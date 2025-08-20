Deportes

El posteo de Racing con el codo izquierdo de Costas que se hizo viral y la historia detrás de su extraña forma

El entrenador vivió una noche épica con el triunfo 3-1 ante Peñarol, que le permitió a la Academia acceder a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Guardar
(Fotobaires)
(Fotobaires)

Cuando Peñarol logró imponerse frente a Racing, en el primer partido de los octavos de final de la Copa Libertadores gracias al gol de David Terans, el club uruguayo celebró la conquista en sus redes sociales. En la cuenta oficial de X (ex Twitter) del Carbonero apareció un puño en alto con la leyenda “Creer”.

El Manya soñaba con defender la mínima ventaja adquirida en Montevideo, pero en Avellaneda el conjunto liderado por Gustavo Costas demostró autoridad, personalidad y jerarquía para revertir la serie.

En una noche inolvidable, en la que la lluvia amenazaba con opacar el espectáculo internacional, Adrián Maravilla Martínez volvió a exponer su capacidad goleadora para convertir dos tantos, mientras que Franco Pardo se convirtió en héroe con el cabezazo del final que selló el 3 a 1 definitivo (3-2 en el global) en el tercer minuto adicional. Para ese entonces, el empate parcial de Nahuel Herrera ya formaba parte del pasado y el Cilindro Mágico se volvió a transformar en un escenario cargado de emoción en el pueblo albiceleste.

Después de los festejos, el desahogo y la alegría por conseguir los boletos hacia la instancia de los ocho mejores del certamen continental, en las redes sociales de Racing le respondieron a su rival charrúa con el brazo dislocado de Gustavo Costas y la misma palabra: “Creer”.

La incógnita sobre lo que le sucedió al experimentado entrenador en su brazo izquierdo se remonta a un accidente que había sufrido durante su infancia. “A los tres años me caí y me rompí el codo con un ladrillo“, explicó en más de una ocasión. Y en alguna entrevista televisiva se atrevió a interpretar especulaciones cargadas de sarcasmo, en relación al tratamiento que tuvo que hacer para recuperarse: “Me operaron en el Fiorito y me soldaron mal. Para mí que el doctor era hincha de Independiente y me puso el codo al revés“.

Además, en otros contactos con la prensa en los que le consultaron sobre la llamativa forma que tiene su brazo, el DT confesó que también le permitió evitar situaciones que pudieran poner en peligro su vida, como cuando lo reclutaron para el ejército: "Me salvé de ir a la Guerra de Malvinas por el codo, porque no podía colocar bien el arma", recordó en alguna oportunidad en la que también deslizó una confesión “Lo hacía un poco exagerado”.

En la noche del martes, Costas llegó a los 1.000 compromisos en la dirección técnica. Y lo hizo con una victoria inolvidable cargada de épica. Es que desde que llegó para afrontar su tercer ciclo en Racing, el ídolo académico logró derrotar a todos los equipos a los que enfrentó en el mata mata por torneos internacionales. Un argumento más que le permite a los hinchas soñar en grande.

Los partidos que dirigió Gustavo Costas durante su tercer ciclo en Racing en los torneos internacionales

Huachipato de Chile (octavos de final de Copa Sudamericana) 2-0 y 6-1 (Global 8-1)

Athletico Paranaense de Brasil (cuartos de final de Copa Sudamericana) 0-1 y 4-1 (Global 4-2)

Corinthians de Brasil (semifinales de Copa Sudamericana) 2-2 y 2-1 (Global 4-3)

Cruzeiro de Brasil (final de Copa Sudamericana) 3-1 (partido único en Paraguay)

Botafogo de Brasil (final de Recopa Sudamericana) 2-0 y 2-0 (Global 4-0)

Peñarol de Uruguay (octavos de final de Copa Libertadores) 0-1 y 3-1 (Global 3-2).

Temas Relacionados

Racing ClubCopa LibertadoresGustavo CostasPrimeraPeñarolargentina-deportes

Últimas Noticias

Estudiantes empata contra Cerro Porteño en busca de sellar su boleto a los cuartos de la Libertadores

El Pincha se mide frente a un rival que derrotó en la ida por 1-0. En la próxima instancia estará el ganador de Inter de Porto Alegre-Flamengo. Televisa Disney+ y Fox Sports

Estudiantes empata contra Cerro Porteño

Fotos y videos de la escapada romántica de Lamine Yamal y Nicki Nicole en Mónaco: las coincidencias en un hotel y yate de lujo

La cantante y la estrella del FC Barcelona se mostraron juntos y los rumores de una incipiente relación se acrecentaron

Fotos y videos de la

Dejó el fútbol y la gloria en Barcelona por la música, fue profesor de zumba y se reencontró con Messi: el regalo del ídolo

José Manuel Pinto viajó a Miami para visitar a sus ex compañeros y compartió imágenes del momento en sus redes sociales

Dejó el fútbol y la

Nuevo escándalo con Imane Khelif, la campeona olímpica cuestionada por su género: su reacción ante los rumores de retiro

La boxeadora argelina se refirió a las declaraciones de su antiguo representante y afirmó que seguirá entrenando

Nuevo escándalo con Imane Khelif,

El inesperado conflicto que vive una figura de la selección argentina luego de que ofrecieran más de USD 50 millones por su pase

Dos importantes clubes de Arabia Saudita quieren quedarse con los servicios de Exequiel Palacios, pero el Bayer Leverkusen se plantó: “¡Estamos planeando con él!"

El inesperado conflicto que vive
ÚLTIMAS NOTICIAS
Inminente renuncia del titular de

Inminente renuncia del titular de la Agencia de Discapacidad tras los audios donde denuncia el pago de coimas

Pidieron penas de hasta 15 años de cárcel para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado a Cristina Kirchner

Los mosquitos que preocupan a la ciencia: un virus se expande a nivel global por el cambio climático

La respuesta de Aquarium de Mar del Plata por el estado de los animales tras las imágenes de los delfines en agua turbia

El Senado sancionará mañana la emergencia pediátrica y el refuerzo de los presupuestos universitarios

INFOBAE AMÉRICA
La policía federal acusó a

La policía federal acusó a Jair Bolsonaro por “coacción” en el caso del golpe de Estado: planeaba pedir asilo político en Argentina

Jon Batiste sorprende con un álbum íntimo y minimalista

Los 32 jefes de Defensa de la OTAN remarcaron su apoyo a Ucrania y abogaron por una paz “justa y duradera” con Rusia

Así cayó la votación por el Movimiento Al Socialismo en Bolivia los últimos 20 años

El juez De Moraes amenazó a los bancos brasileños que acaten las sanciones de Estados Unidos

TELESHOW
Las exorbitantes cifras del divorcio

Las exorbitantes cifras del divorcio millonario entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis: “Va a ser traumático”

Cuándo se reencontrará la China Suárez con sus hijos y quién estará a cargo de llevarlos a Turquía

Marixa Balli habló sobre su salida de LAM y contó cuáles son sus nuevos proyectos: “Empecé a tener ganas de otras cosas”

“En el barro” alcanzó el número uno en el mundo entre las series de habla no inglesa y se confirmó su segunda temporada

El duro contraataque de Wanda Nara a Mauro Icardi: “Ocupate de ser padre”