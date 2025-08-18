Deportes

Thomas Müller sorprendió al incluir a un ex Boca en su formación ideal junto a Messi y Neuer

El alemán, que acaba de desembarcar en los Vancouver Whitecaps de la MLS, seleccionó a un argentino nacionalizado paraguayo

Guardar
Thomas Muller eligió a un ex jugador de Boca para jugar fútbol 5

Thomas Müller se marchó del Bayern Múnich tras 17 temporadas en el club bávaro, que incluyeron 33 títulos en 752 partidos (250 goles y 237 asistencias). El nuevo destino del futbolista de 35 años se remontó a Norteamérica, donde firmó con el Vancouver Whitecaps de la MLS.

La estrella de la Bundesliga, que conquistó el Mundial de Brasil en 2014 tras aquella victoria en la final contra la Argentina de Lionel Messi en el Maracaná, cruzó el océano Atlántico para continuar su carrera en el certamen que reune a las franquicias de Estados Unidos y Canadá, donde se encuentra el astro rosarino, al que también enfrentó en el Viejo Continente cuando La Pulga vistió las camisetas del Barcelona y PSG.

En una de las entrevistas realizadas por la organización del campeonato, Müller fue invitado a confeccionar su alineación ideal para un picado (fútbol 5). Naturalmente, la elección de Lionel Messi como parte de su equipo ideal de fútbol 5 no pasó inadvertida. La decisión de Thomas Müller generó revuelo en las redes sociales, sobre todo por el historial de enfrentamientos memorables entre ambos. Este gesto, lejos de ser una simple preferencia, refleja el reconocimiento del alemán hacia el talento del argentino, a pesar de las intensas batallas que han marcado sus carreras.

Además de mencionar a estrellas internacionales, la sorpresa llegó cuando incluyó a un ex jugador de Boca Juniors para que se destaque en la mitad de la cancha.

Para facilitar su integración en el equipo canadiense, Müller optó por elegir a dos futbolistas del Vancouver Whitecaps: Brian White y Andrés Cubas. Este último, volante argentino nacionalizado paraguayo, se ha consolidado como una de las piezas fundamentales del plantel y cuenta con el aprecio de los hinchas locales. La inclusión del mediocampista en el equipo ideal de Müller fue interpretada como un gesto de respaldo y reconocimiento a su desempeño en el club.

El resto de la alineación propuesta por el alemán la completaron dos históricos de su país: Manuel Neuer y Philipp Lahm, ambos ex compañeros en el Bayern Múnich y en la selección nacional. De este modo, su equipo ideal quedó conformado por Manuel Neuer, Philipp Lahm, Lionel Messi, Brian White y Andrés Cubas.

La última actuación de Müller fue en el Mundial de Clubes, precisamente en Estados Unidos, con el Bayern Múnich. El veterano delantero había estado pensando en el retiro definitivo del fútbol luego de haber alcanzado los cuartos de final con los bávaros en el torneo organizado por la FIFA (perdió 2-0 con PSG). El delantero marcó dos goles al Auckland City en la victoria por 10-0 en la primera fase.

Vancouver Whitecaps, el nuevo hogar de Müller, se encuentra actualmente en el tercer puesto de la Conferencia Oeste, detrás del líder San Diego FC y a dos puntos del escolta, Minnesota United.

Temas Relacionados

deportes-internacionalMLSThomas MullerAndrés CubasBoca Juniorsdeportes-argentina

Últimas Noticias

Boca Juniors vence a Independiente Rivadavia en Mendoza y rompe su racha sin ganar

El Xeneize, que acumula 12 partidos sin victorias, vence al conjunto mendocino de Sebastián Villa gracias al gol en contra de Ezequiel Centurión. Transmite ESPN Premium

Boca Juniors vence a Independiente

El debut de Bautista Dadín, la promesa de los USD 100 millones de River: de la asistencia a Driussi a ser reemplazado por un ídolo

El juvenil tuvo sus primeros minutos con la camiseta del elenco de Núñez en la victoria 4-2 ante Godoy Cruz

El debut de Bautista Dadín,

Amagues, pifias y doble carambola forzada por Paredes: el gol de Boca ante Independiente Rivadavia que rompió una impactante racha

A los 30 minutos, el Xeneize se puso en ventaja en Mendoza con un tanto en contra entre Tomás Bottari y el arquero Ezequiel Centurión

Amagues, pifias y doble carambola

Las duras críticas a Simeone por sus cambios en la caída del Atlético de Madrid ante el Espanyol y la enigmática frase del DT

El Colchonero comenzó ganando con un gran gol de tiro libre de Julián Álvarez, pero dejó escapar la victoria en el segundo tiempo

Las duras críticas a Simeone

River Plate goleó 4-2 a Godoy Cruz y alcanzó la cima de la tabla anual

El equipo de Gallardo se hizo fuerte en el Monumental y quedó como el líder de la zona B con goles de Driussi y Galoppo. El Tomba se ubica en la parte baja de ambas tablas

River Plate goleó 4-2 a
ÚLTIMAS NOTICIAS
El director del Colegio Interamericano

El director del Colegio Interamericano de Defensa visitará la Argentina, en la antesala de una importante cumbre militar

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

De botas country a brillos y texturas: cómo fueron los cambios de looks de Taylor Swift durante su carrera

Se activaron las primeras alertas por ciclogénesis: cuándo vuelven las lluvias

El caso del Aquarium de Mar del Plata: qué dice la denuncia que presentó Guillermo Montengro

INFOBAE AMÉRICA
Así fue el operativo de

Así fue el operativo de seguridad que desplegaron los seguidores de Evo Morales para evitar que sea detenido durante las elecciones en Bolivia

Air Canada canceló la reanudación de vuelos debido a la continuación de la huelga

El Frente reformista iraní pidió al régimen suspender el enriquecimiento de uranio, liberar a presos políticos y revisar cuestiones de género

Jorge “Tuto” Quiroga aseguró que Bolivia “cambiará dramáticamente” tras las elecciones

El fenómeno Labubu: arte, mercado y los nuevos dilemas de la propiedad intelectual en la era viral

TELESHOW
Dalila contó intimidades de su

Dalila contó intimidades de su vínculo con El Polaco y apuntó contra Barby Silenzi: “No es una señora”

El emotivo homenaje de Pampita a su hija Blanca en el Día de la Niñez: una foto familiar que tocó corazones

Cierre de listas: Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Karen Reichardt y otros “candidatos famosos” para las elecciones 2025

Julieta Prandi habló del temor de sus hijos hacia su padre, Claudio Contardi: “Ninguno de los dos quería volver a verlo”

Toto Kirzner celebró sus 27 años: los saludos de Adrián Suar y Araceli González