosidad infantil nació una pasión: “Quería usar las piezas como juguetes. En cambio, mi papá me dijo que podía jugar, y entonces empecé desde ahí”, contó a la BBC.

Lo llamativo es que sus padres, ambos ingenieros, no sabían jugar, lo que resalta el carácter autodidacta de su aprendizaje.

Este entorno, libre de influencias externas y expectativas previas, permitió a Bodhana explorar el ajedrez con espontaneidad y construir un estilo propio, apoyada únicamente en su entusiasmo y perseverancia.

Proyección internacional y admiración de los expertos

Expertos británicos elogian la madurez, ética de trabajo y potencial de Bodhana para convertirse en campeona mundial femenina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2024, la joven fue seleccionada para integrar el equipo femenino de Inglaterra en la Olimpiada de Ajedrez disputada en Hungría.

Debido a esta convocatoria se convirtió en la persona más joven en representar a Inglaterra en cualquier disciplina deportiva internacional. Un hecho que la posiciona como inspiración para nuevas generaciones de jugadoras.

Ante esta realidad, las reacciones de expertos británicos no se hicieron esperar. Danny Gormally elogió la sencillez y efectividad del juego de Sivanandan, destacando su capacidad para imponerse en los momentos finales de las partidas.

Malcolm Pein, maestro internacional, sostuvo que Bodhana “podría convertirse fácilmente en campeona mundial femenina, o incluso absoluta”, resaltando su compostura y humildad. Tim Wall, director junior de la Federación Inglesa de Ajedrez, subrayó la ética de trabajo y madurez que demuestra, inusuales a su edad.

Inspiración, impacto global y futuro prometedor

El caso de Bodhana Sivanandan destaca la importancia del disfrute y el aprendizaje en el desarrollo de talentos deportivos (REUTERS/Suzanne Plunkett)

Más allá de las competencias, la irrupción de Sivanandan está motivando a niñas y jóvenes a desafiar estereotipos en un deporte dominado históricamente por hombres.

Ella misma señala que el ajedrez le ha mejorado el rendimiento en matemáticas y cálculo; mientras que su padre remarca que lo fundamental es que Bodhana disfrute el juego, valorando el aprendizaje por encima de los trofeos.

Con un récord histórico, un título internacional y una determinación extraordinaria, Bodhana Sivanandan sobresale como una de las figuras más prometedoras del ajedrez contemporáneo.

Y, pese a que su recorrido apenas comienza, ya despierta el interés de medios, aficionadas y futuras generaciones, consolidándose como ejemplo de superación e inspiración dentro y fuera del tablero.