Las imágenes del primer entrenamiento de Franco Mastantuono en Real Madrid: cuándo podría debutar

Franco Mastantuono tuvo su primera práctica en Real Madrid (@realmadrid)

Después de dos meses de espera desde la confirmación de su traspaso, Franco Mastantuono ya viste oficialmente la camiseta blanca del Real Madrid. El club difundió este viernes las primeras imágenes del mediocampista argentino en el entrenamiento junto a sus nuevos compañeros, horas después de una presentación formal que marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional.

El acto protocolar de bienvenida se realizó este jueves 14 de agosto, fecha coincidente con el cumpleaños número 18 del futbolista, requisito indispensable para formalizar su inscripción en la plantilla de la Casa Blanca. Tras su paso por River Plate, Mastantuono concretó su llegada al Merengue, pero debió aguardar semanas para integrarse de manera plena al día a día del plantel. Ahora, el jugador ya se encuentra bajo las órdenes del técnico Xabi Alonso, quien se incorporó recientemente al banquillo madridista para renovar la apuesta europea del club.

En sus primeras horas en la capital española, Mastantuono relató sus sensaciones y expectativas inmediatas. “Tenía ansiedad por querer sumarme ya con el equipo. Fueron días muy lindos porque no conocía Madrid, es una ciudad muy linda donde me sentí muy cómodo. Esperaba este día con ansiedad. Ahora debo pensar en lo que viene que es entrenar mañana. Esperaré mañana a entrenar y ahí sabré mejor, creo que estoy preparado y espero estarlo para poder ayudar al equipo y que esta primera etapa no me cueste, para ya poder competir y jugar”, afirmó durante la conferencia de prensa posterior a su presentación.

La Casa Blanca, en su sitio web, informó que “los jugadores comenzaron con una sesión de activación en el gimnasio y una fase de vídeo con análisis táctico en el interior. Sobre el césped, el equipo llevó a cabo un entrenamiento marcado por una gran intensidad, en el que realizaron ejercicios de combinación y llegadas, tiros a portería y partidos de cinco contra cinco en dos campos. Finalizaron con series físicas. Mastantuono completó la primera sesión de trabajo con sus nuevos compañeros tras ser presentado ayer. Camavinga, Endrick, Bellingham y Mendy continúan con sus procesos de rehabilitación".

El Real Madrid afrontará su primer partido de la Liga de España el próximo martes 19 de agosto ante Osasuna, en el Estadio Santiago Bernabéu. Según Marca, producto de algunas bajas de peso en la zona media, el argentino tiene posibilidades de sumar minutos en el compromiso ante los de Pamplona. “Las bajas en el centro del campo del Real Madrid (Bellingham y Camavinga están descartados para el debut liguero y Valverde arrastra una sobrecarga) parecen asegurar que el nuevo jugador del Madrid, cuarto fichaje de este mercado estival, podría tener minutos en el partido del próximo martes ante Osasuna", remarcó el diario de la capital española.

En su defecto, el calendario del equipo madrileño contempla presentaciones relevantes que podrían presentar alguna oportunidad para la aparición del juvenil en el corto plazo. El domingo 24 de agosto, el Real Madrid visitará a Real Oviedo en la segunda jornada de La Liga. Una semana después, el sábado 30 de agosto, será local ante Mallorca, en donde el argentino podría sumar minutos dependiendo de su evolución física y futbolística en los entrenamientos.

Tras la práctica, el argentino dialogó con Real Madrid TV dejando sus sensaciones luego de su primer entrenamiento en Valdebebas. “Estoy muy contento. El grupo me recibió muy bien, fue un día muy intenso, con calor, pero lo pude disfrutar mucho”, comenzó. Y luego, añadió: “La calidad de mis compañeros, la velocidad. Es un ritmo muy alto que es muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejorar”.

“Conocí grandes personas que me recibieron muy bien. Muy contento con mi primer día y ojalá que sean muchos y me han recibido de la mejor manera y se lo agradezco mucho”, remató Franco sobre su bienvenida dentro del vestuario de la Casa Blanca.

La adaptación de Mastantuono, que ya debutó oficialmente con la selección argentina mayor en las últimas fechas FIFA y se convirtió en el jugador más joven en hacerlo en un partido formal desde la irrupción de la albiceleste en las Eliminatorias, es monitoreada de cerca por el cuerpo técnico y aficionados. El mediocampista también valoró el rol del entrenador en su decisión de llegar al Real Madrid: “Xabi me contactó, fue muy importante que el entrenador muestre esa confianza en mí. Lo que hablé con él, es una charla privada, pero influyó mucho porque me dio mucha confianza más allá de mi sueño como jugador que era estar en el Real Madrid. Que me haya llamado de la forma que lo hizo también significó mucho”.

A su vez, Mastantuono explicó que piensa en el presente y busca su integración plena antes de fijar objetivos a largo plazo. “Pienso en el ahora, trato de pensar en lo que viene. Obviamente que mi sueño y mi objetivo es tratar estar en el Mundial, voy a luchar para eso. Pero ahora quiero empezar a entrenar ya con el primer equipo mañana. Empezar por poner la cabeza ahí y después ojalá que se vaya dando todo para poder estar en el Mundial”, contó el joven, quien portará el dorsal 30 en el equipo madrileño.

Más adelante, el Real Madrid afrontará retos en diversos frentes. El club comenzará su participación en la Copa del Rey a inicios del año próximo, la Supercopa de España lo medirá ante Atlético Madrid en enero en Arabia Saudita, y la Champions League tendrá el sorteo de fase de grupos el 28 de agosto, con la fase regular pactada para septiembre. El joven argentino tendrá así distintas instancias donde podría comenzar a acumular experiencia europea.

En sus primeras horas en la Casa Blanca, Mastantuono ya interactuó con figuras icónicas del plantel. Relató cómo fue su primer contacto con Jude Bellingham: “Lo crucé en la parte médica. Me recibió de maravillas. Es un jugador que admiro mucho, lo he visto mucho desde Argentina. Es un jugador que me encanta. Me recibió, me dio la bienvenida, así que estoy muy agradecido con él”.

Con una agenda cargada, el ex River está listo para insertarse en una plantilla que buscará protagonismo en cada competencia nacional e internacional. En las próximas semanas, Xabi Alonso evaluará el desempeño y la preparación de Mastantuono para definir cuándo y en qué contexto tendrá su oportunidad oficial de debutar. El club mantiene sus expectativas depositadas en su evolución y en la adaptación a las exigencias de la Liga española y el fútbol europeo de primer nivel.

“Soy un jugador ofensivo, zurdo, casi siempre tirado por derecha. No me gusta mucho describirme a mí como jugador, sino que lo hagan los demás. Aseguro que voy a dejar todo de mí para ayudar al equipo y para que el fan del Real Madrid se sienta identificado conmigo. Vengo a ayudar al equipo en la posición que el técnico decida. Vengo a ayudar en la forma que sea. Sí estoy más acostumbrado a jugar por derecha, también tirado adentro, pero en la posición que juegue mi intención es ayudar. Lo que el técnico decida va a estar bien para que el equipo esté lo mejor posible”, agregó el futbolista.

De este modo, Mastantuono comienza su etapa en uno de los clubes más exigentes del continente, con la meta de ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico y sumar protagonismo en los próximos compromisos del primer equipo. La mirada está puesta en su evolución entre los entrenamientos y su inminente debut oficial, que dependerá de su progreso y adaptación al ritmo de un Real Madrid siempre competitivo.

LAS PRIMERAS IMÁGENES DE FRANCO MASTANTUONO EN LA PRÁCTICA DEL REAL MADRID:

