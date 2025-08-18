Thomas Müller sorprendió al incluir a un ex Boca en su formación ideal junto a Messi y Neuer

Thomas Muller eligió a un ex jugador de Boca para jugar fútbol 5

Thomas Müller se marchó del Bayern Múnich tras 17 temporadas en el club bávaro, que incluyeron 33 títulos en 752 partidos (250 goles y 237 asistencias). El nuevo destino del futbolista de 35 años se remontó a Norteamérica, donde firmó con el Vancouver Whitecaps de la MLS.

La estrella de la Bundesliga, que conquistó el Mundial de Brasil en 2014 tras aquella victoria en la final contra la Argentina de Lionel Messi en el Maracaná, cruzó el océano Atlántico para continuar su carrera en el certamen que reune a las franquicias de Estados Unidos y Canadá, donde se encuentra el astro rosarino, al que también enfrentó en el Viejo Continente cuando La Pulga vistió las camisetas del Barcelona y PSG.

En una de las entrevistas realizadas por la organización del campeonato, Müller fue invitado a confeccionar su alineación ideal para un picado (fútbol 5). Naturalmente, la elección de Lionel Messi como parte de su equipo ideal de fútbol 5 no pasó inadvertida. La decisión de Thomas Müller generó revuelo en las redes sociales, sobre todo por el historial de enfrentamientos memorables entre ambos. Este gesto, lejos de ser una simple preferencia, refleja el reconocimiento del alemán hacia el talento del argentino, a pesar de las intensas batallas que han marcado sus carreras.

Además de mencionar a estrellas internacionales, la sorpresa llegó cuando incluyó a un ex jugador de Boca Juniors para que se destaque en la mitad de la cancha.

Para facilitar su integración en el equipo canadiense, Müller optó por elegir a dos futbolistas del Vancouver Whitecaps: Brian White y Andrés Cubas. Este último, volante argentino nacionalizado paraguayo, se ha consolidado como una de las piezas fundamentales del plantel y cuenta con el aprecio de los hinchas locales. La inclusión del mediocampista en el equipo ideal de Müller fue interpretada como un gesto de respaldo y reconocimiento a su desempeño en el club.

El resto de la alineación propuesta por el alemán la completaron dos históricos de su país: Manuel Neuer y Philipp Lahm, ambos ex compañeros en el Bayern Múnich y en la selección nacional. De este modo, su equipo ideal quedó conformado por Manuel Neuer, Philipp Lahm, Lionel Messi, Brian White y Andrés Cubas.

La última actuación de Müller fue en el Mundial de Clubes, precisamente en Estados Unidos, con el Bayern Múnich. El veterano delantero había estado pensando en el retiro definitivo del fútbol luego de haber alcanzado los cuartos de final con los bávaros en el torneo organizado por la FIFA (perdió 2-0 con PSG). El delantero marcó dos goles al Auckland City en la victoria por 10-0 en la primera fase.

Vancouver Whitecaps, el nuevo hogar de Müller, se encuentra actualmente en el tercer puesto de la Conferencia Oeste, detrás del líder San Diego FC y a dos puntos del escolta, Minnesota United.