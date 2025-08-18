Deportes

Así será el operativo para Racing-Peñarol, tras los padecimientos sufridos por los hinchas de la Academia en la ida

La Academia y el Carbonero se verán las caras este martes en Avellaneda desde las 21:30, por la Copa Libertadores

Guardar
Racing y Peñarol jugarán la
Racing y Peñarol jugarán la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores

Luego de lo que los hinchas de Racing tuvieran que padecer un polémico operativo de seguridad en Uruguay, en donde tuvieron que permanecer casi diez horas en el estadio de Peñarol, la preocupación se trasladó a lo que sucederá con los fanáticos del Carbonero en Argentina, con motivo de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La controversia surgió cuando los hinchas de la Academia que viajaron a la capital uruguaya para el primer partido (que terminó 1-0 para los aurinegros) debieron ingresar al estadio de Peñarol con una antelación de cuatro horas respecto al inicio del encuentro y solo pudieron retirarse una hora y media después del pitazo final. Además, varios asistentes denunciaron un trato hostil por parte de los 1.100 policías presentes, lo que encendió las alarmas sobre la posibilidad de una “venganza” con los visitantes para el partido de vuelta.

En respuesta a estas inquietudes, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) describió el procedimiento para el ingreso de los simpatizantes uruguayos al estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda.

“La apertura de puertas para el público local será como es habitualmente, 3 horas antes del encuentro, mientras que la parcialidad de Peñarol podrá ingresar a partir de las 17, a medida que vayan llegando”, indicó la agencia.

APreViDe detalló que la Policía de la Ciudad será la encargada de reunir a los hinchas de Peñarol en Costanera Sur a partir de las 15. Desde ese punto, los aficionados serán trasladados en grupos hacia Avellaneda, donde la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires tomará el control y habilitará el acceso al estadio a partir de las 17:00.

A diferencia de lo ocurrido en Montevideo, la entrada para los uruguayos no será obligatoria en ese horario, sino que, tal como lo indicó la agencia, irán ingresando a medida que vayan llegando. El partido está programado para este martes las 21:30.

Además, APreViDe informó que el operativo dispuesto para el partido “contará con la participación de alrededor de 850 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 160 de seguridad privada, 280 empleados de Utedyc, 7 ambulancias, 20 socorristas, 2 carpas sanitariass, autobomba, y comisaría móvil”.

Además, explicó cómo serán los ingresos para ambas parcialidades: “Los cortes de calles en las zonas aledañas al estadio se llevarán a cabo a partir de las 15.30 horas en las principales intersecciones: Italia y Av. Belgrano; Colón y Milito, Alsina y Colón; Alsina y Palaá; Alsina y Pastoriza; Colón y Gral. Paz; Pastoriza y Bochini, Colón y Arenales; El público de RACING ingresará al estadio por el acceso de calle Gral. Paz y Colón, Italia y Colón, Alsina y Díaz Vélez. El público de PEÑAROL ingresará al estadio por Av. Colón y Alsina. Puertas N° 24, 26 y 29″.

EL COMUNICADO COMPLETO DE APREVIDE

APreViDe informa que el operativo de seguridad dispuesto para el partido por la Copa Libertadores entre Racing Club y Club Atlético Peñarol de Uruguay, a disputarse este martes 19 de agosto a las 21.30 horas en el Estadio “Presidente Perón”, contará con la participación de alrededor de 850 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 160 de seguridad privada, 280 empleados de Utedyc, 7 ambulancias, 20 socorristas, 2 carpas sanitarias, autobomba, y comisaría móvil.

La apertura de puertas para el público local será como habitualmente, 3 horas antes del encuentro, mientras que la parcialidad de Peñarol podrá ingresar a partir de las 17hs a medida que vayan llegando.

Los cortes de calles en las zonas aledañas al estadio se llevarán a cabo a partir de las 15.30 horas en las principales intersecciones: Italia y Av. Belgrano; Colón y Milito, Alsina y Colón; Alsina y Palaá; Alsina y Pastoriza; Colón y Gral. Paz; Pastoriza y Bochini, Colón y Arenales;

El público de RACING ingresará al estadio por el acceso de calle Gral. Paz y Colón, Italia y Colón, Alsina y Díaz Vélez.

El público de PEÑAROL ingresará al estadio por Av. Colón y Alsina. Puertas N° 24, 26 y 29.

APreViDe recuerda al público evitar EXPRESIONES RACISTAS y ACTITUDES DISCRIMINATORIAS durante el encuentro. En el caso de detectar alguna de estas conductas, se identificará a los protagonistas y se aplicará prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos por la Ley 11.929, y lo que determine la justicia por la Ley 23.592 que dispone penas de prisión de un mes a tres años.

Se encuentra prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificadora de otras entidades deportivas, botellas, papeles (de todo tipo), material pirotécnicos, banderas que inciten a la violencia, y el uso de máscaras, caretas o capuchas. APreViDe advierte que está prohibido el uso de elementos pirotécnicos, en caso de registrar el uso de los mismos en las tribunas, se aplicará la sanción correspondiente.

RECOMENDAMOS CONCURRIR TEMPRANO.

Temas Relacionados

RacingPeñarolCopa Libertadoresdeportes-argentina

Últimas Noticias

Los impactantes yates de lujo de las figuras de la Fórmula 1: cuánto cuestan y sus detalles exclusivos

Las celebridades de la Máxima descansan en el mar sobre sus naves. Quién ostenta el más caro y su millonario costo de mantenimiento

Los impactantes yates de lujo

Sorpresa: pidieron la contratación de Cavani en un poderoso club europeo tras la lesión de su principal figura

El delantero uruguayo de Boca Juniors fue mencionado por una importante figura de Italia

Sorpresa: pidieron la contratación de

Sinner se retiró de la final de Cincinnati cuando perdía 5-0: la desazón del italiano y el gran gesto de Alcaraz

El italiano debió dejar la cancha central del Lindner Family Tennis Center por un cuadro febril. El video

Sinner se retiró de la

“Ojo que la lupita te desnuda”: Ruggeri confesó el peculiar problema que tuvo con sus redes sociales

El ex defensor de la selección argentina reveló que su familia debió ayudarlo: “Por ahí toco sin querer y salta un corazón para acá”

“Ojo que la lupita te

Sin lugar en River, Manuel Lanzini quedó a un paso de jugar en otro club argentino

El mediocampista fue apartado por el Muñeco y podría continuar su carrera en un equipo de la Liga Profesional

Sin lugar en River, Manuel
ÚLTIMAS NOTICIAS
La curiosa evolución de un

La curiosa evolución de un pez ciego: perdió los ojos porque no los necesita y ganó “superpoderes” sensoriales

Rescataron un cachorro de puma yaguarundí que apareció en una casa en la provincia de Santa Fe

La maniobra del falso taxista que se quedaba con las tarjetas de crédito y débito de sus pasajeros y está libre

Ciclogénesis en Argentina: claves para entender el fenómeno que causa lluvias y ráfagas de viento

Impactante accidente en Ezeiza: una camioneta chocó con otra y se incrustó en un restaurante

INFOBAE AMÉRICA
Del azar a la receta

Del azar a la receta perfecta: cómo la ciencia reveló los secretos del chocolate fino más codiciado

Rusia rechazó el posible despliegue de fuerzas de la OTAN en Ucrania: “Hacen todo lo posible para prolongar el derramamiento de sangre”

5 cosas que tienes que saber para disfrutar al máximo de unas vacaciones en Walt Disney World Resort en Florida

Eugenio Coter, un obispo italiano en la Amazonía boliviana: “La Iglesia debe ayudar a superar una visión economicista de la selva”

Una carta para Melania y un traje: así cautivó Volodimir Zelensky a Donald Trump en la Casa Blanca

TELESHOW
Carmen Barbieri lloró al aire

Carmen Barbieri lloró al aire por la muerte de Alberto Martín: “¡Te voy a extrañar tanto!”

Valentina Zenere y Ana Garibaldi de En el barro recordaron a Locomotora Oliveras: “Da pena que no se haya podido ver”

El motivo detrás de la ausencia de la China Suárez en la primera temporada de En el Barro: “Falta menos”

Valeria Aquino y Barby Silenzi, enfrentadas por la presencia en el cumpleaños de su hija Alma: “No fue invitada”

Quién es Mancha La Torre, el amigo íntimo de la China Suárez que la acompaña siempre: su vínculo con Mauro Icardi