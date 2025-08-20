Deportes

Dejó el fútbol y la gloria en Barcelona por la música, fue profesor de zumba y se reencontró con Messi: el regalo del ídolo

José Manuel Pinto viajó a Miami para visitar a sus ex compañeros y compartió imágenes del momento en sus redes sociales

Pinto, de 49 años, junto con Messi
Pinto, de 49 años, junto con Messi

José Manuel Pinto protagonizó un reencuentro con excompañeros del FC Barcelona en Miami, según imágenes difundidas en su cuenta de Instagram. El ex guardameta, de 49 años, compartió momentos con Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets y el ahora DT Javier Mascherano, quienes actualmente son parte de la estructura del Inter Miami.

El encuentro incluyó la firma de una camiseta por parte de Messi, gesto que, de acuerdo con la publicación de Pinto, evidencia la admiración y el respeto que mantiene hacia el delantero argentino, de quien es amigo desde que fueron compañeros en el conjunto blaugrana. “¡Visitando a la banda! #InterMiami”, escribió el ex portero en sus redes sociales, acompañando sus palabras de varias fotografías del grupo reunido.

La reunión, que ha generado reacciones entre los seguidores del club catalán, representa para muchos un recordatorio de los lazos forjados durante una etapa significativa en la historia del Barcelona.

El regalo de Messi a José Manuel Pinto

Cualquiera que haya visto jugar al equipo de Pep Guardiola cuando estaba en el elenco culé podrá recordarlo a pesar de no ser el arquero titular de su equipo. Siempre a la sombra de Victor Valdés, el futbolista tenía oportunidades de jugar en la Copa del Rey y cuando su compañero sufría alguna lesión o sanción.

Además de ganar dos Champions League, Pinto también fue parte del “sextete”, aquella histórica campaña del 2009 en la que el club azulgrana consiguió ganar todas las competencias del año: Supercopa de España, Supercopa de Europa, Champions League, Liga, Copa del Rey y Mundial de Clubes.

Con pasado en el Betis y el Celta de Vigo, finalmente en 2014, a sus 39 años, el Barcelona le comunicó que no le iba a renovar el contrato. En consecuencia, colgó los guantes y se dedicó a su otra pasión: la música.

Bajo el seudónimo Pinto Wahin, se lanzó como productor y compositor. Y hasta fundó su propia compañía discográfica. Entre otros hitos, ganó un Grammy a Mejor Álbum de Flamenco y se encargó de darle sonido al espectáculo que el Cirque Du Soleil hizo de Lionel Messi.

El ex arquero, con Jordi
El ex arquero, con Jordi Alba, otra estrella del Inter Miami con pasado en Barcelona

Su perfil histriónico lo explotó al máximo, tal como se puede observar en las redes sociales. Por ejemplo, en 2024, participó del programa de TV Bailando con las estrellas en España. Y, en pandemia, se reinventó como profesor de zumba.

A través del sitio web “P13fit”, el ex jugador brindó clases deportivas en las que combinó música, coordinación y cardio, utilizando una soga como elemento principal.

Pinto, con Pepe Costa -histórico
Pinto, con Pepe Costa -histórico colaborador de Messi-, Sergio Busquets y Javier Mascherano

Ahora, en la previa del choque entre Inter Miami y Tigres de México por los cuartos de final de la Leagues Cup, se subió a un avión y aterrizó en Florida para evocar viejos tiempos con sus ex compañeros, que aún brillan en el fútbol de los Estados Unidos y pelean por títulos como en las épocas de gloria en el Barcelona. Y se llevó fotos, recuerdos y una casaca rosa muy especial, con la rúbrica del capitán de la selección argentina y de la actual franquicia más popular de la Major League Soccer.

Pinto y Messi, en épocas
Pinto y Messi, en épocas del Barcelona (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

