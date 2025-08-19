Deportes

Los grandilocuentes elogios de Xabi Alonso a Mastantuono tras su debut en el Real Madrid: “Tiene pinta, no le pesa la camiseta”

El entrenador de la Casa Blanca apostó por el juvenil argentino en el segundo tiempo del triunfo ante el Osasuna, por la Liga de España

El debut oficial de Mastantuono con la camiseta blanca, en el triunfo por 1-0 ante Osasuna en la primera fecha de la Liga Española, se convirtió en uno de los focos de atención de la jornada. El exjugador de River Plate, con apenas 18 años, ingresó en la segunda mitad y fue recibido por una ovación que evidenció la magnitud de las expectativas depositadas en su figura. El estadio respondió con aplausos de pie cuando el entrenador Xabi Alonso lo llamó a los 63 minutos y lo envió al campo en el minuto 67, en reemplazo de Brahim Díaz. El cántico “Franco Franco” retumbó en las tribunas, subrayando el impacto inmediato de su presencia.

Desde el calentamiento previo, los altoparlantes del Bernabéu destacaron la inclusión de Mastantuono en la convocatoria, lo que generó una reacción inmediata entre los aficionados. Su posicionamiento inicial sobre el sector derecho mostró la intención del cuerpo técnico de aprovechar su zurda y su capacidad asociativa. En su primer contacto relevante con el balón, protagonizó un intercambio con Federico Valverde, pidiendo la pelota y buscando protagonismo en el ataque, una actitud que se repitió durante toda su participación.

El momento más electrizante de la noche llegó cuando Mastantuono se encontró con una de las oportunidades más claras del partido: tras una combinación con Gonzalo García, el juvenil argentino remató de zurda, pero el arquero Sergio Herrera desvió el balón sobre la línea, frustrando el grito de gol que el Santiago Bernabéu ya anticipaba.

Antes, ejecutó un tiro de esquina con precisión hacia Aurélien Tchouaméni, generando una ocasión clara que se perdió apenas afuera del arco.

El hombre del Real Madrid obligó a una tapada de Sergio Herrera

Al concluir el encuentro, recibió el saludo de sus compañeros y el reconocimiento explícito de Xabi Alonso, quien le brindó una muestra de confianza clave en su primer partido en la máxima categoría del fútbol español. Ese respaldo también surgió en la conferencia de prensa post encuentro.

Cuando le consultaron por los debutantes (Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y el enlace ex River, de 18 años), el orientador señaló: “Les he visto que no les ha pesado ni la camiseta ni el pisar en el Bernabéu. Han tenido una actuación correcta, han jugado serios, no han cometido errores. Los que han iniciado y Franco han dado buena energía, ha sido buena la mezcla con los que ya estaban. Ahora tenemos que preparar para el siguiente. Me quedo con cosas positivas”.

Pero, luego, al ex coach del Bayer Leverkusen le preguntaron específicamente por Mastan. Y ahí los elogios se incrementaron: “Tiene pinta. Ha tenido buenos minutos. No había podido estar entrenando con nosotros, pero tenía muchas ganas y a veces lo anímico y lo emocional pesan más que lo trabajado. Ha tenido un buen impacto y es una buena noticia que haya hecho su debut”.

Tchouaméni resolvió el avance con un cabezazo desviado

Dani Carvajal, referente del Merengue y quien ingresó al campo junto a Mastantuono, también le dedicó palabras elogiosas. “Es un chico con mucha personalidad, quiere el balón, nos puede dar mucho, la verdad. Es muy pronto para hacer una evaluación, con 18 años saltar al Madrid... Me gusta la personalidad que tiene. Es un chico joven, necesita tiempo. Nos complementa mucho a la plantilla”, rubricó.

El Real Madrid enfrentará a Real Oviedo como visitante este domingo a las 16:30 (hora argentina), mientras que Osasuna buscará recuperarse el mismo día a partir de las 12 frente a Valencia en condición de local.

