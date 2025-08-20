Nuevo escándalo con Imane Khelif, la campeona olímpica cuestionada por su género: su reacción ante los rumores de retiro

La boxeadora argelina, Imane Khelif, tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 (EFE/EPA/MAST IRHAM)

Imane Khelif, la campeona olímpica de boxeo argelina que encendió la polémica en París 2024, volvió a quedar en el foco del conflicto tras una dura respuesta a su ex representante, quien había afirmado que su carrera estaba terminada.

“Ha traicionado mi confianza y a mi país con sus declaraciones falsas y malintencionadas”, expresó Khelif, de 26 años, hacia su antiguo mánager, Nasser Yefsah, quien había asegurado en el diario francés Nice Matin que la deportista había decidido pausar su carrera. La boxeadora desmintió de forma categórica cualquier retiro y denunció que la difusión de tales rumores solo busca perjudicar su trayectoria.

La polémica surgió cuando, ex agente de Khelif declaró que la atleta nacida en Argelia había “colgado los guantes”, sin especificar si se trataba de una decisión definitiva. Horas después, el propio Yefsah rectificó sus palabras, pero el daño ya estaba hecho: la noticia se había propagado y la credibilidad de la boxeadora se vio cuestionada en el ámbito deportivo internacional.

En un comunicado recogido por BFMTV.com, Khelif subrayó: “Nunca he anunciado mi retiro del boxeo, sigo comprometida con mi carrera deportiva, entreno de forma regular y mantengo mi condición física entre Argelia y Qatar de cara a las próximas competiciones”. La campeona olímpica insistió en que su preparación continúa sin interrupciones y que su objetivo sigue siendo la excelencia en el cuadrilátero.

Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ganó la medalla de oro en boxeo (REUTERS/Isabel Infantes)

La deportista argelina interpretó la difusión de estos rumores como un intento deliberado de desestabilizar su carrera, que ya venía cuestionada desde París 2024. “La difusión de tales rumores solo busca perturbar y dañar mi carrera deportiva y profesional”, afirmó, dejando claro que no permitirá que informaciones infundadas afecten su desempeño ni su reputación.

En los Juegos Olímpicos de París, Khelif fue objeto de ataques y de una campaña de desinformación que la presentaba como “un hombre peleando contra mujeres”. La boxeadora de 26 años se llevó el oro en categoría -66 kilos.

La argelina que quedó en el centro de la controversia siempre había competido en torneos femeninos de boxeo, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sin que su actuación despertara la menor polémica. Hasta que su exclusión del Mundial 2023 organizados por la federación IBA encendió las alarmas, ya que la boxeadora no había superado un test destinado a establecer su género.

La argelina Imane Khelif lanza un golpe a la china Yang Liu en la final de los 66 kilogramos del boxeo, en los Juegos Olímpicos de París (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)

Convertida en icono en Argelia, Khelif recibió un apoyo importante por parte de las autoridades y de los aficionados en los Juegos Olímpicos de París 2024, más allá de las críticas de algunos sectores.

Luego de haberse ganado la medalla de oro, lanzó un mensaje a sus detractores: “Estoy plenamente cualificada para participar. Soy una mujer como las demás. Nací mujer, viví como mujer y participo como mujer”. La argelina anunció en marzo que aspiraría a una nueva medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.