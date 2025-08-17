Deportes

El Santos perdió 6-0 contra Vasco y quedó al borde del descenso: la desgarradora reacción de Neymar y la original protesta del público

El elenco paulista sufrió una escandalosa derrota como local y sigue sufriendo en el Brasileirao

Guardar
La reacción de Neymar tras la caída del Santos 6-0 ante Vasco

La imagen de Neymar retirándose del campo de juego bañado en lágrimas reflejó lo ocurrido en el choque entre Santos y Vasco da Gama, trascendental por la permanencia en el Brasileirao. El elenco paulista venía en franca levantada, pero cayó 6-0 en condición de local ante los cariocas.

Philippe Coutinho, ex compañero y amigo de Ney (se abrazaron y dialogaron animadamente antes del encuentro) convirtió dos goles. Lucas Piton, David Correa da Fonseca, Rayan y Tche Tche firmaron las otras conquistas del golpe que dio el conjunto de Río de Janeiro, que alcanzó a Santos en la tabla de posiciones (con 19 puntos) y ambos elencos quedaron a apenas dos unidades de la zona de descenso. Un presente preocupante y un resultado sorprendente.

El primer tanto del vencedor se dio en el primer tiempo. Fue luego de esa conquista cuando los santistas, que supieron disfrutar de la época dorada de Pelé, pudieron empatar. Luego, Vasco remató el cotejo con una ráfaga de cinco goles en 16 minutos.

La actitud de la hinchada del Santos ante el 0-6

La reacción desconsolada de Neymar, quien luego de una racha eterna de lesiones venía ganando continuidad, no fue la única que se transformó en tendencia en las redes sociales.

Es que los fanáticos, ante la pobre exhibición que estaba ofreciendo su equipo, decidieron realizar una particular protesta en la tribuna: se giraron y les dieron la espalda al espectáculo, en un video que se hizo rápidamente viral. Hubo más: los aficionados pidieron la destitución del entrenador Cleber Xavier, que finalmente ocurrió minutos después de la oprobiosa derrota.

“Santos comunica la salida del técnico Cleber Xavier; el club agradece al técnico sus servicios y le desea suerte en su futura carrera”, rubricó la institución en sus redes sociales. Pero los hinchas no solo exigieron renovación en el banco, sino que pidieron por el regreso de Jorge Sampaoli a la función. El argentino estuvo negociando en las últimas semanas, pero no hubo acuerdo. ¿Se acelerarán las tratativas luego de tamaño golpe?

Uno de los golazos de Coutinho ante Santos

“Es inadmisible perder los tres puntos aquí, tenemos que ser protagonistas. Con respeto a Vasco, era un partido para tres puntos. Tuvimos muchos problemas defensivos”, se quejó Marcelo Texeira, presidente del club.

“Estoy decepcionado totalmente con nuestro juego. La hinchada tiene el derecho de hacer todo tipo de protestas, obviamente sin recurrir a la violencia. Pero insultar y ofender hoy está permitido. Siento mucha vergüenza, nunca había pasado por esto en mi vida. El llanto es de rabia, de todo. Lamentablemente no consigo ayudar. Hoy fue una mierda, esa es la realidad", fue el descargo de Neymar, de 33 años, tras el partido.

“Es una vergüenza jugar así con la camiseta del Santos. Todos tienen que apoyarse en la almohada, ir a casa y pensar qué quieren hacer. Con la actitud de hoy, si vamos a repetir lo que hicimos en el campo, ni siquiera hace falta volver”, concluyó. El conjunto paulista tendrá revancha ante el Bahía el próximo 24 de agosto, por el Brasileirao.

Temas Relacionados

deportes-internacionalSantosVasco da GamaNeymarBrasileiraodeportes-argentinaJorge Sampaoli

Últimas Noticias

Con el debut de una promesa, River Plate le gana a Godoy Cruz por el Torneo Clausura

El equipo de Gallardo, que viene de jugar por la Libertadores ante Libertad, enfrenta al Tomba en el Monumental. Transmite TNT Sports

Con el debut de una

Con formación confirmada, Boca Juniors busca cortar su racha sin ganar frente a Independiente Rivadavia en Mendoza

El Xeneize, que lleva 12 partidos sin victorias, visitará al conjunto mendocino de Sebastián Villa. Transmite ESPN Premium a las 20.30

Con formación confirmada, Boca Juniors

Desde afuera del área y al ángulo: el golazo de Sebastián Driussi, tras asistencia de Dadín en River-Godoy Cruz

El delantero volvió con todo y luego del pase del juvenil, celebró tras una estupenda pegada

Desde afuera del área y

La pelea más extraña de Jake Paul: así “noqueó” al pastel de casamiento de su hermano Logan

El influencer y boxeador tuvo una llamativa actitud en la boda de Logan Paul y Nina Agdal

La pelea más extraña de

“Día top”: el video de Franco Colapinto en una moto acuática durante sus vacaciones antes de volver a la F1

El piloto de Alpine disfruta de un momento de descanso junto al productor musical Bizarrap

“Día top”: el video de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un jubilado de 88 años

Un jubilado de 88 años ahuyentó a los tiros a dos delincuentes que quisieron robar en su casa de Berisso

Cómo un ACV puede impactar en la capacidad de reconocer palabras durante una lectura, según científicos

Escándalo en un control de alcoholemia con una mujer que había cruzado en rojo, chocó y mató

Un cura cercano a Cristina Kirchner y al Papa Francisco será el primer candidato a diputado del peronismo por Santa Cruz

“Dopamine dressing”: por qué la forma de vestirse puede influir en el bienestar emocional

INFOBAE AMÉRICA
El Frente reformista iraní pidió

El Frente reformista iraní pidió al régimen suspender el enriquecimiento de uranio, liberar a presos políticos y revisar cuestiones de género

Jorge “Tuto” Quiroga aseguró que Bolivia “cambiará dramáticamente” tras las elecciones

El fenómeno Labubu: arte, mercado y los nuevos dilemas de la propiedad intelectual en la era viral

Ulises Beisso en el Malba: el rescate de una voz singular en la historia queer rioplatense

Temblor en Chile hoy de 5.1, epicentro del sismo reportado por el CSN

TELESHOW
Toto Kirzner celebró sus 27

Toto Kirzner celebró sus 27 años: los saludos de Adrián Suar y Araceli González

De catsuit y a puro escote, la China Suárez paseó en bicicleta junto a Mauro Icardi en las calles de Turquía: el video

El Día del Niño en las redes: los famosos celebraron con fotos, mensajes y mucha emoción

El álbum íntimo de Valentino López y su novia Carola Sánchez Aloe: entre besos, sonrisas y complicidad

Valeria Lynch hizo bailar y cantar a todos con la vigencia eterna de sus clásicos