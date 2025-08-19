Los Boston Celtics oficializaron su venta en una impactante cifra y sacudieron la NBA

Los Boston Celtics, la franquicia más laureada de la NBA, fueron vendidos en una impactante cifra (Credit: Brian Fluharty-USA TODAY Sports/File Photo)

La transferencia de propiedad de los Boston Celtics quedó oficialmente consumada este martes, cuando William “Bill” Chisholm finalizó la adquisición de la franquicia más laureada de la NBA. El acuerdo ubica a Chisholm como gobernador principal tras una operación valorada en más de 6.100 millones de dólares, cifra récord absoluta no solo en la liga, sino entre todas las franquicias deportivas profesionales estadounidenses.

La operación atravesó sus etapas finales en agosto, a partir de la aprobación unánime de la Junta de Gobernadores de la NBA. Chisholm, magnate de capital privado de 56 años, casado y con tres hijos, se convierte así en el máximo accionista y propietario de los Celtics, con una posición accionaria mayoritaria de al menos el 51%. Está previsto que alcance el control total de la franquicia en 2028, cuando el valor estimado del club podría ascender a 7.300 millones de dólares, estableciendo así un nuevo techo para las operaciones deportivas en América del Norte.

La estructura directiva que asume el mando fue comunicada oficialmente por la institución de Boston. Bill Chisholm llevará la responsabilidad ejecutiva máxima bajo el cargo de gobernador. Funcionando como soporte clave permanecerán Wyc Grousbeck, quien ejercerá como copropietario y nuevo director ejecutivo, y Aditya Mittal, ambos en calidad de gobernadores suplentes. La toma de decisiones estratégicas y la gestión empresarial recaerán en un directorio integrado, además de Chisholm, por Grousbeck, Mittal, Bruce Beal, Andrew Blacklci, Dom Ferrante, Rob Hale, Mario Ho e Ian Loring. El fondo internacional de inversiones Sixth Street figura también como uno de los principales accionistas involucrados en la adquisición.

La noticia implica la culminación de un ciclo iniciado en 2002, cuando el grupo liderado por Wyc Grousbeck adquirió los Celtics por 360 millones de dólares. Bajo su gestión, la franquicia verde conquistó dos campeonatos –el último en la temporada 2023/24–, fue subcampeón en dos ocasiones y sumó 20 clasificaciones a playoffs en 23 temporadas, consolidando su presencia como una de las instituciones más relevantes en el panorama del básquetbol estadounidense. Grousbeck queda ahora implicado en la gestión y tareas ejecutivas, como continuidad de un largo ciclo de liderazgo.

El proceso de venta se aceleró cuando la directiva de Boston comunicó la intención de buscar nuevos inversores poco después de conquistar el 18° título NBA, marca que inscribe a la franquicia como la más exitosa de la liga. La puja despertó el interés de diversos actores económicos globales, pero Chisholm se impuso con una oferta aceptada en marzo que fijó el valor de la operación en más de 6.100 millones de dólares. Esta cifra superó cualquier antecedente en la compra de equipos deportivos profesionales en Estados Unidos, aunque una negociación parcial sobre los Los Angeles Lakers durante el mismo período permitió estimar un valor de mercado de hasta 10 mil millones de dólares para la entidad angelina.

El ejecutivo nació y creció en el área de Boston y reconoció en sus primeras palabras públicas su condición de admirador histórico del equipo. De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la franquicia, expresó su agradecimiento a la junta y al equipo administrativo saliente, con mención directa para Grousbeck, Brad Stevens y el resto del grupo directivo: “Nos comprometemos a mantener la orgullosa historia de los Celtics y a aumentar las expectativas para que el equipo vuelva a alcanzar el siguiente nivel de títulos”.

Como parte de la transición institucional, Chisholm subrayó su agradecimiento a la gestión histórica que ejercieron tanto Grousbeck como Steve Pagliuca y su grupo, destacando la implicancia de su tarea durante más de dos décadas y remarcando el impacto de sus acciones en la franquicia y la comunidad de Boston.

El comunicado de los Celtics confirmó el paquete ejecutivo. Wyc Grousbeck asumirá la dirección general y encabezará la estrategia institucional, conjunción a su rol de copropietario. Rob Hale permanecerá liderando las operaciones comerciales globales del club. Los ejecutivos del consejo de administración del grupo Chisholm, todos miembros del Salón de la Fama, integrarán una estructura pensada para garantizar la continuidad de la excelencia empresarial y deportiva en el corto y mediano plazo.

La adquisición se formalizó tras la aprobación unánime de los órganos rectores de la NBA, etapa protocolar que concluyó la semana previa al intercambio de activos. El martes, la transferencia de fondos materializó la cesión accionaria, completando el movimiento societario más voluminoso en la historia de Boston y la liga norteamericana.

La temporada entrante representa un desafío particular para la franquicia. El equipo no podrá contar con su principal figura, Jayson Tatum, lesionado de gravedad y descartado para el próximo ciclo competitivo, situación que abre interrogantes en torno a la nueva gestión y dirección deportiva en la era Chisholm.

En paralelo al proceso de venta de los Boston Celtics, la NBA vivió otro movimiento histórico con el traspaso de la participación mayoritaria de los Los Angeles Lakers. El empresario estadounidense Mark Walter alcanzó un acuerdo para adquirir el control de la icónica franquicia angelina valorando la operación en 10.000 millones de dólares, aunque aún no es oficial. La familia Buss, al frente del club desde 1979, conservará un rol relevante en la gestión diaria, con Jeanie Buss manteniéndose como gobernadora tras la transacción. Walter, presente como accionista minoritario desde 2021 y con experiencia en la dirección de otros equipos como Los Angeles Dodgers, capitalizó su derecho de preferencia para tomar la mayoría accionaria.

La venta de los Portland Trail Blazers también se sumó a la lista de transacciones históricas en la liga. El empresario Tom Dundon, conocido por su gestión en los Carolina Hurricanes de la NHL, acordó la adquisición de la franquicia de Oregon por más de 4.000 millones de dólares.

El comunicado de los Boston Celtics:

Tras la aprobación unánime de la Junta de Gobernadores de la NBA, un grupo de inversores liderado por William Chisholm ha completado la adquisición de una participación mayoritaria en los Boston Celtics, 18 veces campeones de la NBA.

Chisholm ocupará el cargo de gobernador, y Wyc Grousbeck y Aditya Mittal serán gobernadores suplentes. Grousbeck será copropietario y nuevo director ejecutivo, se encargará de la estrategia del club y de las operaciones comerciales globales, y seguirá siendo el líder de los negocios actuales, Rob Hale. Entre los miembros del consejo de administración del Grupo Chisholm y del equipo de propiedad y gestión empresarial de los Celtics se encuentran Grousbeck, Mittal, Bruce Beal, Andrew Blacklci, Dom Ferrante, Rob Hale, Mario Ho e Ian Loring, todos ellos miembros del Salón de la Fama. La empresa de inversión global Sixth Street también es uno de los principales participantes en la transacción.

“Es un honor tener la oportunidad de liderar este equipo”, dijo Chisholm, que nació y se crió cerca de Boston y ha sido fanático del equipo toda su vida. “Me siento muy afortunado de estar aquí como parte de este nuevo grupo de inversores, trabajando junto a todas las personas increíbles que han construido el extraordinario legado de los Celtics. En nombre de nuestra junta directiva, quiero dar las gracias al equipo directivo saliente, a Wyc, a Brad Stevens y al resto de los Celtics por haberlo hecho posible. Nos comprometemos a mantener la orgullosa historia de los Celtics y a aumentar las expectativas para que el equipo vuelva a alcanzar el siguiente nivel de títulos”.

Grousbeck añadió: “Ha sido un honor y el trabajo de mi vida durante los últimos 23 años. Esta increíble aventura continúa ahora. Estoy emocionado por codirigir el club junto a Bill mientras planificamos la próxima etapa de nuestra historia”.

Chisholm añadió: “Quiero dar las gracias especialmente a Wyc, Steve Pagliuca y su grupo por su gestión de los Celtics durante los últimos 23 años; ha sido un verdadero privilegio contar con ellos para hacer lo que han hecho por los Celtics y la comunidad”.