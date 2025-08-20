Deportes

Nuevo escándalo con Imane Khelif, la campeona olímpica cuestionada por su género: su reacción ante los rumores de retiro

La boxeadora argelina se refirió a las declaraciones de su antiguo representante y afirmó que seguirá entrenando

Guardar
La boxeadora argelina, Imane Khelif,
La boxeadora argelina, Imane Khelif, tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 (EFE/EPA/MAST IRHAM)

Imane Khelif, la campeona olímpica de boxeo argelina que encendió la polémica en París 2024, volvió a quedar en el foco del conflicto tras una dura respuesta a su ex representante, quien había afirmado que su carrera estaba terminada.

Ha traicionado mi confianza y a mi país con sus declaraciones falsas y malintencionadas”, expresó Khelif, de 26 años, hacia su antiguo mánager, Nasser Yefsah, quien había asegurado en el diario francés Nice Matin que la deportista había decidido pausar su carrera. La boxeadora desmintió de forma categórica cualquier retiro y denunció que la difusión de tales rumores solo busca perjudicar su trayectoria.

La polémica surgió cuando, ex agente de Khelif declaró que la atleta nacida en Argelia había “colgado los guantes”, sin especificar si se trataba de una decisión definitiva. Horas después, el propio Yefsah rectificó sus palabras, pero el daño ya estaba hecho: la noticia se había propagado y la credibilidad de la boxeadora se vio cuestionada en el ámbito deportivo internacional.

En un comunicado recogido por BFMTV.com, Khelif subrayó: “Nunca he anunciado mi retiro del boxeo, sigo comprometida con mi carrera deportiva, entreno de forma regular y mantengo mi condición física entre Argelia y Qatar de cara a las próximas competiciones”. La campeona olímpica insistió en que su preparación continúa sin interrupciones y que su objetivo sigue siendo la excelencia en el cuadrilátero.

Imane Khelif en los Juegos
Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ganó la medalla de oro en boxeo (REUTERS/Isabel Infantes)

La deportista argelina interpretó la difusión de estos rumores como un intento deliberado de desestabilizar su carrera, que ya venía cuestionada desde París 2024. “La difusión de tales rumores solo busca perturbar y dañar mi carrera deportiva y profesional”, afirmó, dejando claro que no permitirá que informaciones infundadas afecten su desempeño ni su reputación.

En los Juegos Olímpicos de París, Khelif fue objeto de ataques y de una campaña de desinformación que la presentaba como “un hombre peleando contra mujeres”. La boxeadora de 26 años se llevó el oro en categoría -66 kilos.

La argelina que quedó en el centro de la controversia siempre había competido en torneos femeninos de boxeo, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sin que su actuación despertara la menor polémica. Hasta que su exclusión del Mundial 2023 organizados por la federación IBA encendió las alarmas, ya que la boxeadora no había superado un test destinado a establecer su género.

La argelina Imane Khelif lanza
La argelina Imane Khelif lanza un golpe a la china Yang Liu en la final de los 66 kilogramos del boxeo, en los Juegos Olímpicos de París (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)

Convertida en icono en Argelia, Khelif recibió un apoyo importante por parte de las autoridades y de los aficionados en los Juegos Olímpicos de París 2024, más allá de las críticas de algunos sectores.

Luego de haberse ganado la medalla de oro, lanzó un mensaje a sus detractores: “Estoy plenamente cualificada para participar. Soy una mujer como las demás. Nací mujer, viví como mujer y participo como mujer”. La argelina anunció en marzo que aspiraría a una nueva medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Temas Relacionados

Imane KhelifBoxeoArgeliadeportes-argentina

Últimas Noticias

Estudiantes empata contra Cerro Porteño en busca de sellar su boleto a los cuartos de la Libertadores

El Pincha se mide frente a un rival que derrotó en la ida por 1-0. En la próxima instancia estará el ganador de Inter de Porto Alegre-Flamengo. Televisa Disney+ y Fox Sports

Estudiantes empata contra Cerro Porteño

Fotos y videos de la escapada romántica de Lamine Yamal y Nicki Nicole en Mónaco: las coincidencias en un hotel y yate de lujo

La cantante y la estrella del FC Barcelona se mostraron juntos y los rumores de una incipiente relación se acrecentaron

Fotos y videos de la

Dejó el fútbol y la gloria en Barcelona por la música, fue profesor de zumba y se reencontró con Messi: el regalo del ídolo

José Manuel Pinto viajó a Miami para visitar a sus ex compañeros y compartió imágenes del momento en sus redes sociales

Dejó el fútbol y la

El inesperado conflicto que vive una figura de la selección argentina luego de que ofrecieran más de USD 50 millones por su pase

Dos importantes clubes de Arabia Saudita quieren quedarse con los servicios de Exequiel Palacios, pero el Bayer Leverkusen se plantó: “¡Estamos planeando con él!"

El inesperado conflicto que vive

Con Messi en duda, Inter Miami buscará el pase a semifinales de la Leagues Cup ante Tigres: hora, TV y formaciones

Las Garzas intentarán hacerse fuertes en su casa ante el conjunto mexicano para meterse entre los mejores cuatro de la competencia

Con Messi en duda, Inter
ÚLTIMAS NOTICIAS
Inminente renuncia del titular de

Inminente renuncia del titular de la Agencia de Discapacidad tras los audios donde denuncia el pago de coimas

Pidieron penas de hasta 15 años de cárcel para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado a Cristina Kirchner

Los mosquitos que preocupan a la ciencia: un virus se expande a nivel global por el cambio climático

La respuesta de Aquarium de Mar del Plata por el estado de los animales tras las imágenes de los delfines en agua turbia

El Senado sancionará mañana la emergencia pediátrica y el refuerzo de los presupuestos universitarios

INFOBAE AMÉRICA
La policía federal acusó a

La policía federal acusó a Jair Bolsonaro por “coacción” en el caso del golpe de Estado: planeaba pedir asilo político en Argentina

Jon Batiste sorprende con un álbum íntimo y minimalista

Los 32 jefes de Defensa de la OTAN remarcaron su apoyo a Ucrania y abogaron por una paz “justa y duradera” con Rusia

Así cayó la votación por el Movimiento Al Socialismo en Bolivia los últimos 20 años

El juez De Moraes amenazó a los bancos brasileños que acaten las sanciones de Estados Unidos

TELESHOW
Las exorbitantes cifras del divorcio

Las exorbitantes cifras del divorcio millonario entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis: “Va a ser traumático”

Cuándo se reencontrará la China Suárez con sus hijos y quién estará a cargo de llevarlos a Turquía

Marixa Balli habló sobre su salida de LAM y contó cuáles son sus nuevos proyectos: “Empecé a tener ganas de otras cosas”

“En el barro” alcanzó el número uno en el mundo entre las series de habla no inglesa y se confirmó su segunda temporada

El duro contraataque de Wanda Nara a Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”