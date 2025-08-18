Deportes

El DT argentino que dirige en un equipo de Primera y está en la mira del Santos de Neymar

Tras la salida de Cléber Xavier, el Peixe tiene en el radar a un DT de la Liga Profesional

Guardar
El Santos se quedó sin
El Santos se quedó sin DT y un argentino podría ocupar el puesto (REUTERS/Thiago Bernardes)

El Santos de Neymar Jr. está inmerso en una profunda crisis futbolística. Tras perder de manera categórica por 6-0 ante el Vasco Da Gama, el entrenador, Cléber Xavier, dejó su cargo y en las últimas horas surgió el nombre de un DT argentino para que asuma el puesto y enderece el rumbo del elenco paulista.

Según indica el portal brasileño UOL, la directiva del Peixe ha iniciado un proceso de evaluación de candidatos para ocupar el banco, y entre los nombres considerados se destaca el de Mauricio Pellegrino, quien actualmente dirige a Lanús y atraviesa un momento positivo en el fútbol argentino. El equipo se ubica en la segunda posición del Grupo B del Torneo Clausura y se encuentra en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El hecho de que Pellegrino no tenga una cláusula de rescisión en su contrato con Lanús, que expira en diciembre, representa una ventaja estratégica para cualquier club interesado en sus servicios. Esta condición contractual, según información recabada por UOL, facilita la posibilidad de una negociación directa y sin penalizaciones económicas, un aspecto que cobra especial relevancia en el contexto actual del club brasileño.

Pellegrino aparece en el radar
Pellegrino aparece en el radar del Santos (@clublanus)

El recorrido profesional de Pellegrino aporta argumentos sólidos a su candidatura. Tras retirarse como futbolista, el exdefensor inició su trayectoria como asistente técnico en Liverpool y Inter de Milán entre 2008 y 2010. Posteriormente, asumió la dirección técnica de equipos europeos como Southampton, Valencia, Alavés y Leganés. Su experiencia se extiende también a Sudamérica, donde dirigió a la Universidad de Chile antes de recalar en Lanús. Además, condujo a Vélez Sarsfield.

La situación deportiva de Santos añade urgencia a la decisión. El club ocupa el 15° puesto en la tabla, con 21 puntos en 19 partidos, una posición que lo mantiene cerca de la zona de descenso. Esta coyuntura obliga a la directiva a considerar perfiles con experiencia internacional y capacidad de reacción inmediata.

En el proceso de selección, UOL ha confirmado que la dirigencia de Santos mantiene conversaciones con varios candidatos, sin descartar la posibilidad de que el elegido provenga del extranjero, por lo que los nombres de Jorge Sampaoli y Juan Pablo Vojvoda también surgen como opciones.

“Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida”, fueron las palabras que expresó Ney una vez finalizado el encuentro con el Vasco Da Gama.

La autocrítica también se reflejó en las palabras de Neymar, quien, a sus 33 años, atraviesa una etapa de recuperación tras una larga serie de lesiones y había logrado sumar minutos en el campo.

La reacción de la hinchada del Santos fue tan llamativa como el resultado. Ante la pobre actuación de su equipo, los aficionados decidieron dar la espalda al espectáculo, literalmente, en una protesta que fue captada en video y se difundió rápidamente en redes sociales. Además, exigieron la salida del entrenador Cleber Xavier, demanda que fue atendida minutos después de la derrota. El club comunicó oficialmente: “Santos comunica la salida del técnico Cleber Xavier; el club agradece al técnico sus servicios y le desea suerte en su futura carrera”.

La actitud de la hinchada del Santos ante el 0-6

Temas Relacionados

Neymar Jr.SantosMauricio Pellegrinodeportes-argentina

Últimas Noticias

La contundente frase de Oriana Sabatini que alimentó los rumores de la llegada de Paulo Dybala a Boca

La esposa del delantero de la Roma se refirió a las chances de que el campeón del mundo con la selección argentina se sume al Xeneize en 2026

La contundente frase de Oriana

Una ex estrella del Real Madrid demandó a la FIFA por una cifra millonaria: las razones

Se trata de un reclamo por daños y perjuicios por una transferencia frustrada en el 2014. Por qué podría sentar un precedente

Una ex estrella del Real

Las pistas que revelaron la relación entre una estrella del fútbol europeo y una famosa cantante

Jadon Sancho, marginado del Manchester United y uno de los valores más preciados del mercado, y la artista Saweetie protagonizan un noviazgo que quedó al descubierto

Las pistas que revelaron la

Así será el operativo para Racing-Peñarol, tras los padecimientos sufridos por los hinchas de la Academia en la ida

La Academia y el Carbonero se verán las caras este martes en Avellaneda desde las 21:30, por la Copa Libertadores

Así será el operativo para

Los impactantes yates de lujo de las figuras de la Fórmula 1: cuánto cuestan y sus detalles exclusivos

Las celebridades de la Máxima descansan en el mar sobre sus naves. Quién ostenta el más caro y su millonario costo de mantenimiento

Los impactantes yates de lujo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cambios en YPF: la petrolera

Cambios en YPF: la petrolera creó las nuevas vicepresidencias de Finanzas y Administración y Reporting

La Justicia aceptó al Gobierno como querellante en una causa contra Grabois por usurpación

Alerta en la frontera con Chile tras la fuga de tres peligrosos presos en Valparaíso

Alerta naranja por tormentas ante la llegada de la ciclogénesis en el AMBA: para cuándo se esperan las lluvias

Habló uno de los dueños de los animales envenenados en Las Cañitas y reveló cómo fueron los síntomas de la intoxicación

INFOBAE AMÉRICA
Cómo un evento climático extremo

Cómo un evento climático extremo ocurrido hace 8.200 años transformó a la humanidad prehistórica

Irán amenazó con una nueva guerra con Israel podría estallar “en cualquier momento”

Los presidentes de Brasil y Ecuador se reunieron para impulsar el comercio bilateral en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos

El MAS se desploma en el Parlamento de Bolivia: apenas un diputado y sin senadores

Estados Unidos sancionó al ex ministro costarricense Celso Gamboa por narcotráfico y blanqueo de capitales

TELESHOW
Yami Safdie presentó a su

Yami Safdie presentó a su novio Nacho AG: quién es el rapero que la enamoró y su historia de amor

Habló Tania González Ledesma, la supuesta amante de Martín Demichelis: “No me siento responsable de su separación”

Carmen Barbieri lloró al aire por la muerte de Alberto Martín: “¡Te voy a extrañar tanto!”

Valentina Zenere y Ana Garibaldi de En el barro recordaron a Locomotora Oliveras: “Da pena que no se haya podido ver”

El motivo detrás de la ausencia de la China Suárez en la primera temporada de En el Barro: “Falta menos”