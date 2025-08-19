El show de Cristiano Ronaldo en su clasificación a una nueva final con Al Nassr: asistencia clave y regalo a los hinchas

Con asistencia de Cristiano Ronaldo, Al Nassr le ganó a Al Ittihad Los conducidos por Jorge Jesus vencieron 2-1 en Hong Kong y pasaron a la final de la Supercopa de Arabia Saudita

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo se llevó un partido decisivo ante el Al Ittihad de Karim Benzema en el estreno de Jorge Jesus como entrenador del equipo. La victoria 2-1 en el Estadio Hong Kong por las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita tuvo el condimento de que el equipo de CR7 jugó con un hombre menos desde los 25 minutos por la expulsión de Sadio Mané, pero la inferioridad numérica jugó en contra de sus rivales. Y una asistencia de uno de los mejores jugadores de la historia inclinó la balanza para ir en busca de su primer título oficial con esta camiseta.

El comienzo del encuentro no le envidió nada a las mejores ligas del mundo. Con mucho atrevimiento, los dos conjuntos tuvieron una propuesta audaz y los primeros minutos fueron de un ida y vuelta intenso, sin mitad de cancha. Eso generó que haya dos goles en los primeros 16 minutos de juego. Mané rompió la paridad a los 10′ tras un centro de Marcelo Brozovic y, seis más tarde, Steven Bergwijn empujó la pelota a la red después de un pase de Moussa Diaby.

Con el trámite igualado, el senegalés pasó de héroe a villano por una acción intrascendente. En medio de una disputa por la pelota, Sadio Mané se extralimitó: intentó ganarle la pulseada al defensor que defendía la pelota para que la tomara su arquero entre las manos y el africano terminó pisando al guardameta Hamed Al-Shanqiti a la altura del estómago. En primera instancia, el árbitro le mostró la amarilla, pero cambió su decisión a instancias del VAR para expulsarlo de manera temprana promediando la etapa.

A partir de ahí, Al Nassr no se vio debilitado, sino todo lo contrario. La superioridad numérica llenó de presiones a los Tigres, que nunca estuvieron cómodos. Benzema jugó muy lejos del área y, por momentos, terminó siendo un extremo izquierdo en múltiples ataques. Bajo este escenario, Cristiano Ronaldo apareció en un momento caliente para facilitar la ventaja clave a sus compañeros.

Un envío largo en profundidad de Mohamed Simakan lo dejó mano a mano contra Al-Shanqiti y, en lugar de gritar su gol, le cedió la pelota a João Félix para que tocara el balón a la red cuando el reloj marcaba 60 minutos. La jugada fue anulada por un presunto fuera de juego del Bicho, pero finalmente la tecnología volvió a entrar en acción para darle justicia al resultado y validar la posición del delantero de 40 años.

El Bicho jugará la final de la Supercopa de Arabia Saudita después de imponerse al Al Ittihad de Benzema en semifinales

De esta manera, Cristiano Ronaldo llegó a las 258 asistencias de su carrera en 1282 presencias y no pudo achicar la brecha de 62 tantos que aún le faltan para llegar a los 1.000 goles en su trayectoria. Por otro lado, la diferencia pudo ser mayor, pero le anularon el doblete a Félix por una falta del propio Ronaldo a Fabinho en el nacimiento de la acción.

En su retirada del campo de juego, el atacante luso se mostró con un ánimo exultante, y lo celebró dándoles un regalo a los fanáticos ubicados en una de las bandejas más próximas al estadio: lanzó su camiseta a la tribuna, y rápidamente muchos hinchas se codearon para quedarse con ese regalo tan preciado. Cabe destacar que el delantero vio el tramo final del duelo en el banco después de ser reemplazado por Angelo a los 90 minutos.

La máxima figura del Al Nassr ya ganó el Campeonato de Clubes Árabes en su estadía con el club, pero ese trofeo no es reconocido por la FIFA. Con esa aclaración, está a un partido de levantar su primer título oficial con la entidad. Será la tercera final que dispute en torneos validados por la casa madre del fútbol con el cuadro asiático. Las dos veces anteriores perdió ante Al Hilal por la Copa del Rey y la Supercopa, ambas en 2024.

Su rival saldrá este miércoles del cruce entre Al Qadsiah y Al Ahli. Este último club entró al torneo en reemplazo del Al Hilal, que se bajó por cuestiones organizativas después de competir hace pocos días en el Mundial de Clubes. La definición será este sábado desde las 9 (hora argentina).