Huracán recibe a Once Caldas con la misión de revertir la serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana

En medio de las tormentas que azotaron a Buenos Aires, Huracán recibirá a Once Caldas, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la obligación de revertir el resultado tras caer 1-0 en la altura de Manizales en el choque de ida.

En el estadio Tomás Adolfo Ducó se jugará la revancha desde las 19, y el equipo que avance a los cuartos de final tendrá que medirse con el ganador de la llave que animarán Independiente del Valle y Mushuc Runa. Naturalmente, las condiciones climáticas podrían complicar al espectáculo y la posible suspensión dependerá de la decisión del árbitro brasileño Paulo Cesar Zanovelli da Silva, cuando los protagonistas salgan a la cancha. La transmisión televisiva estará a cargo de ESPN y Disney+.

El combinado colombiano logró una mínima ventaja en el primer encuentro, disputado el martes pasado en el estadio Palogrande de Manizales, gracias a un tanto de penal de Dayro Moreno, en la única pelota que no pudo contener el arquero Hernán Galíndez, figura del partido con sus notables atajadas.

El equipo de Frank Darío Kudelka sintió el rigor de los 2.150 metros de altura, pero ahora apostará por hacerse fuerte de local para revertir el resultado ante un elenco cafetero que no pasa por el mejor momento futbolístico.

El ‘Globo’ sumó tres puntos por el torneo argentino el último sábado tras derrotar a Argentinos Juniors como local por 1-0, con gol de Agustín Urzi sobre el final, que lo ubicó en el tercer lugar de la Zona A del Calusura, con nueve puntos en cinco presentaciones.

Por su parte, Once Caldas visitó a Alianza Valledupar el viernes y regresó con un punto tras el empate 0-0 en un encuentro en el que Hernán Darío Herrera paró en cancha a mayoría de suplentes, lo que deja al ‘Albo’ en el anteúltimo lugar de la tabla del torneo colombiano, con solo tres puntos en seis partidos.

Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez, Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez, Leonel Pérez, Leonardo Gil, Juan Francisco Bisanz, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral, Matías Tissera. Entrenador: Frank Darío Kudelka.

Once Caldas: James Aguirre, Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jaider Riquett, Juan David Cuesta, Mateo García, Michael Barrios, Luis Sánchez, Alejandro García, Mateo Zuleta, Dayro Moreno. Entrenador: Hernán Darío Herrera.

Hora: 19

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Brasil).

TV: ESPN y Disney+

Estadio: Tomás Adolfo Ducó, Buenos Aires, Argentina.