Deportes

Nuevo impacto en la NBA: la asombrosa cifra por la que vendieron a los Portland Trail Blazers

La franquicia pasó a manos de Tom Dundon, propietario de los Carolina Hurricanes de la NHL. No se mudará de Oregon

Guardar
Los Trail Blazers vienen de
Los Trail Blazers vienen de ser decimosegundos en la Conferencia Oeste (John E. Sokolowski-Imagn Images)

La venta de los Portland Trail Blazers marcó un nuevo hito en la NBA, tras confirmarse el acuerdo por el que Tom Dundon, propietario de los Carolina Hurricanes de la NHL, adquirirá la franquicia por una cifra que supera los USD 4.000 millones. Según informó ESPN, la operación representa una de las transacciones más significativas en el ámbito deportivo estadounidense y asegura la permanencia del equipo en Portland, Oregón.

Fuentes consultadas por la cadena detallaron que Dundon, junto a un grupo de inversores que incluye a Marc Zahr, copresidente de Blue Owl Capital, y Sheel Tyle, fundadora y codirectora ejecutiva de Collective Global, con sede en Portland, lidera la compra. El acuerdo, confirmado este miércoles, se produce tras meses de negociaciones con los herederos de Paul G. Allen, el multimillonario y cofundador de Microsoft, quien adquirió los Trail Blazers en 1988 por USD 70 millones. Desde el fallecimiento de Allen en 2018, su hermana Jody Allen ha ejercido como gobernadora del equipo y albacea del Fideicomiso Paul Allen, responsable de la gestión y eventual venta de la franquicia.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la intención de Dundon y su grupo de mantener la franquicia en Portland. Esta decisión responde tanto a la historia del equipo como a la importancia de su arraigo local, y se alinea con los planes de los nuevos propietarios de negociar una alianza público-privada con la ciudad y el estado para asegurar el futuro del estadio y su entorno.

El proceso de venta se formalizó en mayo, cuando los Trail Blazers anunciaron oficialmente su disponibilidad en el mercado. El Fideicomiso Paul Allen, siguiendo las disposiciones testamentarias del antiguo propietario, determinó que todos los ingresos obtenidos por la venta se destinarán a iniciativas filantrópicas, cumpliendo así con el legado de Allen. ESPN subrayó que la operación excluye otros activos deportivos gestionados por el fideicomiso, como los Seattle Seahawks de la NFL y la participación del 25% en los Seattle Sounders de la MLS, que permanecerán bajo control del patrimonio.

Los Blazers vienen de finalizar en el puesto 12 de la Conferencia Oeste de la NBA. La franquicia ostenta un campeonato en 1977, dos apariciones en las Finales en 1990 y 1992, y una larga racha de 21 apariciones consecutivas en playoffs de 1983 a 2003.

El contexto de la venta incluye movimientos estratégicos recientes, como la transferencia del estadio Moda Center a la ciudad de Portland por un dólar y la venta del terreno subyacente por USD 7 millones en 2024. Posteriormente, se estableció una alianza público-privada para la renovación del recinto y sus alrededores, acompañada de un nuevo contrato de arrendamiento hasta 2030. Además, la NBA firmó este año nuevos acuerdos de derechos de transmisión con ESPN, NBC y Amazon, valorados en USD 77.000 millones por un periodo de 11 años, lo que refuerza el atractivo económico de las franquicias de la liga.

La magnitud de la operación coloca la venta de los Trail Blazers en un contexto de transacciones récord dentro de la NBA. En abril, los Minnesota Timberwolves cambiaron de manos por USD 1.500 millones, mientras que los Boston Celtics y Los Ángeles Lakers, dos de las franquicias más laureadas de la liga, fueron vendidos este año por USD 6.100 millones y USD 10.000 millones, respectivamente.

El dinamismo del mercado de franquicias en la NBA evidencia el creciente valor de estos activos y la tendencia a acuerdos de cifras sin precedentes en el deporte profesional estadounidense, en base al poder de llegada de la liga de baloncesto más competitiva y popular del mundo.

Temas Relacionados

deportes-internacionalPortland Trail BlazersNBATom Dundondeportes-argentina

Últimas Noticias

Independiente empata con Universidad de Chile como visitante por la ida de los octavos de final de la Sudamericana

El Rojo, que tuvo un comienzo errático en el semestre, abre el cruce en el Estadio Nacional. Televisa ESPN y DSports

Independiente empata con Universidad de

La brutal autocrítica de Luis Enrique tras el título del PSG y qué dijo del arquero que reemplazó a Donnarumma

El entrenador reconoció la superioridad del Tottenham en la Supercopa de Europa y elogió la reacción de su equipo

La brutal autocrítica de Luis

Cambios que traen buenos recuerdos para los hinchas de Boca: el 11 que planea Russo para visitar a Independiente Rivadavia

El entrenador probó un equipo con variantes, de cara al duelo del domingo en Mendoza por el Torneo Clausura

Cambios que traen buenos recuerdos

La intimidad de Mastantuono antes de la presentación en el Real Madrid: “Lo definen como ‘un niño con la sangre helada’”

Un medio español contó cómo fueron los primeros días del ex River en España: la música que escucha, quiénes lo acompañan y la búsqueda de una casa

La intimidad de Mastantuono antes

Estudiantes venció 1-0 a Cerro Porteño sobre el final y logró una ventaja clave por la ida de los octavos de la Libertadores

El Pincha se llevó la victoria con el gol de Santiago Ascacibar a través de un penal en la última jugada del encuentro

Estudiantes venció 1-0 a Cerro
ÚLTIMAS NOTICIAS
Muertes por fentanilo: “Se aplicaron

Muertes por fentanilo: “Se aplicaron cerca de 40 mil dosis contaminadas”, alertó un diputado

Por qué los pequeños cambios son clave para adoptar hábitos saludables, según Alberto Cormillot

“Estoy asustada, venime a buscar”: denunció que un chofer de auto de aplicación quiso secuestrar a su hija

Megalicitación: por los pesos que quedaron sin absorber, el Gobierno anunció una nueva y sorpresiva colocación de deuda

El cambio climático podría provocar una reducción del 80% en las poblaciones de renos del Ártico

INFOBAE AMÉRICA
Julio de 2025 fue el

Julio de 2025 fue el mes más letal para civiles en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa

La poderosa hermana de Kim Jong-un rechazó las versiones de Corea del Sur sobre los altavoces en la frontera

El salmón salvaje enfrenta una caída sin precedentes, las razones detrás de su amenaza de extinción

Rusia intensifica su ofensiva en el este de Ucrania con nuevos avances en Donetsk

Aliados de Ucrania impulsarán un endurecimiento de las sanciones a Rusia si Putin no acepta una tregua en la cumbre con Trump

TELESHOW
Jimena Barón celebró los 2

Jimena Barón celebró los 2 meses de vida de su hijo y sorprendió al confesar cómo se encuentra: “Pasada de cansancio”

La divertida fiesta de cumpleaños que Juana Repetto organizó para el cumpleaños de su hijo Toribio

Un exparticipante de Gran Hermano debutó en Cuestión de peso y sorprendió con sus confesiones: “Llegó el momento de un cambio”

La tajante respuesta de Cazzu al hablar de la cuota alimentaria que le pasa Christian Nodal: “No tenemos un acuerdo justo”

La emoción de Cristina, la mamá de Julieta Prandi, tras el fallo de la Justicia: “A seguir adelante”