El DT argentino que dirige en un equipo de Primera y está en la mira del Santos de Neymar

El Santos se quedó sin DT y un argentino podría ocupar el puesto (REUTERS/Thiago Bernardes)

El Santos de Neymar Jr. está inmerso en una profunda crisis futbolística. Tras perder de manera categórica por 6-0 ante el Vasco Da Gama, el entrenador, Cléber Xavier, dejó su cargo y en las últimas horas surgió el nombre de un DT argentino para que asuma el puesto y enderece el rumbo del elenco paulista.

Según indica el portal brasileño UOL, la directiva del Peixe ha iniciado un proceso de evaluación de candidatos para ocupar el banco, y entre los nombres considerados se destaca el de Mauricio Pellegrino, quien actualmente dirige a Lanús y atraviesa un momento positivo en el fútbol argentino. El equipo se ubica en la segunda posición del Grupo B del Torneo Clausura y se encuentra en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El hecho de que Pellegrino no tenga una cláusula de rescisión en su contrato con Lanús, que expira en diciembre, representa una ventaja estratégica para cualquier club interesado en sus servicios. Esta condición contractual, según información recabada por UOL, facilita la posibilidad de una negociación directa y sin penalizaciones económicas, un aspecto que cobra especial relevancia en el contexto actual del club brasileño.

Pellegrino aparece en el radar del Santos (@clublanus)

El recorrido profesional de Pellegrino aporta argumentos sólidos a su candidatura. Tras retirarse como futbolista, el exdefensor inició su trayectoria como asistente técnico en Liverpool y Inter de Milán entre 2008 y 2010. Posteriormente, asumió la dirección técnica de equipos europeos como Southampton, Valencia, Alavés y Leganés. Su experiencia se extiende también a Sudamérica, donde dirigió a la Universidad de Chile antes de recalar en Lanús. Además, condujo a Vélez Sarsfield.

La situación deportiva de Santos añade urgencia a la decisión. El club ocupa el 15° puesto en la tabla, con 21 puntos en 19 partidos, una posición que lo mantiene cerca de la zona de descenso. Esta coyuntura obliga a la directiva a considerar perfiles con experiencia internacional y capacidad de reacción inmediata.

En el proceso de selección, UOL ha confirmado que la dirigencia de Santos mantiene conversaciones con varios candidatos, sin descartar la posibilidad de que el elegido provenga del extranjero, por lo que los nombres de Jorge Sampaoli y Juan Pablo Vojvoda también surgen como opciones.

“Estoy totalmente decepcionado con nuestro juego. Ustedes tienen todo el derecho a protestar, pero sin violencia, aunque sí tienen derecho a insultar. Es un sentimiento de mucha vergüenza. Nunca había pasado por esto en mi vida”, fueron las palabras que expresó Ney una vez finalizado el encuentro con el Vasco Da Gama.

La autocrítica también se reflejó en las palabras de Neymar, quien, a sus 33 años, atraviesa una etapa de recuperación tras una larga serie de lesiones y había logrado sumar minutos en el campo.

La reacción de la hinchada del Santos fue tan llamativa como el resultado. Ante la pobre actuación de su equipo, los aficionados decidieron dar la espalda al espectáculo, literalmente, en una protesta que fue captada en video y se difundió rápidamente en redes sociales. Además, exigieron la salida del entrenador Cleber Xavier, demanda que fue atendida minutos después de la derrota. El club comunicó oficialmente: “Santos comunica la salida del técnico Cleber Xavier; el club agradece al técnico sus servicios y le desea suerte en su futura carrera”.

La actitud de la hinchada del Santos ante el 0-6