Deportes

Preocupación en River y la Selección Sub 20 por la lesión de Alex Woiski: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

La joven promesa que llegó como refuerzo se lesionó durante una práctica de la Reserva

Guardar
Alex Woiski sufrió un esguince
Alex Woiski sufrió un esguince durante un entrenamiento (cariverplate.com.ar)

El último mercado de pases River Plate se reforzó de gran manera con la mira puesta en la Copa Libertadores. El Millonario sumó a sus filas a jugadores de renombre como Maxi Salas, Juan Fernando Quintero y Juan Portillo, entre otros, y se dio lugar para una apuesta: Alex Woiski, quien llegó desde el Mallorca y fue blindado con una cláusula de USD 100 millones.

A pesar de la impresionante cifra, aún no ha visto minutos en Primera y si lo hizo en la Reserva, división con la que se entrena y en donde este lunes sufrió un esguince en el tobillo izquierdo tras recibir una fuerte falta en la práctica del lunes, según informó el periodista Gustavo Yarroch.

La baja de Woiski se suma a una lista de ausencias que complica la planificación del Millonario. El plantel ya arrastraba las lesiones de Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Maxi Salas, Maxi Meza y Agustín Ruberto, todos afectados por molestias óseas que los mantienen al margen de la competencia.

De este grupo, los más cercanos a la recuperación son Salas y Martínez Quarta, quienes podrían reaparecer el jueves en Núñez, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad.

Alex Woiski jugó el Sudamericano
Alex Woiski jugó el Sudamericano Sub 20 con Argentina

La historia de Woiski, quien ya tuvo minutos en Reserva, es singular por su cruce de nacionalidades y pasiones. Nacido el 17 de marzo de 2006 en Palma de Mallorca, España, es hijo de Ronnie Woiski, representante de futbolistas originario de Puerto Rico, y de Laura Pioletti, argentina de Mar del Plata.

Su madre le transmitió no solo el gusto por el mate, sino también el fervor por River Plate, sentimiento que se consolidó cuando su abuelo Moisés, exfutbolista en la ciudad balnearia, le regaló la camiseta del club. Esta herencia familiar pesó más que cualquier otra consideración cuando debió elegir entre las selecciones nacionales que podía representar: además de la argentina, Woiski posee ciudadanía española, estadounidense e italiana.

La cifra impresiona: más de 500 goles en las divisiones juveniles del Mallorca. Ese registro, que circula entre entrenadores y ojeadores de las Islas Baleares, no solo ilustra la capacidad goleadora de Alex Woiski, sino que explica por qué su nombre comenzó a sonar con fuerza en el radar de clubes europeos y sudamericanos. A pesar de ese interés, el joven delantero de 19 años optó por priorizar su vínculo afectivo con River, el club que marcó su infancia a través de la influencia familiar y que hoy lo recibe como una de sus apuestas más prometedoras.

El delantero nunca dudó en vestir la camiseta albiceleste. Vecino de Lionel Scaloni en Mallorca, su respuesta a la convocatoria de la Selección Sub 20 fue inmediata. En el último Sudamericano de la categoría, el equipo dirigido por Diego Placente —con Claudio Echeverri como figura— desplegó el fútbol más vistoso del torneo, aunque terminó en el segundo puesto tras caer ante Brasil y consiguió la clasificación al Mundial que se disputará en Chile.

Con esta lesión, la presencia de Woiski en la próxima cita mundialista para menores de 20 años, que tendrá lugar desde el 27 de septiembre al 19 de octubre, se pone seriamente en duda, ya que los tiempos de recuperación suelen demandar entre dos y tres semanas.

Temas Relacionados

Alex WoiskiRiver Platedeportes-argentina

Últimas Noticias

La sentencia de Falcioni sobre la final de Libertadores que Boca perdió en 2012: el dardo al hermano de Riquelme

El ex entrenador xeneize se refirió a las situaciones extradeportivas que desenfocaron al plantel en la definición frente al Corinthians

La sentencia de Falcioni sobre

Polémica por el nuevo reglamento de la Fórmula 1: las “estrategias antinaturales” que podría alentar

Hay preocupación en la FIA tras los cambios en la recuperación de energía, que llevaría a una especulación extrema y controvertida. El análisis de uno de sus directivos

Polémica por el nuevo reglamento

El tierno regalo de Mastantuono al hijo de Federico Valverde que repercutió en el mundo River: “¿Lo querés?"

El juvenil, que lleva apenas una semana en el Real Madrid y este martes puede hacer su debut, ya se ganó un fanático: el heredero mayor del uruguayo

El tierno regalo de Mastantuono

La AFA despidió a un árbitro por “infrigir seriamente su deber”: el video de su llamativo comportamiento

Sebastián Solís fue desvinculado por su desempeño durante un partido de Inferiores entre Argentino de Rosario y Roma. “Atentó contra los valores del fútbol”, subrayó la Asociación en un comunicado

La AFA despidió a un

¿Con solo la camiseta se puede ganar un partido? El impacto de los colores en los deportes

Las tonalidades de los uniformes pueden ser más que una estrategia de mercado, advierte un estudio. Cómo ciertos tonos pueden influir en la percepción y el desempeño de jugadores y rivales

¿Con solo la camiseta se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta por la llegada de

Alerta por la llegada de la ciclogénesis al AMBA, en vivo: comenzó la lluvia en CABA y algunos puntos de la provincia de Buenos Aires

Medicamentos seguros en Argentina: cuál es la firme posición de la Cámara que agrupa a los laboratorios transnacionales

“Volá alto ladrón”: la despedida tumbera del motochorro adolescente que murió en un robo baleado por un policía

El COVID-19 acelera el envejecimiento de los vasos sanguíneos, según científicos

Tragedia en Villa Celina: una anciana de 81 años fue atropellada por el colectivo del que se bajaba y murió

INFOBAE AMÉRICA
Las claves de la reunión

Las claves de la reunión de Donald Trump con Volodimir Zelensky y los líderes europeos

Estados Unidos advirtió que nadie puede invalidar sus sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes

Cómo un evento climático extremo ocurrido hace 8.200 años transformó a la humanidad prehistórica

Irán amenazó con una nueva guerra con Israel podría estallar “en cualquier momento”

Los presidentes de Brasil y Ecuador se reunieron para impulsar el comercio bilateral en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos

TELESHOW
Wanda Nara contra Mauro Icardi

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”

Nicolás Vázquez y el escandaloso motivo de su separación de Gimena Accardi: “Comprobó que ella tenía una relación paralela”

Laurita Fernández congeló óvulos y contó cómo fue el paso a paso del procedimiento: “Puede ayudar a muchas mujeres”

Se separó Dai Fernández, la actriz relacionada a Nicolás Vázquez después de terminar con Gimena Accardi

Yami Safdie presentó a su novio Nacho AG: quién es el rapero que la enamoró y su historia de amor