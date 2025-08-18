Así será el operativo para Racing-Peñarol, tras los padecimientos sufridos por los hinchas de la Academia en la ida

Racing y Peñarol jugarán la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores

Luego de lo que los hinchas de Racing tuvieran que padecer un polémico operativo de seguridad en Uruguay, en donde tuvieron que permanecer casi diez horas en el estadio de Peñarol, la preocupación se trasladó a lo que sucederá con los fanáticos del Carbonero en Argentina, con motivo de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

La controversia surgió cuando los hinchas de la Academia que viajaron a la capital uruguaya para el primer partido (que terminó 1-0 para los aurinegros) debieron ingresar al estadio de Peñarol con una antelación de cuatro horas respecto al inicio del encuentro y solo pudieron retirarse una hora y media después del pitazo final. Además, varios asistentes denunciaron un trato hostil por parte de los 1.100 policías presentes, lo que encendió las alarmas sobre la posibilidad de una “venganza” con los visitantes para el partido de vuelta.

En respuesta a estas inquietudes, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) describió el procedimiento para el ingreso de los simpatizantes uruguayos al estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda.

“La apertura de puertas para el público local será como es habitualmente, 3 horas antes del encuentro, mientras que la parcialidad de Peñarol podrá ingresar a partir de las 17, a medida que vayan llegando”, indicó la agencia.

APreViDe detalló que la Policía de la Ciudad será la encargada de reunir a los hinchas de Peñarol en Costanera Sur a partir de las 15. Desde ese punto, los aficionados serán trasladados en grupos hacia Avellaneda, donde la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires tomará el control y habilitará el acceso al estadio a partir de las 17:00.

A diferencia de lo ocurrido en Montevideo, la entrada para los uruguayos no será obligatoria en ese horario, sino que, tal como lo indicó la agencia, irán ingresando a medida que vayan llegando. El partido está programado para este martes las 21:30.

EL COMUNICADO COMPLETO DE APREVIDE

APreViDe informa que el operativo de seguridad dispuesto para el partido por la Copa Libertadores entre Racing Club y Club Atlético Peñarol de Uruguay, a disputarse este martes 19 de agosto a las 21.30 horas en el Estadio “Presidente Perón”, contará con la participación de alrededor de 850 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 160 de seguridad privada, 280 empleados de Utedyc, 7 ambulancias, 20 socorristas, 2 carpas sanitarias, autobomba, y comisaría móvil.

La apertura de puertas para el público local será como habitualmente, 3 horas antes del encuentro, mientras que la parcialidad de Peñarol podrá ingresar a partir de las 17hs a medida que vayan llegando.

Los cortes de calles en las zonas aledañas al estadio se llevarán a cabo a partir de las 15.30 horas en las principales intersecciones: Italia y Av. Belgrano; Colón y Milito, Alsina y Colón; Alsina y Palaá; Alsina y Pastoriza; Colón y Gral. Paz; Pastoriza y Bochini, Colón y Arenales;

El público de RACING ingresará al estadio por el acceso de calle Gral. Paz y Colón, Italia y Colón, Alsina y Díaz Vélez.

El público de PEÑAROL ingresará al estadio por Av. Colón y Alsina. Puertas N° 24, 26 y 29.

APreViDe recuerda al público evitar EXPRESIONES RACISTAS y ACTITUDES DISCRIMINATORIAS durante el encuentro. En el caso de detectar alguna de estas conductas, se identificará a los protagonistas y se aplicará prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos por la Ley 11.929, y lo que determine la justicia por la Ley 23.592 que dispone penas de prisión de un mes a tres años.

Se encuentra prohibido el ingreso con insignias y vestimenta identificadora de otras entidades deportivas, botellas, papeles (de todo tipo), material pirotécnicos, banderas que inciten a la violencia, y el uso de máscaras, caretas o capuchas. APreViDe advierte que está prohibido el uso de elementos pirotécnicos, en caso de registrar el uso de los mismos en las tribunas, se aplicará la sanción correspondiente.

RECOMENDAMOS CONCURRIR TEMPRANO.