El Santos perdió 6-0 contra Vasco y quedó al borde del descenso: la desgarradora reacción de Neymar y la original protesta del público

La reacción de Neymar tras la caída del Santos 6-0 ante Vasco

La imagen de Neymar retirándose del campo de juego bañado en lágrimas reflejó lo ocurrido en el choque entre Santos y Vasco da Gama, trascendental por la permanencia en el Brasileirao. El elenco paulista venía en franca levantada, pero cayó 6-0 en condición de local ante los cariocas.

Philippe Coutinho, ex compañero y amigo de Ney (se abrazaron y dialogaron animadamente antes del encuentro) convirtió dos goles. Lucas Piton, David Correa da Fonseca, Rayan y Tche Tche firmaron las otras conquistas del golpe que dio el conjunto de Río de Janeiro, que alcanzó a Santos en la tabla de posiciones (con 19 puntos) y ambos elencos quedaron a apenas dos unidades de la zona de descenso. Un presente preocupante y un resultado sorprendente.

El primer tanto del vencedor se dio en el primer tiempo. Fue luego de esa conquista cuando los santistas, que supieron disfrutar de la época dorada de Pelé, pudieron empatar. Luego, Vasco remató el cotejo con una ráfaga de cinco goles en 16 minutos.

La actitud de la hinchada del Santos ante el 0-6

La reacción desconsolada de Neymar, quien luego de una racha eterna de lesiones venía ganando continuidad, no fue la única que se transformó en tendencia en las redes sociales.

Es que los fanáticos, ante la pobre exhibición que estaba ofreciendo su equipo, decidieron realizar una particular protesta en la tribuna: se giraron y les dieron la espalda al espectáculo, en un video que se hizo rápidamente viral. Hubo más: los aficionados pidieron la destitución del entrenador Cleber Xavier, que finalmente ocurrió minutos después de la oprobiosa derrota.

“Santos comunica la salida del técnico Cleber Xavier; el club agradece al técnico sus servicios y le desea suerte en su futura carrera”, rubricó la institución en sus redes sociales. Pero los hinchas no solo exigieron renovación en el banco, sino que pidieron por el regreso de Jorge Sampaoli a la función. El argentino estuvo negociando en las últimas semanas, pero no hubo acuerdo. ¿Se acelerarán las tratativas luego de tamaño golpe?

Uno de los golazos de Coutinho ante Santos

“Es inadmisible perder los tres puntos aquí, tenemos que ser protagonistas. Con respeto a Vasco, era un partido para tres puntos. Tuvimos muchos problemas defensivos”, se quejó Marcelo Texeira, presidente del club.

“Estoy decepcionado totalmente con nuestro juego. La hinchada tiene el derecho de hacer todo tipo de protestas, obviamente sin recurrir a la violencia. Pero insultar y ofender hoy está permitido. Siento mucha vergüenza, nunca había pasado por esto en mi vida. El llanto es de rabia, de todo. Lamentablemente no consigo ayudar. Hoy fue una mierda, esa es la realidad", fue el descargo de Neymar, de 33 años, tras el partido.

“Es una vergüenza jugar así con la camiseta del Santos. Todos tienen que apoyarse en la almohada, ir a casa y pensar qué quieren hacer. Con la actitud de hoy, si vamos a repetir lo que hicimos en el campo, ni siquiera hace falta volver”, concluyó. El conjunto paulista tendrá revancha ante el Bahía el próximo 24 de agosto, por el Brasileirao.