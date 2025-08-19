Preocupación en River y la Selección Sub 20 por la lesión de Alex Woiski: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Alex Woiski sufrió un esguince durante un entrenamiento (cariverplate.com.ar)

El último mercado de pases River Plate se reforzó de gran manera con la mira puesta en la Copa Libertadores. El Millonario sumó a sus filas a jugadores de renombre como Maxi Salas, Juan Fernando Quintero y Juan Portillo, entre otros, y se dio lugar para una apuesta: Alex Woiski, quien llegó desde el Mallorca y fue blindado con una cláusula de USD 100 millones.

A pesar de la impresionante cifra, aún no ha visto minutos en Primera y si lo hizo en la Reserva, división con la que se entrena y en donde este lunes sufrió un esguince en el tobillo izquierdo tras recibir una fuerte falta en la práctica del lunes, según informó el periodista Gustavo Yarroch.

La baja de Woiski se suma a una lista de ausencias que complica la planificación del Millonario. El plantel ya arrastraba las lesiones de Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Maxi Salas, Maxi Meza y Agustín Ruberto, todos afectados por molestias óseas que los mantienen al margen de la competencia.

De este grupo, los más cercanos a la recuperación son Salas y Martínez Quarta, quienes podrían reaparecer el jueves en Núñez, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad.

Alex Woiski jugó el Sudamericano Sub 20 con Argentina

La historia de Woiski, quien ya tuvo minutos en Reserva, es singular por su cruce de nacionalidades y pasiones. Nacido el 17 de marzo de 2006 en Palma de Mallorca, España, es hijo de Ronnie Woiski, representante de futbolistas originario de Puerto Rico, y de Laura Pioletti, argentina de Mar del Plata.

Su madre le transmitió no solo el gusto por el mate, sino también el fervor por River Plate, sentimiento que se consolidó cuando su abuelo Moisés, exfutbolista en la ciudad balnearia, le regaló la camiseta del club. Esta herencia familiar pesó más que cualquier otra consideración cuando debió elegir entre las selecciones nacionales que podía representar: además de la argentina, Woiski posee ciudadanía española, estadounidense e italiana.

La cifra impresiona: más de 500 goles en las divisiones juveniles del Mallorca. Ese registro, que circula entre entrenadores y ojeadores de las Islas Baleares, no solo ilustra la capacidad goleadora de Alex Woiski, sino que explica por qué su nombre comenzó a sonar con fuerza en el radar de clubes europeos y sudamericanos. A pesar de ese interés, el joven delantero de 19 años optó por priorizar su vínculo afectivo con River, el club que marcó su infancia a través de la influencia familiar y que hoy lo recibe como una de sus apuestas más prometedoras.

El delantero nunca dudó en vestir la camiseta albiceleste. Vecino de Lionel Scaloni en Mallorca, su respuesta a la convocatoria de la Selección Sub 20 fue inmediata. En el último Sudamericano de la categoría, el equipo dirigido por Diego Placente —con Claudio Echeverri como figura— desplegó el fútbol más vistoso del torneo, aunque terminó en el segundo puesto tras caer ante Brasil y consiguió la clasificación al Mundial que se disputará en Chile.

Con esta lesión, la presencia de Woiski en la próxima cita mundialista para menores de 20 años, que tendrá lugar desde el 27 de septiembre al 19 de octubre, se pone seriamente en duda, ya que los tiempos de recuperación suelen demandar entre dos y tres semanas.