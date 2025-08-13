Deportes

Independiente iniciará su llave de octavos de final de la Sudamericana ante Universidad de Chile como visitante: hora, TV y formaciones

El Rojo, que tuvo un comienzo errático en el semestre, abrirá el cruce en el Estadio Nacional desde las 21.30

Independiente buscará abrir la llave
Independiente buscará abrir la llave de octavos de final de la Sudamericana con una sonrisa (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Tras un arranque errático en el Torneo Clausura, que se combinó con la eliminación de la Copa Argentina, Independiente se prepara para dar un paso clave en el gran objetivo que le queda en este semestre: la Copa Sudamericana. El Rojo visitará a la Universidad de Chile en el Estadio Nacional desde las 21.30 por la llave de ida de los octavos de final.

El combinado de Julio Vaccari, tras clasificar a la fase de playoffs del torneo continental y dar pelea en el Apertura, tuvo un inicio del segundo semestre errático: sólo venció a Gimnasia de Mendoza por los 16avos de la Copa Argentina, aunque luego quedó eliminado en octavos ante Belgrano de Córdoba.

Con ese contexto desfavorable, en el torneo local empató con Sarmiento de Junín en el debut y con River Plate en la última fecha, además de hilvanar dos caídas seguidas contra Talleres de Córdoba y Gimnasia de La Plata. El compromiso contra los chilenos tendrá un condimento extra: romper la racha negativa que tiene a maltraer al elenco de Avellaneda en esta parte del año.

El plantel de Independiente ya
El plantel de Independiente ya arribó a Chile (Foto: @Independiente)

A partir de los fichajes que realizó, Independiente confirmó cinco cambios en la lista de la Copa Sudamericana con los ingresos de Walter Mazzantti, Leonardo Godoy, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo y Facundo Zabala por Santiago Salle, Santiago Hidalgo, Álvaro Angulo, Lucas Román y Braian Martínez, cinco futbolistas que se marcharon de la entidad en este mercado de pases.

En este contexto, Vaccari no podrá tener disponibles en esta instancia a los otros dos fichajes que trajo el club: el arquero Lucas Lavagnino (hoy en Reserva) y el lateral izquierdo Milton Valenzuela.

Con el cruce de vuelta marcado para el próximo miércoles en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda también desde las 21.30, el ganador de este llave tendrá como rival en cuartos de final al vencedor del emparejamiento entre Universidad Católica de Ecuador y Alianza Lima de Perú.

El Rojo, campeón de este torneo en 2010 y 2017, afronta su 13ª participación en el segundo certamen en importancia del continente.

PROBABLES FORMACIONES

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Santiago Montiel y Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.

Estadio: Nacional de Chile (Santiago de Chile)

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil) / VAR: Daiane Muniz (Brasil)

Horario: 21.30 (Argentina) / 20.30 (Chile)

Televisación: ESPN y Disney+ (Argentina) / DSports (Chile)

